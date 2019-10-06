Бум в расходах на оружие: рост на 70% за год

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным газеты Cumhuriyet, Счетная палата в отчете трат государственных учреждений показала, что за последний год в Турции произошло почти 70-процентное увеличение расходов на оборонительное вооружение и боевую технику. Соответственно, в 2017 году на закупку оружия, транспортных средств, техники и боевой техники было потрачено 13,4 млрд турецких лир, а в 2018 году эта сумма составила 22,5 млрд турецких лир. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 68%. Отчет Счетной палаты включал в себя расходы, совершенные в рамках Фонда поддержки оборонной промышленности (SSDF), используемого для удовлетворения потребностей турецких вооруженных сил, сил безопасности, жандармерии и турецкой Национальной разведывательной организации.

Эрдоган: мы не может потерять ни одного дня

Как сообщает газета Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на церемонии открытия нового законодательного года, рассказал о переговорах с США о «зоне безопасности» и запланированной военной операции к востоку от реки Евфрат. «К сожалению, мы не достигли желаемых результатов, мы не можем терять ни секунды. Мы продолжим свой путь, у нас нет другого выбора», — сказал он. 31 августа Эрдоган дал США трехнедельный срок относительно зоны безопасности на востоке реки Евфрат. Это время вышло. «У нас ни времени, ни терпения. Мы должны создать зону безопасности, которая будет создана вдоль всех наших границ к востоку от Евфрата. Мы не начнем создавать эту зону с нашими войсками в течение 2−3 недель. Об остальном пусть они думают сами», — отметил Эрдоган.

Gov.tr Эрдоган в парламенте

Рекордные инвестиции в США турецких бизнесменов

Экономист Угур Чивелек на страницах турецкого интернет-издания Ahval, описывая ситуацию, в которой находится экономика Турции, утверждает, что эпоха нынешней политической структуры Турции подошла к концу. «Будут ли они пытаться расколоть Турцию, как в случае с «Большим ближневосточным проектом»? Будут ли на это возражения изнутри, возникнут ли внутренние конфликты? Те, кто уже понял это, пытаются убежать за границу вместе со своим богатством. Оказывается, турецкие бизнесмены инвестировали в США рекордные суммы. Многие бизнесмены продают свои активы в Турции и переезжают за границу, и их инвестиции увеличиваются. Подобные новости отражаются в средствах массовой информации. Например, на днях стало известно, что бизнесмен и председатель правления холдинга Bilgili Сердар Бильгили якобы сделал рекордные инвестиции в США в размере 1,3 миллиарда долларов», — написал в своей статье экономист.

Демирташа наградили за «политическое мужество»

Согласно новости Рукена Тунджеля из издания Bianet, Прогрессивный альянс (Progressive Alliance), созданный в Германии шесть лет назад, в который входят социал-демократы, прогрессивные политические партии и организации из 140 стран мира, вручит «специальную премию за политическую храбрость 2019» в этом году политику прокурдского движения, находящемуся в турецкой тюрьме, Селахаттину Демирташу. Глава департамента по международным связям прокурдской Демократической партии народов Хишйар Озсой заявил, что Прогрессивный альянс наградит Демирташа на встрече в Стокгольме 15 ноября. Кроме этого, Озсой рассказал о слушании Демирташа 18 сентября в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Комиссар Совета Европы по правам человека был вовлечен в слушание дела Селахаттина Демирташа в качестве третьей стороны, и выступил с внушительной защитой в пользу экс-сопредседателя прокурдской партии Демирташа. Было много поддержки из разных мест. Но правящая Партия справедливости и развития Турции и ее союзник Партия националистического движения закрылись от всей внешней критики и всех практик, которые должны были быть выполнены. Это очень сильно подрывает имидж не только нынешней власти, но и всей Турции за пределами страны», — отметил он.

