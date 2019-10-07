Ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» опубликовало данные опроса общественного мнения жителей этой страны. Выяснилось, что поддержка нынешнего кабинета министров во главе с премьер-министром Абэ Синдзо упала на 2,4% и составила 53%.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

При этом 70,9% опрошенных японцев заявили, что обеспокоены или «в известной степени» обеспокоены по поводу негативного воздействия на экономику повышения с 1 октября текущего года потребительского налога с 8 до 10% с каждой покупки и оплаты услуг. Тем не менее мнения по поводу повышения налога разделились — 43,4% участников опроса в целом позитивно отнеслись к этому решению правительства, но большая часть — 49,4% восприняли его негативно. Видимо, это сказалось на увеличении тех, кто неодобрительно относится к деятельности правительства в целом — таких стало на 8,5% больше — 34,2% участников опроса. Однако лишь четверть японцев сообщили, что сократят расходы из-за повышения налога, тогда как 74,9% не собираются это делать.

Опрос показал, что большинство японцев по-прежнему противостоят замыслам премьер-министра Абэ внести изменения в Конституцию Японии, провозглашающую отказ от войны и обладания вооруженными силами. Таких, согласно результатам опроса, почти половина населения — 48, 4%. Согласны же с премьером в вопросе об отказе от ограничений в военной политике государства 37,3%. Такая расстановка сил не позволяет Абэ форсированно идти к проведению референдума по вопросу об изменении Конституции Японии, даже имея на сегодняшний день необходимое для инициирования всеобщего голосования конституционное большинство в ключевой нижней палате представителей парламента.

Японцы

Большинство японцев — 60,2% — не согласны и с намерением Абэ объявить массовую амнистию для полумиллиона преступников, отбывающих наказание, по случаю интронизации нового императора Нарухито. С такой амнистией соглашаются лишь 24,8% японцев.

Небезынтересны и ответы японцев на вопрос о том, кого бы они хотели видеть следующим премьер-министром страны. Так как в Японии поползли слухи о возможности беспрецедентного четвертого срока премьерства Абэ Синдзо, 16,9% допускают вариант продления его пребывания у власти. Второе место среди потенциальных лидеров страны занимает бывший министр обороны и сельского хозяйства Исиба Сигэру (15,0%), а третье — 38-летний министр окружающей среды Коидзуми Синдзиро. Бывший министр иностранных дел, а ныне министр обороны Коно Таро набирает только 6,5%. Четверть же опрошенных (24%) не видят премьером никого из предложенного списка политиков. Еще 10% затруднились с ответом.

Токио