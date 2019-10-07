20 сентября в Верховной hаде Украины был представлен проект бюджета страны на 2020 год. Теперь, в соответствии с действующим законодательством, до 20 октября парламент должен провести первое, а до 20 ноября — и второе чтение по проекту закона о государственном бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины — 1 декабря. Теоретически…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Табличка

Дух либертарианства и «страны в смартфоне» нового украинского режима готовит гражданам еще много «открытий чудных», но одно болезненно бросается в глаза уже при самом первом прицеливании.

В отношении ряда бюджетных статей предусмотрено значительное увеличение финансирования: от вполне понятного, компенсирующего инфляцию, увеличения «Обслуживания деятельности президента» (+ 3,8%, 36,1 миллиона гривен) до не очень понятного «Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений» (+ 16,2%, 38,9 миллиона гривен). Хотя, казалось бы, доблестные антикоррупционные шерлоки, еще и получив в распоряжение право управления активами, хотя бы обеспечивать себя могли бы и сами. Но, как говорят украинцы, «то таке…»

Но это все мелочи в сравнении с финансированием Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНОБУ): без малого двадцать восемь миллиардов гривен. Увеличение на 15849 (пятнадцать тысяч восемьсот сорок девять!) процентов. В 158 раз!!!

Вообще-то «первое чтение» бюджета — это не более чем утрированная схема. Берется «эксель-табличка» прошлогоднего бюджета, убираются предыдущие данные, записываются основные цифры доходов и расходов текущего года, умножается на предполагаемые рост/падение ВВП, умножается на планируемое изменение курса гривны, умножается еще на некоторые специальные коэффициенты — и все, новый бюджет к первому чтению готов. А вот потом начиналось самое интересное, когда депутаты-лоббисты начинают «доносить» новые цифры в графу расходов. При предыдущих режимах порой так «доносились» до трех дополнительных расходных бюджетов. И самой интересной парламентской игрой между первым чтением и окончательной версией Закона было: кого удовлетворят, а кого оставят с нереализованными желаниями. Так что «первое чтение» и окончательная версия — это, чаще всего, два абсолютно разных документа.

Это обычная практика парламентского быта, но сюжет этого года явно выбивается из такой практики. Увеличение бюджета государственного органа даже не кратное, а на порядки!!! Причем, слава Богу, это не на содержание аппарата. Судя по «Предложениям к Бюджетной декларации 2020−2022 годов» от 21 апреля 2019 года, содержание чиновников СНБОУ обойдется Украине дороже, но умеренно дороже: на 32% в 2020-м, а в последующие два года — соответственно на 4,2 и 9,7 процента.

Теоретически эти деньги в СНБОУ должны просто «временно полежать»: на своем заседании ко второму чтению проекта закона о госбюджете Совет должен распределить их между 15 — пользователями государственных средств, связанных с безопасностью и обороной государства.

Хотя, с другой стороны, в «бюджете к первому чтению» каждый из таких пользователей уже получил свой кусок пирога: от министерства обороны (более 102,5 миллиарда гривен) до государственной специальной службы транспорта (934 миллиона). Но что интересно: роста финансирования нет практически ни у кого. Ведь рост у министерства обороны, например, 0,06%, у МВД — 0,84%, а в Службе внешней разведки вообще, смешно сказать, НОЛЬ!

Вот и возникает ощущение, что бюджет Совета национальной безопасности и обороны — это «премиальный фонд» для украинских силовиков. А такие премии выдаются только за одно, за политическую лояльность. Что означает, кроме традиционной внутрикомандной борьбы, одно — власть опасается. Чего?

Власть опасается кризиса неоправданных ожиданий. Хотя Зеленский победил и без откровенных популистских обещаний (в этом талант его политических кампаний), надежды на него возлагали все, уже органически не воспринимавшие Порошенко — от русофилов и пенсионеров до умеренных националистов и либералов. Но ни одной из этих надежд ЗЕ-команда так и не смогла соответствовать. На сакральные жертвы и показательные посадки она тоже не пошла. А это значит, что ей впору подумать о силовой поддержке своего режима

Власть опасается зимы, потому что любое повышение жилищно-коммунальных тарифов отбросит ее, на первом году своего существования, к электоральному уровню режима Порошенко последнего его года. Если не к уровню Януковича, закончившего Майданом.

Власть опасается националистов, поскольку общемировой политический тренд на сворачивание конфликта на востоке Украины нарывается на яростное противодействие этого «агрессивного меньшинства», которое, и в этом с Нассимом Талебом спорить трудно, «всегда побеждает».

Выручает в таких случаях любовь. Любовь силовиков, которые никогда не выступят «против», но прекрасно научились «безучастно наблюдать» за любыми акциями. А как проще всего добиться от капризного партнера любви? Да просто заплатить ему…