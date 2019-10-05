На днях министр здравоохранения Вероника Скворцова приняла участие в совместном заседании президиумов правления «Опоры России» и ассоциации «Некоммерческой организации «Опора». Налицо факт слияния власти и бизнеса. Да, власть как представитель государства должна знать и помогать решать задачи бизнеса, способствуя его развитию в стране. Но задачи бизнеса должны коррелироваться с задачами государства, иначе роль государства, в конце концов, сойдет на нет, если бизнес, безусловно, ориентированный на получении прибыли, будет нацелен только на свои приоритеты и подчинять государство себе.

Dsm-feedback.dk Национальный проект «Свиноматка»

Именно так сегодня происходит в системе здравоохранения. Государство настолько долго избегало активного участия в финансировании этой сферы, будто само способствовало, таким образом, созданию частного сектора. Хотя правильнее было бы не предполагать, а утверждать, что с 1992 года государство именно помогало рождению платной медицины. Потому, как того требовали международные эксперты Всемирного Банка и ВТО. Сейчас на пути таких реформ находится Украина, которой международные организации выдвигают свои стандартные и устаревшие требования, в том числе по реформе здравоохранения. Некоторые эксперты бывшей братской республики уже заявляют, что перевод сферы здравоохранения Украины на коммерческие рельсы ведет к геноциду населения, которому не хватает денег не то что на оплату медицинских услуг, но и на покрытие расходов по услугам сферы ЖКХ.

Как сегодня развиваются события в частном секторе медицины России? Он активно использует возможности, предоставляемые государством, — переманивает выращенные государственными вузами, кадры, одновременно — в рамках одной и той же услуги — получает деньги и от клиентов, и от страховых компаний по полисам ОМС, что говорит о явном пробеле в законодательстве. Поликлиники, то есть первичное звено, превратились в поставщиков пациентов для частных клиник. В силу нехватки технических ресурсов и кадрового потенциала роль поликлиник сводится именно к выписке направления на прием в специализированную клинику, причем количество выписок лимитировано, существуют квоты. Между тем высокая нагрузка специализированных клиник опять же способствует поставке пациентов частным клиникам, так как период ожидания приема по направлению поликлиники может длиться месяц — за это время болезнь может быть запущена. Иногда сами специалисты государственных медицинских учреждений, поставленных частными клиниками на «процент» от прибыли, либо преследуя цель повысить доходность своих же подразделений за счет оказания платных услуг, ограничивают пациентов в получении этих видов услуг. Приведем частный пример: ребенку требуется сдать анализы, понятное дело, сделать которыенужно в момент заболевания, но госучреждение, ссылаясь на высокую нагрузку лаборатории, выдает талон на анализы с отложенным на неделю-месяц сроками. При этом при желании родителя заплатить за анализ эта же лаборатория готова сделать его в тот же день. Получается, лаборатория не так уж и загружена?!

(сс) Belova59 Анализы

Между тем сегодня в силу невысоких доходов любая платная услуга увеличивает нагрузку на семейный бюджет, а в случаях с матерями-одиночками и вовсе ставит под удар шансы на выживаемость ребенка.

К этим последствиям привело то, что государственным медицинским учреждениям одновременно снизили бюджетные дотации и разрешили оказывать платные услуги, а частным компаниям дали возможность работать в системе ОМС. Для этого в том числе в федеральный закон о медстраховании даже были внесены изменения — формулировку «учреждения» заменили на «медицинские организации».

И вот сегодня, подойдя к негативным последствиям реформы здравоохранения, проведенным во времена перестройки, выражающихся в катастрофически низкой рождаемости и высокой смертности, причем возраст смертности с каждым годом молодеет, государство решило выделить в рамках нацпроектов значительные инвестиции на развитие сферы здравоохранения — для ее перезагрузки. И если народ и врачи ожидают этой перезагрузки, надеясь на лучшее, то министр здравоохранения Вероника Скворцова, видимо, к перезагрузке не готова. То ли в силу своих предубеждений, то ли в силу неспособности быстро меняться в новых условиях. На обозначенном выше заседании она сказала то, что многие эксперты уже оценили как ее заявление о приоритете развития в России именно платной медицины. И это при том, что население России вымирает, врачи увольняются, и все это происходит, в общем-то, благодаря и ее политике тоже!!!

По словам Скворцовой, частные сообщества являются частью национальной системы здравоохранения, и в дальнейшем они станут одним из основных векторов развития. Однако, по ее же словам, государство хочет признания частным сообществом государственной политики обеспечения ими бесплатного оказания медицинской помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Похоже, министр не понимает, что частные институты и бесплатные услуги несовместимы. Тем более требовать от частного сектора следования госполитике невозможно, так как частники могут делать только то, что считают нужным для развития своего бизнеса. Другое дело, если Скворцова лично заинтересована в развитии частного сектора при поддержке государства, то тогда она должна и выстроить такую политику, которая обязывала бы частный сектор в этом случае оказывать бесплатные услуги населению. В противном случае бюджетные деньги должны идти исключительно в государственную систему здравоохранения и не предоставлять возможности частному сектору оказывать услуги, прибегая и к ОМС и к взиманию платы с пациента одновременно.

