В рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется один из федеральных проектов, именуемый как «Развитие экспорта медицинских услуг». Ознакомившись с его содержанием, вы сразу же поймете, что по большому счету подобный проект не может являться национальной целью страны в принципе, по определению. Его можно было бы назвать проектом, нацеленным на развитие медицинского туризма, но и в этом случае приравнивать его к национальной цели нельзя, особенно сейчас, когда своих внутренних проблем «выше крыши». Во-первых, в России высокая смертность и низкая рождаемость. Ровно два года назад Всемирный банк (ВБ), кстати, благодаря которому в 90-е годы Россия и вступила на путь реформирования, в том числе сферы здравоохранения, опубликовал результаты своих исследований. Так, по данным ВБ, Россия заняла в 2017 году I-е место по показателям мужской смертности среди европейских стран — 43 процента российских мужчин не доживают до 65 лет. На II-м и III-м местах находились Украина и Белоруссия. Самый низкий уровень смертности в Европе — в Исландии и Швейцарии, где только 10 процентов мужчин не доживают до 65 лет.

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Между тем министр здравоохранения и два года назад, и сейчас указывает на обратную тенденцию. Ну кто не слышал ее заявлений, что продолжительность жизни в России растет?! В 2017-м она утверждала, что за первое полугодие средние показатели продолжительности жизни увеличились на 0,63 года и достигли 72,5 лет. По ее данным, российские мужчины стали жить на год дольше — до 67,5 лет, тогда как продолжительность жизни женщин составила 77,4 года. В середине этого года Скворцова уже утверждала, что с начала 2019 года этот показатель увеличился еще на 0,8 года, превысив тем самым показатель за аналогичный период 2018-го года, при котором средняя продолжительность жизни сегодня составляет 73,7 года, а у женщин — 78,5. То есть растет продолжительность жизни у нас, так сказать, «не по годам, а по дням». Какие факторы способствовали ее росту, остается загадкой, очевидно, для всех, кроме министра Скворцовой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основанных на статистических данных государств на 2016 год, Россию по числу самоубийств, особенно часто совершаемых мужчинами (26,5 случаев на 100 тыс. чел., среди которых доля женщин — 7,5% и доля мужчин — 48,3%), опережает только государство-анклав Южной Африки — Лесото (общая доля — 28 случаев на 100 тыс. человек). Недалеко от России по этим показателям отстала Литва (25,7 случая из которых на мужчин приходится — 47,5%), затем расположилось еще одно государство Африки, на этот раз Западной — Кот-д'Ивуар — 23 случая, Казахстан — 22 случая, Камерун (Центральная Африка) — 19,5.

В конце сентября этого года издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования, опубликованные британским медицинским журналом The Lancet, сообщало, что Россия находится на 119-м месте по уровню здоровья населения. Авторы исследования сравнивали страны по соответствию целям устойчивого развития в сфере здравоохранения, опубликованным Организацией Объединенных Наций (ООН) в сентябре 2018 года. Тогда ООН поставила 17 глобальных целей и 169 задач, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Всего в исследовании было рассмотрено 188 стран в период с 1990 по 2015 год. Уровень здоровья в странах сравнивали по 33 показателям, среди них — доступность чистой воды, уровень гигиены, использование средств контрацепции, употребление алкоголя и курение, лишний вес, младенческая смертность, уровень заболеваемости туберкулезом, малярией, гепатитом B, количество людей, погибших в ДТП, в результате насильственных действий или во время войны, покончивших жизнь самоубийством, переживших насилие со стороны партнера. По каждому из показателей стране выставлялись баллы от 0 до 100, затем высчитывали среднее значение по всем показателям. Самыми благополучными оказались Исландия, Сингапур и Швеция. Рядом с Россией с отрывом на один балл располагаются Украина и Белоруссия. Другие бывшие союзные республики, судя по оценке авторов исследования, чувствуют себя намного лучше России. Ну, а хуже — только, опять же, государства Африки. Так какой же экспорт медицинских услуг и, главное, — каким образом и зачем собирается развивать Вероника Скворцова сейчас, когда миру известно, что дела со здоровьем россиян обстоят немного лучше, чем в Африке, когда также миру стали известны случаи массовых увольнений врачей?! Какой иностранец доверит свое здоровье не докторам Израиля, а уставшим и, возможно, озлобленным от несправедливости российским врачам? Какую пиар-кампанию собирается запускать Минздрав на фоне прогремевших событий — о том, что все плохо у нас только для своих, а для иностранцев мы всё устроим по высшему разряду?

