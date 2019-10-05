В течение нескольких месяцев вокруг Государственного департамента США не утихали споры: покинет ли капитан внешнеполитического корабля Соединённых Штатов — государственный секретарь Майк Помпео — своё судно, чтобы баллотироваться в Сенат США от своего родного штата Канзас, прислушавшись к просьбам республиканских сенаторов? Поначалу подобная идея казалась нелепой, пишет Курт Миллс в статье для издания The National Interest.

U.S. Department of State Майк Помпео

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Почему, собственно, главный дипломат страны, поднявшийся по карьерной лестнице в эпоху президента США Дональда Трампа (от конгрессмена до главы ЦРУ, а затем до, возможно, самого влиятельного чиновника в администрации Трампа), должен отказаться от всего ради кресла сенатора? Всем хорошо известно, что Помпео жаждет заполучить должность президента США, возможно, уже в 2024 году как кандидат от Республиканской партии. Даже если бы его нынешний босс покинул пост президента осенью 2020 года или раньше, породистый Помпео мог бы просто собрать деньги за два последующих года и принять участие в конкурсе кандидатов.

Также существуют и другие обстоятельства. В отличие от своего предшественника, бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, Помпео — это верный солдат. Журнал The New Yorker назвал Помпео «секретарём Трампа». Но по своей сути Помпео — это синкретическая фигура. Помпео не поддерживал Трампа во время первоначального голосования для определения кандидатов на выборах 2016 года, он поддержал кандидата от Республиканской партии, неоконсерватора Марко Рубио. Но, в отличие от интеллектуалов, выступавших против Трампа, Помпео остался в консервативном лоне и радостно принял участие в собеседовании на высокопоставленную должность после шокирующей победы Трампа в 2016 году.

Дональд Трамп и Майк Помпео

Заявление Помпео, с которым он в 2019 году обратился к Институту Клермонта, фактическому интеллектуальному центру «трампизма», и его заявления 2018 года в немецком «Фонде Маршалла» в Брюсселе могут дать представление о его ценностях. Он явно не верит в то, что успех Трампа, как считают многие республиканцы, был связан с его широкой известностью. Помпео считает, что «трампизм» представляет собой непреходящую политическую силу, и надеется извлечь выгоду из своего политического первородства. В Клермонте Помпео, по словам профессора внешней политики и гуманитарных наук Уолтера Рассела Мида, выступил к качестве «консервативного интернационалиста», который считает, что «участие США должно определяться более узкой направленностью на конкретные интересы Соединённых Штатов».

В Брюсселе Помпео нелестно отозвался о «международном порядке, основанном на правилах», заявив, что «многосторонность слишком часто рассматривается как самоцель». Чем больше договоров мы подписываем, тем большую безопасность мы якобы получаем, добавил Помпео, пошутив: «Чем больше будет бюрократов, тем лучше будет сделана работа». Его заявления одновременно созвучны и националистам Трампа, и большинству консерваторов, ненавидящих бюрократическую волокиту. К портрету Помпео можно добавить ещё один штрих. Помпео всегда избегал выбирать чью-либо сторону в конфликте между противоборствующими политическими группировками.

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Помпео всегда боялся, что непредсказуемый, любящий риск Трамп может потерпеть крах, отсюда его интерес к месту в Сенате. Кроме того, если 2024 год окажется неудачным для кандидатов от Консервативной партии или «консервативного интернационализма» Помпео, то относительно молодой государственный секретарь мог бы задуматься об удобном месте в Сенате.

Капитолий

Но скандал из-за телефонных переговоров с Украиной, потрясший всю администрацию, может заставить Помпео поспешить с уходом, а также поставить под угрозу любые его планы в Канзасе. В пятницу, 4 октября, в издании The Washington Post Помпео призвали уйти в отставку.

Даже после победы, которую Помпео одержал над своим соперником, бывшим советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, возможность ухода Помпео не казалось столь фантастичной. Но американскую политическую сцену потряс «Украингейт». Теперь «Помпексит» неизбежен?