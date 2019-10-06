Японские средства массовой информации сообщают о возможности снятия Евросоюзом до конца текущего года ограничений на импорт продовольствия, произведенного в зоне разрушительного цунами в марте 2011 года и последовавшей аварии на АЭС «Фукусима-1», что расположена в одноименной префектуре. Представители японского правительства отмечают, что Евросоюз планирует снять введенные ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из соседних префектур Иватэ и Мияги. Эти же источники сообщают, что о соответствующем решении японского премьер-министра Абэ Синдзо проинформировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время их недавней встречи в Брюсселе. Еще раньше, в 2017 году, Евросоюз снял запрет на ввоз в страны объединения риса из префектуры Фукусима.

40683

EU2017EE Estonian Presidency Жан-Клод Юнкер

Японское правительство убеждает власти 28 стран европейского блока, а также КНР, Южную Корею и США, которые продолжают сохранять ограничения на импорт продовольствия из Фукусимы и соседних префектур, что проведенные научные исследования показали его безопасность. По другим данным, сегодня сохраняют импортные ограничения 22 страны и региона из 54, объявивших их вслед за аварией на японской АЭС.

Наиболее жесткую позицию в вопросе ограничений на ввоз японской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов занимают КНР и Южная Корея. Введенное ими в 2011 году продуктовое эмбарго действует практически в полном объеме. В частности, китайское правительство до сих пор запрещает импорт продуктов питания из 10 из 47 японских префектур.

Японский премьер-министр Абэ уже давно ведет кампанию по пропаганде безопасности производимой в районе бедствия сельскохозяйственной продукции. Памятны кадры его посещения Фукусимы, когда он поедал перед камерой местные овощи и фрукты, а также морепродукты, в частности, выловленных в близлежащих водах осьминогов. Примеру премьера следовали и министры его кабинета.

«Я каждый день ем рис из префектуры Фукусима. Хотелось бы, чтобы все тоже использовали безопасные и вкусные продукты из Фукусимы, не сомневаясь (в их качестве) из-за слухов», — убеждал премьер японцев еще в октябре 2013 года.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Россия одна из первых пошла на отмену запрета на импорт продовольствия из пострадавших районов Японии. В марте прошлого года Россельхознадзор РФ выпустил постановление о снятии запрета на импорт рыбы и морепродуктов из Фукусимы и ряда соседних префектур. При этом подчеркивалось, что ограничения снимаются при условии, что продукция «будет сопровождаться, в дополнение к действующему ветеринарному сертификату, приложением с указанием информации о месте происхождения рыбо‑ и морепродукции, а также о результатах исследования данной партии рыбопродукции на наличие радионуклидов. Кроме того, Россельхознадзор предупредил, что в России будет проводиться выборочный радиационный мониторинг рыбы и морепродуктов.

Однако ситуация вовсе не столь радужная. В сентябре текущего года министр окружающей среды Японии сообщил, что загрязненную воду с АЭС «Фукусима», возможно, придется слить в океан, так как к 2022 году будет негде ее хранить. Более миллиона тонн воды, используемой для охлаждения реакторов аварийной станции, хранятся в специальных резервуарах.

Против сброса воды с АЭС в океан выступают рыбаки, которые только-только начали восстанавливать объемы прежнего промысла. Хотя японские ученые заявляют, что хранящаяся вода не представляет большой угрозы, в правительстве страны уточнили, что окончательное решение о сбросе воды пока не принято.

(сс) IAEA Imagebank АЭС Фукусима

Проблемы экологии напрямую затрагивают политику. Помимо японских рыбаков, против сброса радиоактивной воды в океан решительно выступает и соседняя с Японией Южная Корея, правительство которой дало понять, что такой сброс может повредить и без того сложным отношениям между двумя странами.

Так что об окончательной ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» говорить не приходится. Специалисты не исключают, что для этого потребуется не меньше 30−40 лет.

Токио