1 октября 2019 г. в Ереване состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (далее ВЕЭС), в работе которого приняли участие президенты Российской Федерации, Республики Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, премьер-министр Республики Армения, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, а также президент Республики Молдавия в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (далее ЕАЭС), почетные гости — президент Исламской Республики Иран и премьер-министр Республики Сингапур. Проинформируем читателей о том, что по итогам работы ВЕЭС в Ереване было принято 20 документов (14 решений, 3 распоряжения и 3 акта). Я не стану подробно излагать итоги ВЕЭС, раскрывать актуальность принятых документов, необходимых для дальнейшего поступательного развития Евразийского экономического союза (об этом уже было немало публикаций в СМИ), замечу лишь, что, на мой взгляд, главный идеологический прорыв нынешнего заседания ВЕЭС заключается в том, что в еще недавнем прошлом самые непримиримые противники ЕАЭС в Ереване были вынуждены признать востребованность и безальтернативность этой организации в современном мире (насколько их признания откровенны — это тема отдельного анализа). Чтобы не томить читателей загадочными недосказами, перейду непосредственно к персоналиям, кого я имею в виду.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Итак, блок «Елк» («Выход»), руководимый депутатом Национального Собрания Республики Армения VI созыва (далее НС РА) Николом Пашиняном, 11 сентября 2017 года, в день начала осенней сессии парламента VI созыва, ввел в обращение проект решения НС РА «О формировании временной комиссии по представлению в НС РА проекта резолюции «О начале процедуры прекращения действия Договора о Евразийском экономическом союзе по части Армении». Докладчиком по данному вопросу был утвержден руководитель блока «Выход», наш неугомонный Никол Воваевич Пашинян.

Чтобы во всей красе представить читателям проект данного решения НС РА, приведем отдельные выдержки из него. Так, в Обосновании (так озаглавлена вводная часть проекта решения) этого документа читаем:

«НС РА 4 декабря 2014 года подавляющим большинством голосов (103 «за», 7 «против», 1 «воздержавшийся») ратифицировало подписанный 10 октября 2014 года в Минске «Договор о присоединении Республики Армения к «Договору о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г». В течение около трех лет этот союз (имеется в виду ЕАЭС. — А. Г.) доказал свою нежизнеспособность и подтвердил тот довод, что членство Армении в этом союзе никоим образом не выгодно для нашего государства … Уже несколько лет самое крупное государство — член ЕАЭС Российская Федерация, находится под санкциями США и европейских государств. Российская экономика последние несколько лет по всем показателям продолжает падение, а русский рубль почти наполовину обесценился. Львиная доля экспорта из Армении доходит до России, где в силу отмеченных факторов покупательная способность сильно упала, по этой причине во многом страдает импорт»

Н. Пашинян уже тогда очень хотел обосновать скандальный вывод из ежегодного выступления президента США Барака Обамы (21 января 2015 года) «О положении страны» перед Конгрессом США: «В прошлом году, когда мы и наши союзники тяжело трудились над тем, чтобы наложить санкции, некоторые предполагали, что агрессия господина Путина была примером мастерской стратегии и силы. Ну, а сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика — разорвана в клочья», — помнится поведал тогда миру Барак Хусейнович Обама. Дальше в Обосновании, представленном Николом Воваевичем, говорилось о благах, снизошедших на Грузию и Украину, подписавших Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Заметим, что пример этих стран отнюдь не является случайностью, однако сие не предмет сегодняшнего анализа.

Можно привести с десяток других якобы конкретных доводов в обоснование необходимости прекращения действия Договора ЕАЭС по части Армении, которых объединяет банальная лживость и подтасовка фактов, предвзятость приведенных аргументов, и, уж конечно, их нескрываемая антироссийская направленность, желание любой ценой убедить неискушенных граждан Армении в надуманной вредоносности и опасности всего того, что связано с Россией. В конце сих злобных мыслей, нашедших место в Обосновании, читаем:

«Подытоживая вышеизложенное, считаем необходимым подчеркнуть, что членство Республики Армения в Евразийском экономическом союзе в социально-экономическом плане оказалось для нее (имеется в виду для Армении. — А. Г.) куда более неблагоприятным условием, чем до этого. Более того, были упущены исключительные возможности для создания благоприятных условий для экономики, членство (в ЕАЭС) даже не предоставило минимальные возможности нашим гражданам для обеспечения сохранности целого ряда важнейших социальных прав. Вместо гарантий по обеспечению военной безопасности, Апрельская (2016 г.) война выразительно показала не благоприятствующую для Армении позицию наших партнеров по ЕАЭС. Сопоставляя все имеющиеся показатели, становится очевидно, что как в экономической, как в политической, так и в плане безопасности членство Армении в ЕАЭС в ощутимой мере было вредоносным для нашего государства, нейтрализуя почти все ранее приведенные доводы в пользу членства Армении в ЕАЭС».

