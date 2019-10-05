



Натали Монин. Сартр. М.: РИПОЛ классик, 2018

Натали Монин. Сартр. М.: РИПОЛ классик, 2018

Даже если читатель не знаком ни с одной его книгой, он, вероятно, слышал такие афоризмы писателя и философа, как «ад — это другие» или «человек обречен на свободу».

У героя книги Натали Монин Жан-Поля Сартра (1905−1980) был счастливый дар афористики: «Право на любовь мы завоюем кровью», «настоящая человеческая жизнь начинается по ту сторону отчаяния».

Исследователь реконструирует жизнь знаменитого нобелевского лауреата 1964 года. Она пишет об учебе Сартра, сначала в лицее Генриха IV, а затем в Эколь Нормаль, в которых он знакомится с Полем Низаном, Раймоном Ароном и Морисом Мерло-Понти. В книге рассказывается о преподавательской работе Сартра, которую постепенно вытеснили труды по философии, художественные произведения и критика. Естественно, есть страницы, посвященные супруге писателя Симоне де Бовуар.

Одновременно Монин подробно анализирует философию Сартра (ей посвящена львиная доля книги), но, к сожалению, за пределами научного интереса ученого в значительной степени остались проза и драматургия мыслителя.

Также в биографии подробно рассматриваются сложные вопросы его жизни, остающиеся предметом дискуссий по настоящее время. Одним из них является отношение Сартра к коммунистической идеологии. Монин справедливо указывает, что автор «Тошноты» был прекрасно осведомлен о масштабах советских репрессий, но при этом полагал, что

«их еще недостаточно для того, чтобы ставить под сомнение коммунистическую идею как таковую — идею юридического, экономического и культурного равенства людей в рамках общества».

Вероятно, отсюда возник еще один его афоризм, который запомнился философу Алену Бадью: «всякий антикоммунист — сволочь». Но вместе с тем, отмечает исследователь, в своем программном философском трактате «Бытие и ничто» Сартр позиционируя себя как индивидуалиста, что никак не вписывается в коллективистскую модель марксизма.

В контексте подобных противоречий представляется верным замечание другого литератора, Станислава Лема, считавшего, что сартровское следование марксизму было во многом конъюнктурно, данью моде, «желанием пребывать в первой шеренге. Он ужасно боялся, что история может его выплюнуть, что он может потерять публику, потому что молодые пойдут в другом направлении».

Вот только, будучи прекрасным писателем, умевшим сочинять блестящие афоризмы, Сартр и так был обречен на популярность, как, впрочем, и на почетное место в истории мировой литературы.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».