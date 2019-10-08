«Я намерен, решив территориальную проблему и заключив мирный договор на основе Cовместной декларации 1956 года, прийти к расцвету больших возможностей японо-российских отношений», — заявил премьер-министр Японии Абэ Синдзо в выступлении в японском парламенте по поводу открытия внеочередной сессии высшего законодательного органа страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Тем самым было лишний раз подтверждено, что «расцвет отношений» в понимании Абэ-сан напрямую зависит от готовности Москвы идти на уступки необоснованным требованиям Токио «отдать северные территории», то есть законно по всем международным стандартам принадлежащие нашей стране по итогам Второй мировой войны южные Курильские острова. А без этого, получается, рассчитывать на широкое экономическое сотрудничество не приходится.

О том, что это так, свидетельствуют весьма скромные результаты реализации широко разрекламированного в нашей стране, прямо скажем, преждевременно, объявленного Абэ в мае 2016 года плана экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов. Следует признать, что за прошедшие три с половиной года каких-либо крупных проектов с участием Японии по развитию Дальнего Востока и Сибири, к сожалению, не отмечено.

Да это и неудивительно. Ибо премьер-министр Японии не может приказать японским крупным бизнесменам вкладывать капиталы в непривлекательные, с их точки зрения, проекты. Ибо они сами определяют риски и возможную прибыль, без гарантии которой, понятное дело, привычные к честному ведению дел и порядку японские предприниматели в Россию, как и в любую другую страну, не пойдут.

Об этом российские специалисты в области истории, права, политики и экономики Японии предупреждали еще в 1992 году, когда тогдашний президент РФ Борис Ельцин собирался во время визита в эту страну осуществить разработанный в тайне от народа в козыревском МИД РФ план сдачи Курил.

Mikhail Evstafiev Андрей Козырев

Доктора наук и профессора разъясняли в Открытом письме президенту:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем (вроде «пятиэтажного плана решения территориального вопроса» или признания «потенциального суверенитета Японии» над спорными островами) приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям — это недальновидный путь».

Но, как известно, «нет пророков в своем отечестве». Ибо и по сей день в нашей стране есть политики, которые продолжают верить, что стоит отдать японцам Курилы, как на нашу страну действительно прольются «иеновые или долларовые дожди» и, как обещают рассылаемые по электронной или обычной почте анонимные письма, «будет всем счастье».

Скажу прямо, мне больше понравилось заявление нового министра иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, который ранее занимался конкретными вопросами экономики, в том числе торговыми переговорами с США, и, похоже, далек от прожектерства и несбыточных надежд. В интервью авторитетной газете деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун» он отметил, что «намерен подходить к переговорам с Россией о мирном договоре с позиций взаимной выгоды». То есть, надо понимать, с учетом не только требований Токио, но и позиции России, которая неоднократно изложена руководством нашей страны, в частности, коллегой нового министра — министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Go.jp Мотэги Тосимицу

«Мирный договор с Россией — это проблема, в решении которой мы не продвинулись ни на шаг за последние 70 лет, — сказал Мотэги. — Хотелось бы немного расширить горизонты и подойти к решению вопроса с позиций не односторонней, а взаимной выгоды». О деловом настрое нового министра говорит и его желание уже в течение этого года осуществить официальный визит в Россию для обмена мнениями, в частности, о путях осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил. И в этом вопросе японское правительство должно всерьез учесть российскую позицию о том, что на суверенной территории нашей страны, каковой являются и Курильские острова, ни о каких юридических уступках Токио речь идти не может.

В заключение хотелось бы выразить надежду, что, в отличие от предшественника, министр Мотэги прекратит неуместную в XXI веке архаичную «тайную дипломатию» и будет осуществлять право народов Японии и России на информацию о затрагивающих их интересы дипломатических переговорах.

Токио