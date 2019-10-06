Когда уж им надоест, совершили бы что-нибудь решительное, — ворчу я. И вы, я так полагаю, тоже ворчите… Рекорд для книги Гинесса уже поставлен, и вся эта катавасия начинает становиться смешной. Так? Ну, приблизительно так.

Винсент Ван Гог. Парижский вид с Монматра. 1886

Разочаровывающе выглядят результаты предыдущей субботы. Акт 46-й собрал 15 947 манифестантов минимум, сообщает сайт жилетов Le nombre Jaune.

Мне прислали основной маршрут акта 47. Жилеты договорились с префектурой в этот раз зайти с крайнего севера Парижа, точнее, с северо-запада из 17 аррондисмана.

Из Cite judiciaire в 17 аррондисмане — Pereire — aвеню de Villiers — Barbes — Republique — Bastille. Всего 10 километров. До площади Бастилии.

Встречаются в 11.00, начало движения в 12.30−13.00.

Mbzt Июльская колонна на Площади Бастилии

Елисейские поля остаются от них далеко справа, в толще кварталов, туда их, естественно, не допустят, потом через площадь Республики спустятся к площади Бастилии.

Помимо этого основного маршрута состоятся ещё манифестации жилетов, но помельче.

Каждый раз мы ждём от «жилетов» неожиданного — вырвутся на Елисейские, выкатят пулемёт, но ничего такого не случается.

Нет-нет, у меня не пораженческие настроения, надежда ещё теплится, но мы ведь привыкли, что Франция всегда начинала, а весь остальной мир — за ней.

На самом деле человечество ждёт чуда. Стали вот ждать чуда от жёлтых жилетов, а чуда всё нет.

Я честно так думаю.

Ну может в этот раз ЧУДО случится.

А может не случится. Уже объявили что «16 и 17 ноября 2019-го — объявлена всеобщая мобилизация повсюду во Франции». Поскольку будет юбилей — будет год, как начали свои субботние манифестации жилеты.

Эх, кажется, у французов не хватит духу на ещё одну Революцию. (Придётся нам повести за собой человечество?)

Жан Беро. Модистка на Елисейских полях

А вот и неунывающий или мало унывающий Yvan наш Hardoy. Что скажете, мсье ?

«По сезону, под непрекращающимся дождём, приблизительно 500 человек выступили из окрестностей Трибунала Высшей инстанции Парижа около 12.45, чтобы преодолеть маршрут в десяток километров между Porte de Clichy (я уже объяснял, что Porte — это места, где были в старину въезды в Париж — ЭЛ) и place de la Bastille. Делая небольшие обходы и паузы тут и там.

Шум, стук тамбуров, свистки, и… песни… Чуть меньше их, чем обычно на протяжении маршрута. Как если бы сердце к ним не лежит более.

Символический променад в Париже в сумме, под изумлёнными взглядами туристов. Некоторые аплодисменты всё же раздаются, но большинство прохожих — с неэкспрессивными, равнодушными лицами. Настоящие рожи, как на биометрический паспорт!

По этому случаю вот вам анекдот, который не имеет никакого отношения к жилетам. В 2016 году в Административном апелляционном суде прозвучало решение на жалобу одного крупного функционера. Его фото отказались взять в префектуре, так как фото содержало лёгкую складку у рта, «выглядящую как дискретная улыбка».

Но, возразил он ответственному за приём фотографии, получается в депрессивной Франции власти упрекают француза в улыбке? Его адвокат настаивал на том, что текст, регламентирующий фотографию, да, требует нейтрального выражения лица и закрытого рта, но адвокат напомнил о Джоконде, про которую «все задаются вопросом уже более 500 лет: улыбается ли она действительно?»

Без всякого сюрприза, суд отверг жалобу.

Так вот, полиция сегодня имела такие лица, как на фото на биометрических, но это нормально для полиции, поскольку у них есть долг выглядеть нейтральными к происходящему.

CRS спокойно сопровождала шествие и даже позволила себе роскошь не везде окружить манифестацию, так они, видимо, были уверены, что сегодня не будет «диких манифестаций». Всё же они немного взволновались, всего один раз, у вокзала Сент-Лазар, несмотря на то, что никакой попытки в этом смысле от участников не было предпринято.