Primeminister.am Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета. 1 октября 2019 года, Ереван

Чтобы у читателей не сложилось мнение, что автор этих строк, будучи тогда депутатом НС РА VI созыва, читая вышеизложенную галиматью, промолчал, представляю вашему вниманию выдержку из моего выступления от 3 октября 2017 г. на заседании парламента при обсуждении этого вопроса:

«Уважаемые коллеги, вопрос более чем серьезный. Приведу несколько статистических данных. В прошлом году Республика Армения импортировала 1 млрд 900 млн куб. м газа по цене $150 за 1000 куб. м (на границе). Если мы выходим из ЕАЭС, то нет сомнений, что цена импортируемого Арменией газа будет приравнена к ценам для других стран СНГ, в частности Молдовы, которая за 1000 куб. м платит $339,9. То есть будем платить за 1000 куб. м как минимум на $190 больше. В годовом измерении это около $361 млн. И эти $361 млн лягут на плечи наших производителей, энергетиков и граждан. А если они лягут на плечи энергетиков, естественно, повысятся энерготарифы. Более того, Армянская атомная электростанция работает на атомных реакторах ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), которые используют ядерное топливо исключительно российского производства. Очевидно, что в случае повышения энерготарифов себестоимость отечественной продукции возрастет, а конкурентоспособность крайне снизится. Это приведет к сокращению производства: это закон экономики — если нет реализации, то производство сокращается. А сокращение производства стимулирует рост безработицы — со всеми вытекающими отсюда последствиями («Атрашес Гегамян: Стратегический союз России и Армении — на века», стр. 461, Ереван-2018, Тигран Мец)».

В порядке информации замечу также, что накануне обсуждения этого вопроса на внеочередном заседании НС РА, 2 октября 2017 года Государственное информационное агентство «Арменпресс» опубликовало мою статью под заглавием «Арташес Гегамян: Армения — достояние всего армянства и беречь ее — наш священный долг», в которой каждый из разделов Обоснования, представленного Н. Пашиняном, был предметно, мягко выражаясь, разнесен в пух и прах, более того, была развенчана лживость и беспредметность суждений коллег из блока «Елк» в пользу выхода РА из ЕАЭС. Не скрою, уважаемый читатель, что мне не терпится приступить к изложению фактов, свидетельствующих о благотворном преображении «народного премьера» уже в рамках не НС РА, а евразийского масштаба, ведь не случайно его считают стратегом галактического масштаба. Для этого достаточно привести выдержку из выступления Н. Пашиняна от 1 октября 2019 года на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Наша организация крепнет из года в год (спасибо, Никол Воваевич, что не упомянул о том, что у истоков становления и укрепления «нашей организации» стоял руководимый тобой блок «Выход», при этом не без оснований надо полагать, что название блока подразумевало выход РА из ЕАЭС и ОДКБ. — А. Г.). Он (ЕАЭС) доказал свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения (что правда, то правда, ведь Соросом и его подельниками была потрачена не одна сотня миллионов долларов на дискредитацию и уничтожение ЕАЭС, и все впустую. — А. Г.). Армения, председательствуя в этом году в ЕАЭС, вносит посильный вклад в это дело (будь в его силах, так Никол Воваевич отозвал бы и Тиграна Саркисяна с должности председателя Евразийской экономической комиссии, как это имело место быть в случае с генерал-полковником Юрием Хачатуровым, отозванным с должности Генерального секретаря ОДКБ. — А. Г.)», — с гордостью заявил Н. Пашинян.

Primeminister.am Заседание Высшего евразийского экономического совета. 1 октября 2019 года, Ереван

Будучи стратегом галактического масштаба, Никол Воваевич также одобрительно высказался относительно расширения географии внешнеэкономических связей ЕАЭС, вступления в силу соглашения с Ираном и Китаем, более того, успокоил китайских и иранских коллег, заявив, что реализация соглашения о присоединении этих стран к Зоне свободной торговли является приоритетом для Армении. Не правда ли, что мы являемся свидетелями благотворного кардинального изменения взглядов не какого-то там рядового политика, а самого Никола Воваевича, себя, любимого, словом, знай наших! Внимательно проанализировав события последнего месяца, я пришел к весьма неожиданному выводу, а именно: Николу Воваевичу следует почаще наведываться в США. Нет-нет, уважаемый читатель, я вовсе не злорадствую. Посудите сами. Ведь на заранее объявленный «грандиозный митинг» 22 сентября в Grand Park Лос-Анджелеса вместо заявленных 30−40 тысяч ожидаемых участников, хотя и собралось не более 10 тысяч человек, зато митинг своим присутствием и выступлениями скрасили губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса, а также испытанный друг армянского народа конгрессмен-демократ Адам Шифф, кстати, единственный из около полусотни конгрессменов США, который принял приглашение Н. Пашиняна. Здесь, оговорюсь, не хочется верить, что уважаемый в Армении конгрессмен Адам Шифф, выслушав пламенную речь Никола Воваевича на митинге в Лос-Анджелесе, «заразился» бациллой революционности и днями позже возглавил расследование по импичменту в отношении президента США Дональда Трампа, более того, предложил арестовать его за «измену». Так вот, триумфальное пребывание Никола Воваевича этим только и начиналось. Уже в Нью-Йорке случилось невероятное. Да, да, уважаемый читатель, вы не поверите, но это факт: Никол Воваевич с супругой в кулуарах 74-й Генассамблеи ООН сфотографировались с Дональдом Трампом и первой леди США (к сожалению, до селфи дело не дошло). Что же касается выступления «народного премьера» на самой 74-й Генассамблее ООН, то, чтобы не оставить впечатление предвзятости моих оценок, порекомендую читателям ознакомиться с ранее имевшими место выступлениями Дональда Трампа, Сергея Лаврова, Реджепа Эрдогана, Мухамеда Рухани, а затем проанализировать выступление Никола Воваевича. Прочитав внимательно указанные выше выступления, а затем и пламенную речь Н. Пашиняна, в очередной раз убеждаешься в абсолютной неадекватности Никола Воваевича к восприятию вызовов безопасности, стоящих перед регионом Южного Кавказа и вокруг него.