Стимулировать госучреждения к получению дополнительной прибыли с помощью государства можно было бы, например, путем разработки сертификатов на получение услуг по подобию материнских. Такие сертификаты могли бы стать гарантией получения услуги в государственных учреждениях и своего рода адресным «денежным» подспорьем для семей с детьми. В каких медицинских услугах нуждаются новорожденные и дети постарше, докторам известно. В результате диспансеризации станет известно, какой набор услуг потребуется и взрослому населению. В сертификаты можно было бы для мотивации врачей заложить процент доплат докторам за обслуживание пациентов. Во всяком случае, данные сертификаты могли бы стать той временной мерой поддержки, в частности семей с детьми, на период реализации нацпроекта — пока проект не выйдет на целевые показатели. Ну, а развитие частных клиник нужно оставить частному бизнесу. В конце концов, у данных компаний есть свои материально обеспеченные клиенты, которые готовы получать услуги, в том числе в рамках полисов ДМС. Также частные клиники могли бы сами растить для себя профессиональные кадры путем целевых направлений на обучение этих кадров.

Если Вероника Скворцова все же заинтересована больше в развитии частной медицины, то ждать эффективной реализации нацпроектов от нее не приходится. Ведь в этом случае возникает конфликт интересов, желание создать в рамках нацпроекта такие инструменты, которые позволили бы за госсчет развивать частный сектор, продолжать тормозить развитие государственного сектора, выдавливая из него и кадры и пациентов в пользу коммерческих организаций.

(сс) valelopardo Врач

Коммерческие цели, как ни странно, преследует один из самых важных на сегодняшних дней проектов «Демография», являющийся частью нацпроекта «Здравоохранение». Такое впечатление, что когда его создатели составляли паспорт проекта, они не совсем понимали цели и задачи проекта. А когда не понимаешь целей и не можешь глобально ответить на вопрос, зачем нужен тот или иной проект, то есть какую цель он преследует, то и реализация проекта явно пойдет не по плану, либо приведет не к тем целям, которые ожидает президент.

Целями нацпроекта декларируется улучшение благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки — различных выплат, льготной ставки по ипотеке на уровне 6%, бесплатных курсов для женщин в декрете, процедур искусственного оплодотворения. Все это, в свою очередь, будет способствовать повышению рождаемости — суммарный коэффициент, то есть число детей, рожденных одной женщиной, к 2024 году вырастет с 1,62 до 1,7, говорится в паспорте проекта. Предусматривается увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Кроме того, проект имеет целью дать возможность гражданам предпенсионного возраста пройти профессиональное обучение, чтобы оставаться востребованными на рынке труда, а также предусматривает мотивацию граждан к здоровому образу жизни и правильному питанию. Планируется увеличить долю регулярно занимающихся спортом россиян до 55%.

Безусловно, различные виды финансовой поддержки семей позволят решить проблемы семьи, но лишь на каком-то этапе. То есть эти меры носят временный характер, и можно ли назвать их в этом случае улучшением благосостояния семей, большой вопрос. Ведь благосостояние зависит от стабильности рынка труда и приемлемой для семьи заработной платы. А рынок труда и доходы, которые он может предложить, особенно в регионах, как известно, у нас ограничены.

Evgeny Кошелек

Отлично, что женщины, находящиеся в декретном отпуске, могут пройти бесплатные курсы. Но есть ли понимание, какие курсы позволят женщинам трудоустроиться и главное, куда и кем? Позволят ли пройденные курсы достаточно зарабатывать, хотя бы в рамках самозанятости, особенно матери-одиночке? Если этого понимания нет, то деньги от нацпроекта, возможно, в этой части и будут освоены определенными образовательными организациями, причем с пребольшим удовольствием, но должного эффекта они могут не принести.

То же самое касается курсов переподготовки граждан предпенсионного возраста. Статистика Росстата и Минтруда красноречиво говорит о том, что достаточно опытные люди данной возрастной категории не востребованы рынком труда. Известно, что сейчас наблюдается спад промышленного производства, в том числе из-за снижения платежеспособного внутреннего спроса и потребления. А значит, рынку труда предстоит пережить новые потрясения. Возможно, в данном случае Минтруд понимает, каким навыкам необходимо обучать людей, чтобы их трудоустроить, но опять же какие доходы предложат работодатели этим гражданам?