Kremlin.ru Вероника Скворцова

Федеральный проект гласит, что его целью является увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года. То есть Минздрав рассчитывает вылечить иностранцев, получив от них к 2024 году миллиард долларов. Ну хорошо, согласимся, так как у нас в стране, несмотря на все реформы, остались отдельные островки жизни, где удалось сохранить и приумножить и научные разработки, и профессиональные кадры. Не благодаря, а вопреки. Фамилии тех докторов, чья слава разносится по всему миру, известны, конечно, и нам, например, Бокерия и Коновалов. Они и их последователи делают операции на два важных человеческих органа — сердце и мозг. Но, ведь в подобных сложных операциях нуждается достаточно большое количество россиян, стоящих в очереди. Каким образом Минздрав рассчитывает лечить иностранцев при нехватке докторов? В ущерб ожиданиям своей очереди граждан России???

Базовым значением, от которого в проекте высчитывается дальнейший прирост показателей, считается — 300 тысяч человек пролеченных иностранцев на конец декабря 2017 года. В 2018 году — их в России уже лечилось больше — 432 тысячи, а в этом году планируют вылечить 564 тысячи. Во всяком случае, об этом говорят данные проекта. Ежегодно до 2024 года планируется увеличивать число лечащихся в России иностранцев на 132 тысячи, достигнув к 2024 году 1,2 миллиона.

Какие задачи в связи с этими планами предусматривает проект?

Одна из них — совершенствование механизма экспорта медицинских услуг: что это значит и как эта задача решается?

В проекте отмечается, что разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 — 2024 гг. Как мы понимаем, речь идет о разработанных пиар-мероприятиях, которые, по сути, должны разрабатываться и проводиться коммерческими клиниками и санаторно-лечебными комплексами, заинтересованными в развитии медицинского туризма, и за их же счет! Если у государства есть заинтересованность в развитии данного вида туризма, то оно могло бы поддерживать это направление льготными мерами поддержки и, в принципе, такие меры существуют в рамках других программ и проектов — не национальных. Например, на специализированных тематических выставках предоставляются льготные места для демонстрации своих услуг и информативных материалов компаниям, которые занимаются экспортом или услугами в сфере туризма. Заинтересованным сторонам можно было бы обмениваться электронным контентом. Однако и этот инструмент также уже практикуется пиар-службами. Но дублировать эти меры поддержки и тратить на это деньги нацпроекта государству точно не стоит!

Foma.ru Белые халаты

Как сообщается в проекте на 2019 год, программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в России, уже реализована. Программа была или должны была быть создана еще в первом полугодии Минздравом совместно с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), Минэкономразвития РФ и Ростуризмом на основе данных проведенного мониторинга, существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. Данная программа включает в себя: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях России и доступных медуслугах; участие представителей органов госвласти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей самих медорганизаций и распространение информационных материалов на тематических выставках.

На основании программы перечисленных пиар-мероприятий, со второй половины этого года Минздрав с участием РЭЦ и Ростуризма должен был приступить уже к привлечению иностранных граждан для оказания им медпомощи в российских медорганизациях. Кроме того, в проекте сообщается, что разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медорганизаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.

То есть Минздрав совместно с Росстатом должны внести изменения в формы федерального статического наблюдения. Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медуслуги в государственных и муниципальных учреждениях, а также стоимость этих услуг. Для более точного учета числа всех иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в России, в том числе в негосударственных клиниках, и стоимости их лечения, планируется внести изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».

Также для сверки данных будет организован обмен информацией с МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранцев, пересекающих границу России с целью медицинского туризма, проработан механизм взаимодействия с налоговой службой для получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг разных форм собственности.