hussekizil Селахаттин Демирташ

Российский пожарный самолет испытан в провинции Маниса

Согласно информации интернет-издания Aktif Haber, российский пожарный самолет, который был продемонстрирован на выставке TEKNOFEST Istanbul, а затем использовался для тушения лесного пожара в районе Кемера в Анталии, был доставлен в региональное управление лесного хозяйства Измира в конце прошлой недели и испытан на плотине Севишлер. Самолет-амфибия российского производства Бе-200 ES с мощностью 14 тонн воды сбросил воду из озера в лесистую местность в районе Козлуорен в Соме. Управление лесного хозяйства Акхисар и управление лесного хозяйства Сома успешно завершили испытательный полет, под руководством начальника Управления лесного хозяйства. Самолет также прошел пробные испытания в Измире и Манисе.

Гюлен дал интервью египетскому телевидению

Согласно сообщению, опубликованному на новостном сайте Samanyolu Haber, проповедник Фетхуллах Гюлен дал интервью египетскому международному телевизионному каналу TEN TV. Интервью проводил доктор Джахет Эд-Дыхи, один из ключевых ведущих Египта. Он посетил место жительства Гюлена, расположенное в американском штате Пенсильвания. Дыхи представил каждый уголок территории, в которой живет турецкий проповедник в изгнании. Дыхи также показал комнату проживания Гюлена, после чего добавил: «Скромная жизнь человека, которого Эрдоган обвинил в терроризме и перевороте, является самым большим ответом на него. Здесь нет оружия, нет группировки. Здесь есть книги, есть духовность, есть смирение. Пусть весь мир увидит это». Кроме всего прочего в интервью Гюлен рассказал египетскому журналисту о жертвах и преследованиях, которым подвергались сторонники Гюлена в Турции. «Трансляция, которую наблюдали миллионы, также вызвала большой резонанс в арабском мире», — пишет издание.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

Чавушоглу раскритиковал Макрона

Согласно сообщению издания TR724, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу резко отреагировал в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о трудностях беженцев в Турции и проблеме со свободой слова в этой стране. «Я сравниваю сегодняшнюю речь президента Франции с петухом, который кукарекает, будучи по уши в грязи», — сказал Чавушоглу. Министр иностранных дел Турции спросил, сколько беженцев Макрон принял в своей стране. При этом он добавил, что вместо беженцев тот принимает в Елисейском дворце представителей YPG/PKK, который Анкара считает террористическими. По словам Чавушоглу, президент Франции перешел черту своими высказываниями о свободе слова в Турции.

Что там насчет острова для Эрдогана?

Как передает турецкая редакция издания Sputnik, суданские эксперты утверждают, что обещание свергнутого диктатора Судана Омар аль-Башира дать остров Севакин под военную базу Турции, неприемлемо. Эрдоган во время своего визита в Судан в конце 2017-го хотел, чтобы Севакин был выделен Турции для восстановления исторических памятников Османской эпохи, Эль-Башир приветствовал это предложение. На острове предполагалось восстановление исторических памятников, а также строительство комплексной инфраструктуры. Переворот, произошедший в Судане в результате народного восстания, вызвал вопросы относительно Севакина. По словам заместителя председателя суданской Партии Уммы Фадлаллаха Фурма, в эпоху правления Омара аль-Башира не спрашивали мнения политиков или общественности по многим национальным вопросам. «Нам осталось турецкое наследие. Совместная работа по сохранению этого наследия — очень хорошая идея. Но использование Севакина в других целях абсолютно недопустимо. Строительство военной базы на этом острове невозможно, будь то для Турции или для другой страны. Красное море — чувствительный регион, транспортный коридор для всего мира, присутствие иностранной военной базы также противоречит международному праву», — заявил он. Другой суданец, эксперт по вопросам безопасности Джалал Явер, отметил, что в ходе переговоров между Турцией и Суданом, вопрос военной базы ни в коем случае не обсуждался. «Всегда рассматривался только вопрос восстановления исторических памятников. Остров долгое время оставался заброшенным. Сейчас к нему проявляют интерес туристы и археологи. Сегодняшние дебаты в средствах массовой информации о военной базе являются частью информационной войны между двумя осями: Катар — Турция — Судан и Саудовская Аравия — Объединенные Арабские Эмираты — Египет», — добавил он.