Другой вопрос, возможно ли при сегодняшнем уровне доходов населения вести здоровый образ жизни, главной составной частью которого является здоровое питание??? Сколько стоит здоровая потребительская корзина? Какую долю она займет в расходной части бюджета граждан с учетом внесения обязательных ежемесячных платежей, транспортных расходов, необходимости покупки каких-то предметов быта, одежды, школьных или детских принадлежностей, лекарств? В этой связи совершенно непонятно, как нас всех будут мотивировать правильно питаться, какой механизм, в принципе, считается мотивацией — реклама по ТВ, буклеты и брошюрки? Без ответа на эти вопросы бюджетные деньги будут потрачены впустую! Они будут потрачены, так сказать, на выпуск брошюр или создание информационных порталов, от которых людям ни жарко ни холодно! Тем более подобный опыт у Минздрава имеется — когда профилактика инсультов ограничивалась выпуском брошюр и видео о том, как распознать признаки инсульта и как оказать первую помощь пострадавшим от него.

Alexas_Fotos Продуктовая корзина

Отличным решением является бесплатное предоставление женщинам услуги, считающейся доступной только обеспеченному классу — искусственное оплодотворение, которое, возможно, некоторым позволит воплотить давнюю мечту — стать матерью, родителями. Но рождение ребенка повышает риски остаться без работы и снижает материальное благосостояние семьи. В случае с выходом на работу матери, возникает необходимость устроить ребенка в ясли или детский сад. С этим у нас в стране до сих пор проблемы.

Доступность дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет равна 80%. Благодаря реализации нацпроекта планируется ликвидировать имеющийся сегодня недостаток мест в детских садах к 2021 году. Решить эту проблему планируется не только путем новых пристроек к старым детсадам, выкупом зданий и приспособлением их к дошкольным учреждениям, но и с помощью господдержки частного сектора — для развития предпринимателями негосударственных учреждений. Стандарты пребывания детей в таких заведениях, так же как образовательные программы, судя по паспорту программы «Содействие занятости женщин — Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» уже разработаны. Однако, неизвестно, насколько частные детские сады будут финансово доступны для семей и в каком объеме, соответственно, необходимо развивать этот сектор. Сегодняшний процент тех, кто пользуется его услугами, невысок. Так, по данным на 31 декабря 2017 года воспитанниками государственных и муниципальных дошкольных учреждений России являются 1 064 548 детей, в то время как частные заведения на эту же дату посещает 25 743 ребенка в возрасте до трех лет.

congerdesign Песочница в детском саду

Между тем, несмотря на реализацию проекта, проблемы с доступностью детских садов могут оказаться нерешенными. Если верить данным Росстата от 3 октября 2018 года, которые размещены в документе «Предположительная численность населения РФ», то на начало 2019 года в стране детей от нуля до трех лет — почти 7,1 миллиона, из них от одного года до трех лет — 5 497 510. Даже не вдаваясь в точные расчеты, а лишь от этой численности (5,4 млн детей) вычесть 20%, которых, как считается в проекте, и не хватает для достижения 100-процентной доступности мест в детских садах, то уже можно сказать, что как минимум 4,3 млн детей в возрасте от одного года до трех лет не будут иметь доступа к 2021 году к детским садам, либо именно для этих 4,3 миллиона и будут предназначены частные дошкольные заведения. В общем, ситуация может выглядеть так, как выглядела все эти годы в здравоохранении, когда людей выталкивали лечиться в частные клиники, просто потому, что в государственных не хватало мощностей и сил. Как говорится, вот вам и вся демография, вот и забота государства.

Крайне обидно, когда государство озвучивает высокие цели, выделяет большие деньги, но они идут на пиар, информирование граждан, в общем — на все что угодно, но не совсем достигает нужных целей, ведь от проекта к проекту жизнь в стране должна становиться лучше, но мы снова и снова сталкиваемся с теми же самыми застарелыми проблемами. Остается только догадываться, тем самым утешая себя, что Минтруд и Минздрав, которые являются ответственными за перечисленные здесь направления нацпроекта, вероятно, считают, что к 2021 году доходы населения страны, особенно семей с детьми, будут настолько высокими, а рынок труда настолько широким и благосклонным, что 4,3 миллиона детей будут посещать частные дошкольные образовательные заведения за свой счет.

Тем не менее, несмотря на сбои проектов, безусловно, одно то, что государство сегодня уделяет внимание помощи семьям и детям, вызывает уважение. В 90-е у большинства населения не было ни денег, ни работы, ни той помощи, которая сегодня предусмотрена для семей и детей. Кроме того, есть масса других технологических трендов, которые помогают в упрощении быта, как говорится, «рожайте себе счастье». Однако, как и страна, граждане сменили курс с советских ценностей на капиталистические и стали больше уделять внимания именно финансовой стабильности, подрывать которую, причем и так не вполне благополучную, не все готовы. А потому через все нацпроекты красной линией должны пролегать, прежде всего, меры по росту экономики страны, развитию промышленности, созданию рабочих мест, повышению доходов населения, развитию инструментов, позволяющих открывать предприятия малого и среднего бизнеса.