Операционная

По всем перечисленным пунктам проделанной (или предстоящей) работы, в проекте не указаны объемы финансирования. Между тем несложно понять, что вся эта подробно расписанная деятельность могла бы проводиться в ежедневном рабочем режиме, так как уточненные методики расчетов и статистики могли бы быть использованы не только в нацпроекте, но и для совершенствования прогнозов в работе государственных ведомств.

Бюджет всего федерального проекта обозначен в 0,2 млрд рублей, 180 из них будут потрачены на работу созданного координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Он уже функционирует. Ежегодно до 2024 года на деятельность центра будет выделяться по 30 миллионов рублей.

Какие вопросы курирует данный координирующий центр? Приказом Минздрава России его функции возложены на подведомственное Минздраву федеральное государственное учреждение. Ведомство регулирует разработку и внедрение системы мониторинга статданных медорганизаций по объему оказания услуг иностранцам; разработку и внедрение программы пиар-мероприятий; анализ структуры международного экспорта медуслуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработку комплекса мер по увеличению объемов экспорта. Деятельность центра в свою очередь будет регулироваться в рамках установления госзадания и контроля за его исполнением. По итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.

Как и положено проекту, он предусматривает ряд сдерживающих факторов, то есть те обстоятельства, которые не позволят достичь, в принципе, поставленных целей. Так вот, что же, по мнению самого Минздрава, может пойти не так в ходе реализации проекта?

Первым фактором является недостаточная штатная численность сотрудников Минздрава России и недостаточный объем финансирования проекта, то есть не квалифицированных кадров больниц — врачей, медсестер, а именно, сотрудников Минздрава. Еще одним из сдерживающих факторов может быть — отсутствие финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг России, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. А основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональныхсоставляющих федерального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение этих пиар-мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг. Здесь, очевидно, должны звучат аплодисменты, громкие аплодисменты, конечно, в честь Минздрава! Ведомство просто напрямую указало, что проект реализован не будет. При том, что 180 миллионов из 200, предусмотренных для его реализации, Минздрав готов освоить только в рамках работы созданного координирующего центра. А вот на всю остальную работу нужны дополнительные объемы финансирования.

Минобороны России

Всем известно насколько дорога таргетированная реклама, ее могут позволить себе далеко не все коммерческие банки, которые побогаче Минздрава будут. Но и цели у банков другие — коммерческие. А Минздрав хотел бы коммерческие интересы решить за госсчет! Опять же, хочется задать вопрос, который здесь уже звучал в самом начале — какая необходимость данный федеральный проект привязывать к нацпроекту, да еще именно сейчас, когда из системы бегут врачи и не решены элементарные проблемы отрасли?

Возникают и другие, не менее важные вопросы: в зарубежных странах также считают лечение россиян национальной целью? За счет госбюджета проводят пиар-компании по услугам частных клиник? Всё, что знает большинство россиян при выезде за рубеж, — это то, что нужно приобрести медстраховку, которая призвана покрыть ряд страховых случаев. В случае же происшествия свыше страхового убытка, путешествующие россияне не знают толком, куда им обращаться за медпомощью. А когда россияне задаются целью вылечить за рубежом сложное заболевание, сделать ту или иную операцию, то они легко находят информацию о необходимых услугах на уже существующих специализированных сайтах, которых очень много и которые процветают без Минздрава, в том числе за счет рекламы самих медорганизаций.

Но самое главное, что хочется сказать Минздраву — может быть ведомству для начала нужно позаботиться о российском здравоохранении таким образом, чтобы наши граждане, которые нуждаются в сложных операциях, проводимых за рубежом, могли их делать в России, оплачивая услуги наших докторов!!! В 2012 году россияне потратили свыше 1 миллиарда долларов на лечение за рубежом! И сейчас эта сумма приросла еще на 15%. Вот вам и тот самый миллиард долларов, ради которого Минздрав затевает отдельный федеральный проект по экспорту медуслуг и требует при этом дополнительных объемов финансирования на пиар-мероприятия! Где логика???