Bertramz Остров Севакин

Заблокированы миллионы счетов за кредитные долги

По словам представителя газеты Yeniçağ в Анкаре Орхана Угурлуоглу, из-за долгов перед государством число граждан, в отношении которых инициирован отъем имущества с помощью электронной конфискацией, составило 3,9 млн человек. В то время как некоторые банки в результате требования налоговых органов при министерстве финансов и казначейства уведомляют владельцев счетов, отправляя им сообщения при помощи СМС или по электронной почте, некоторые банки начали блокировать счета без предварительного информирования их владельцев. В результате чего появилось большое количество пострадавших граждан, чьи счета были заблокированы. По данным минфина, 2 миллиона 879 тысяч 562 налогоплательщика не смогли выплатить в течении года как минимум нужную сумму за два месяца. По информации министерства труда, 792 тыс. 350 человек лишились прав социальной защиты, которые структурировали свой долг, но не смогли выплатить часть остатка долга. По данным министерства образования, около 217 тысяч 216 человек, получивших кредиты на образование и бесплатное жилье в государственном общежитии, не могут погасить свои обязательства.

«Эрдоган будет нуждаться в 10-процентном барьере»

Согласно сообщению издания Ahval, турецкие власти начали подавать сигналы о том, что система выборов президента, при которых набравший 50% плюс 1 голос становится победителем, будет заменена. Предложение о новом барьере на президентских выборах поступило от члена ПСР Фарука Челика и было прокомментировано Эрдоганом. Президент заявил, что подобное предложение может быть внесено в парламент и рассмотрено. Оценивая эти заявления правительства, лидер «Партии счастья» (Saadet Partisi) Темель Карамоллаоглу заявил, что 40% — преувеличение, на самом деле кандидат в президенты от правящей партии ПСР «будет нуждаться в 10% барьере». Выступая на пресс-конференции, Карамоллаоглу также раскритиковал «Новую экономическую программу», которую огласил зять Эрдогана, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, заявив следующее: «Да, наша экономика находится в полете, и она не знает, куда приземлиться в воздухе».

Omid Vahabzadeh Выборы в Турции

Основатель Amazon Безос посетил церемонию в память Хашогги

Как сообщает турецкий телевизионный канал NTV Haber, в Турции в первую годовщину смерти почтили память зверски убитого саудовского журналист Джемаля Хашогги, автора газеты The Washington Post. На мероприятии перед генеральным консульством Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист, принял участие Джефф Безос, владелец Amazon, так же являющийся владельцем американской газеты The Washington Post. На мероприятиях в честь памяти саудовского журналиста Джемаля Хашогги приняли участия представители международных неправительственных организаций, аналитических центров и правозащитных организаций. Поминовение началось с минуты молчания ровно в 13:14, когда Хашогги вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии. Президент турецкой Ассоциации арабских СМИ Туран Кышлакчы заявил, что они пригласили Безоса, но его визит для них стал «приятным сюрпризом».

Неделя российского кино в Турции

Как сообщает издание Gazete Duvar, в Турции стартует 16 октября «Неделя российского кино». На мероприятии покажут 7 фильмов российского производства. «С 16 по 22 октября 2019 г. в Стамбуле в рамках перекрестного Года культуры и туризма Россия — Турция при поддержке Министерства культуры РФ и генерального консульства России в Стамбуле состоится Неделя российских фильмов. Фильмы будет показаны в кинотеатре «Гранд Пера» в районе Бейоглу, а также в кинотеатре «Кадыкей» в азиатской части города», — пишет турецкое издание. Программу откроет киноальманах «Счастье — это?», состоящий из семи короткометражных фильмов о счастье, созданных начинающими российскими режиссерами и сценаристами, которых отобрали в результате конкурса признанные мастера киноиндустрии. Также в рамках программы будет показан фильм Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» о конфликте на востоке Украины.