Дебютировавший в Голливуде под патронажем братьев Вайнштейн хоррором о жуках-людоедах, Гильермо дель Торо после «Блэйда II», сделанного под влиянием «Матрицы» и «Чужих», выпустил в свет кинокомикс «Хеллбой» — романтическое приключение о чудовище, попавшем из пекла ада в руки американских спецслужб, которые зверя приручили, воспитали и теперь используют для борьбы с потусторонним злом ради спасения человечества. Правда, с таким прозвищем, как «Красный», демону с большой пушкой, дерзким нравом, но добрым сердцем суждено работать на коммунистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мексиканский фантазер, ловко сплетающий реальное и мистическое, сделал живой супергеройский блокбастер, который и сегодня не выглядит старым или банальным. Дель Торо большой поклонник настоящих костюмов, эффектов и декораций, так что к эстетике и рукотворности фильма не придраться. Диптих «Хеллбой» и «Хеллбой II: Золотая армия», снятый оператором «Хребта дьявола» и «Лабиринта Фавна» Гильермо Наварро, недаром называют образцовым. А ведь «Хеллбой» появился задолго до рождения киновселенной Marvel. К тому же эта сказка о сверхлюдях во всех смыслах сильнее нового «Хеллбоя», где Баба-яга пытается вызвать дух Сталина.

Цитата из к/к «Хеллбой». реж Гильермо дель Торо. 2004. США Хеллбой в поисках Распутина

Режиссер, которого называют «слишком странным для Голливуда, слишком попсовым для фестивалей», изображает богатую мифологию героя, знакомит зрителя с исследователями паранормальных явлений, среди которых «отец» Хеллбоя и начитанный человек-рыба в исполнении Дага Джонса, артиста-талисмана дель Торо, рассказывает о любви исчадия к воспламеняющей взглядом девушке, а также обыгрывает конфликт между монстрами и обществом, которое видит угрозу в не таких, как все. Зрителя веселят зрелищными перестрелками, взрывами и схватками с мерзкими тварями, потому что не забывайте, эта притча об очеловечивании чудовища — попкорновый блокбастер, который, кстати, мог стать современником не второго «Человека-паука», а первого «Блэйда».

Гротескный «мальчик из ада» с каменной лапой и пеньками вместо рогов, чудесно воплощенный Роном Перлманом, который сыграл у дель Торо в «Хроносе» и «Блэйде II», но для которого роль красного воина стала пиком карьеры, курит сигары, качает мускулы, лопает шоколадки, спасает человечество от апокалипсиса и воскрешает девушку поцелуем. И все это здорово, но почему главный злодей — Распутин? Почему именно религиозный мистик, которого сегодня называют чертом в рубище, ангелом во плоти, роковой фигурой русской истории и петроградским фриком?

Цитата из к/к «Хеллбой». реж Гильермо дель Торо. 2004. США Глава отряда нацистов Карл Рупрехт Крёнен и Григорий Распутин

Понятно, что история об исчадии ада — фольклорная легенда и голливудский миф, но почему Распутин? Воскресший и обретший бессмертие, русский колдун показан воплощением зла. Распутин сотрудничает с нацистами-оккультистами и стремится погрузить человечество в апокалиптический хаос. Во время Второй мировой войны в погоне за могуществом этот бритоголовый сатанист проводит магический ритуал, чтобы пробудить космических монстров и переломить ход истории, потому что «обещал Гитлеру чудо». Распутин — то ли оружие Третьего рейха, то ли агент Кремля (читайте — империи зла), и тогда по классике пропаганды Гитлер и Сталин действуют заодно. Хотя конец показывает, что колдун — вообще не человек.

Объемнее сказку делает еще одна сцена, вставленная в режиссерскую версию. Там уже в наши дни Распутин на черном лимузине, украшенном российскими триколорами, по-барски приезжает на военную базу в вечно холодной и заснеженной «Мазер Раше», чтобы купить у российского офицера портал в царство ужаса, который должен уничтожить человечество. Офицер надеется, что Распутин, который поклонялся неведомым богам и, видимо, сам хочет стать таким богом, сделает Россию снова великой, поэтому продает эти врата за нацистское золото. Русские, нацисты, черная магия, конец света. В общем, дело ясное, что дело темное.

Цитата из к/к «Хеллбой». реж Гильермо дель Торо. 2004. США Хеллбой вступает в схватку

Однако дель Торо не впервые соединяет жестокое настоящее и волшебную фантазию и показывает любовь между человеком и чудовищем. Сюжеты «Хребта дьявола» и «Лабиринта Фавна» разворачиваются во время гражданской войны, а в последней и самой титулованной сказке «Форма воды», которая была названа фильмом года и принесла дель Торо главную награду Венецианского кинофестиваля и первый режиссерский «Оскар», то есть признание американской идеологической машины, мексиканский постмодернист вывернул наизнанку законы сказки более извращенным образом. В этой элегантной политической аллегории Америки вчерашней и сегодняшней действие происходит в эпоху Холодной войны, где советское руководство пытается украсть у американцев из секретной лаборатории подводную тварь, которую хотят убить и те, и другие, но и те, и другие остаются в дураках. Зверя крадут уборщицы, а товарищ из KGB обманывает и предает свое государство, жертвуя собой ради любви.

Цитата из к/к «Хеллбой». реж Гильермо дель Торо. 2004. США Герой из пекла и его любовь

Гильермо дель Торо всегда встает на защиту одиноких и отверженных, поэтому его герои всегда выступают гуманистами, потому что ведомы чувствами, а злодеи движимы жадностью и властью. Режиссер демонстрирует, что любая власть тиранична, власть имущие — убийцы, а угнетаемые, будь ты пролетарий, сирота, гомосексуалист, вампир, привидение или исчадие ада — всегда победители. Вплетая христианскую иконографию, автор выступает против угнетения абсолютно любого общества, поэтому демон, рожденный в бездне, но воспитанный человеком, осознанно идет против природы и судьбы и делает выбор, потому что, по дель Торо, человека определяет выбор, а не добрый или злой рок. «Что делает человека человеком?» — экзистенциальный вопрос, который фильм начинает и заканчивает. Распутин — фаталист, отрицающий свободу воли, а Хеллбой — волюнтарист и ренегат, совершающий подвиги и рискующий жизнью во благо человечества, которое чужака боится и не принимает. Хеллбой показан мучеником, который взрослеет и перерождается. Недаром повторяющимся образом этого супергеройского приключения о спасении через любовь становятся крест животворящий и лабиринт, ведущий демона из тьмы к просветлению. Демон обретает душу человека. «Все дело в выборе, который он делает. Не то, с чего он начинает, а к чему приходит».