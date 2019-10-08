В суде Казани началось рассмотрение резонансного, но, к сожалению, далеко не редкого дела. Жительница Татарии, страдающая тяжёлым заболеванием, которое уже привело к получению инвалидности и необходимости проведения операции, вынуждена через суд добиваться от регионального минздрава предоставления ей жизненно необходимого препарата. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

Лекарства

О лекарственном обеспечении

Бесплатные лекарства — это одна из мер социальной поддержки в России. Это не благотворительность отдельных лиц или добрая воля неких чиновников на местах, а обязанность государства перед теми, кто в силу здоровья, не может помочь себе сам. Существует перечень таких категорий, и одна из них — инвалиды. Деньги на это регионам выделяют из федерального бюджета.

Существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установленный распоряжением правительства. При этом ничто не мешает региональным министерствам выходить с инициативой о пополнении этого списка, исходя из реальной ситуации.

Иск к минздраву

28-летняя жительница Набережных Челнов Гульчачак З. страдает тяжёлым заболеванием — «легочная гипертензия». Если вовремя принимать необходимые препараты, то врачи дают большие шансы на полноценную жизнь. Ей выписали два препарата — «Бозентан» и «Ревацио». Их стоимость высока, потому ещё в 2015 году девушка обратилась в республиканский минздрав с просьбой предоставить ей жизненно необходимые препараты как федеральному льготнику. Как рассказала Гульчачак изданию «Вечерняя Казань», добиваться бесплатных лекарств ей пришлось через суд.

В 2017 году из-за того, что состояние здоровья стало ухудшаться, девушке провели обследование, и выяснилось, что один из принимаемых препаратов уже не помогает и нужно его заменять — вместо «Бозентана» необходим «Опсамит», стоящий порядка 130 тыс. рублей за упаковку из 28 таблеток. Гульчачак снова обратилась в региональный минздрав. Исход оказался тем же, в министерстве заявили, что препарата нет в списке жизненно необходимых. Тут следует напомнить другую историю с пациенткой, имеющей такой же диагноз — Лилией Я., которая в 2017 году уже судилась с минздравом РТ, и речь шла всё о том же «Опсамите». За два года в ведомстве не предприняли ничего, чтобы часто прописываемый тяжело больным жителям республики препарат появился в списке?

Лекарства

Возвращаясь к ситуации Гульчачак З., отметим, что за два года, что девушка не получает нужного лекарства, состояние её здоровья ухудшилось, и теперь требуется сложная операция. Набережночелнинка пошла проверенным путём — в суд. В своём иске к минздраву РТ она просит обязать ведомство организовать обеспечение лекарственными препаратами «Опсамит» и «Ревацио». Последний в иске фигурирует, так как, по словам истицы, ей стали предоставлять более дешёвый аналог, который менее эффективен.

На днях состоялось первое заседание суда, к которому девушке выдали одну упаковку «Опсамита». Правда, уже после того, как был подан иск. Представители минздрава и минфина региона просили в иске отказать. Позиция ведомств довела девушку до слёз, ведь речь идёт не о каких-то предметах роскоши, а о её жизни.

«Я ведь у вас не машину, не квартиру прошу. Жить очень хочется», — сказала она на суде.

Вызвала позиция минздрава РТ недоумение и у жителей региона.

«Кто будет в ответе, если девушка не доживёт до следующего заседания, или до выдачи лекарства, покупку которого скорее всего запланируют на следующий год?», — задают вопрос казанцы при обсуждении ситуации.

Слушания по иску продолжатся в конце октября, на заседание приглашены врачи.

Дело набережночелнинки не единственное в своём роде. В 2017 году мы уже писали, как пациенты из Татарии вынуждены буквально выбивать лекарства, которые помогают им полноценно жить. Тогда же, осенью 2017 года, 18-летний нижнекамец Дмитрий Б., страдающий редким заболеванием, не дожил до помощи. К моменту, когда суд вынес решение о выделении лекарств, молодой человек, у которого ухудшилось состояние здоровья, уже ушёл из жизни.

Прошло два года, ситуация, похоже, не изменилась.

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Проблема с лекарственным обеспечением, которую минздрав РТ несколько лет назад в комментариях казанскому СМИ обосновал отсутствием финансирования, существует давно и не только в Татарии. Так, довольно часто в сообщениях нижегородской прокуратуры можно встретить истории о восстановлении прав после вмешательства надзорной инстанции. К примеру, 4 октября 2019 года сообщалось о девятилетнем ребёнке-инвалиде из Нижнего Новгорода, которому отказали в расходных материалах к инсулиновой помпе, и только после иска прокурора стали обеспечивать необходимым.

Эти истории — лишь небольшая часть айсберга проблемы, которая есть в сфере обеспечения жизненно необходимыми препаратами и медизделиями. Проблемы, которая не решается уже много лет.