Завсегдатай из старых жилетов горько заметил что пенсионеров сегодня больше, чем молодёжи в шествии, сравнивая с изобилием её на Techno Parade в прошедшую субботу.

Неэмоциональные лица прохожих, молодёжь в меньшинстве в социальной битве… Грустно всё это (Тут я исключил большой пассаж, как впрочем и в начале, прости Yvan! — ЭЛ).

Ещё анекдот, скорее, смешной. Когда кортеж пересёкся с ещё одной манифестацией жилетов, организованной Софи Тиссер, их было едва ли с полсотни в их группе. Обменялись дружески приветствиями, но организатор, которая не в ладах с другими «фигурами», продолжила свой путь.

Разочарованные отсутствием динамизма наиболее энергичные жилеты взяли метро до Бастилии, чтобы присоединиться к экологической манифестации.

Мотив манифестации экологов:

Группа Auchan («Ашан»), ассоциированная с китайским инвестором Wanda, получила поддержку государства, чтобы построить на сельскохозяйственных землях района Gonesse торговый мега-центр, названный EUROCITY: 500 люксовых бутиков, 2700 комнат в отелях, климатизированный акватический центр, искусственная лыжня, создание сети бюро, по площади как половина квартала Defense (современный квартал небоскрёбов в Париже — ЭЛ).

Проект займёт 300 гектаров плодородной земли, что станет катастрофой для нужд населения — в продовольствии, в питьевой воде, в энергетическом потреблении. В довершение всего правительство решило отдать «Ашану» целый вокзал Большого Парижа (а именно вокзал Triangle de Gonesse), при этом весь этот проект — частная инициатива.

В то же самое время ещё часть жилетов уехала на place d"Italie, чтобы поддержать несколько сотен активистов-экологов, которые закрылись в это утро в коммерческом центре «Italie — 2», чтобы «протестовать в ненасильственной манере против капитализма».

Там — большинство молодёжь, левые, экологи, решившие «скватировать» коммерческий центр всю ночь и даже весь week-end. Жилеты, такие как Жером Родригес и Фаузи Леллуш, также присутствуют «во имя слияния движений».

Мы увидим, получила ли полиция приказ освободить коммерческий центр, стреляя слезоточивыми гранатами, рискуя лишиться голосов экологов на предстоящих выборах.

Возвращаясь к Акту XLVII, он закончился мирно к 15.30, очень рано, таким образом. Констатируя, что состав жилетов начал таять, направляясь на акции экологов, полиция восстановила по-быстрому автомобильное движение и потребовала от тех, кто остался, покинуть шоссе.

Таким образом, в зависимости от того, как смотреть на бутылку, — наполовину пуста или наполовину полна?

«Наполовину пуста».

На протяжении трёх недель жёлтые жилеты собирают около 500 человек в Париже, и их стратегия состоит — проникать в другие манифестации или акции за климат или в Techno Parade. Сегодня жилеты очень далеки от духа и изобилия движения «исторических жилетов».

«Наполовину полна».

Остаётся ещё значительный «резервуар» участников в провинции, и национальный акт в Париже привлёк совсем недавно множество участников.

Между тем жилеты решили дотянуть до середины ноября, по меньшей мере, чтобы завершить год движения».

Добавлю.

В ПАРИЖЕ манифестации происходили под общим лозунгом «Разрушим дворцы власти. Воздвигнем дома для народа!».

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

По состоянию на 17 часов субботы Торговый центр «Итали — 2» оставался оккупированным.

В ЛИОНЕ жилеты шли под лозунгом «Остановим полицейское насилие!». До сотни участвующих

ТУЛУЗА. Около 1 000 человек вышли, Центр города place de Capital был закрыт по приказу префекта. Народ всё равно явился туда. Есть телевизионные кадры, когда женщину-полицейскую толкают, она падает. Одного из демонстрантов скручивают и уводят.

Начинается стрельба газовыми гранатами.

Общих данных о количестве участников нет ни со стороны жилетов, ни со стороны МВД Франции.