«В результате событий прошлого года международные СМИ назвали Армению надеждой демократии (так Никол Воваевич, выставив государственный переворот как «надежду демократии», лишил мир этой самой надежды. — А. Г.) … Наши СМИ полностью свободны от контроля и вмешательства правительства (здесь трудно не согласиться с «народным премьером», так как значительная часть масс-медиа Армении финансируется соросовскими фондами и фондами разного рода заокеанских демократических институтов, а стало быть подконтрольна заокеанским спонсорам, а не правительству РА. — А. Г.)».

Можно привести и другие перлы из выступления Н. Пашиняна, красноречиво свидетельствующие о том, что в его лице мировая общественность получила нового буревестника мировой революции. Ну прямо как Макар Нагульнов из «Поднятой целины» Михаила Шолохова, буревестник революции наших дней (речь о секретаре партийной ячейки в Гремячем Логе, которого влечет светлая мечта о свершении мировой революции, в нашем случае — «бархатной революции»). Естественно, что «окрыленный» своим американским вояжем, влетевшим армянскому налогоплательщику в копеечку (только за чартерный перелет в США и обратно было потрачено $345 тысяч), Никол Воваевич в ходе многочасового перелета из США в РА, должно быть отрезвел, осознав, что единственное светлое воспоминание от поездки в США — это совместное фото с Трампом и первой леди. Поэтому было вполне ожидаемо, что в отместку за гостеприимство заокеанских хозяев он сделал все необходимое для нормальной организации заседания ВАЭС в Ереване, за что был удостоен хвалебных слов со стороны президента России Владимира Владимировича Путина.

Primeminister.am Никол Пашинян и Анна Акопян приняли участие приеме от имени Дональда Трампа

Теперь хотелось бы привести статистику, которая, думается, весьма и весьма уместна, так как красноречиво характеризует сложные процессы, происходящие в последние годы в Армянской диаспоре США и России. Так, в 2017 году чистый приток денежных средств по банковской линии физическим лицам Армении из других государств составил всего $731 млн 492 тыс., при этом чистый приток денежных средств из России, соответственно, $688 млн 853 тыс., или 94,17% от общей суммы чистых поступлений (Вестник ЦБ РА, январь 2018 г. стр. 84). Заметим, что в январе — декабре 2017 года чистый приток денежных средств из США в Армению составил минус $13 млн 68 тыс. (приток — $183 млн 253 тыс., отток — $196 млн 322 тыс.). Так, в январе — декабре 2018 года чистый приток денежных средств физическим лицам Армении по банковской линии из других государств составил $285 млн 659 тыс., причем из России — соответственно $279 млн 469 тыс., или 97,8%. При этом чистый приток денежных средств из США составил лишь $16 млн. 68 тыс. (Вестник ЦБ РА, январь 2019 г., стр. 16). Для полноты картины отметим, что в январе — июле 2019 г. чистый приток денежных средств физическим лицам Армении по банковской линии из других стран составил всего $274 млн 290 тыс., при этом чистый приток денежных средств из России составил $323 млн 255 тыс., этот же показатель из США был отрицательный (то есть в суммарном итоге был отток денежных средств из Армении в США) и составил минус $12 млн 121 тыс. Здесь следует отметить, что за 8 месяцев 2019 года отток денежных средств из Армении в США составил $161 млн 188 тыс. (за 8 месяцев 2018 года этот показатель составил $106 млн 413 тыс.). То есть за 8 месяцев т. г. из Армении в США было направлено на $54 млн 775 тыс. больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года (Вестник ЦБ РА, июль 2019 г., стр. 24). Надо полагать, что определенная часть граждан РА весьма своеобразно поняла суть объявленной Николом Воваевичем «экономической революции», да и «бархатной революции» в целом, или же в свою очередь постаралась всеми доступными силами помочь нашим соотечественникам в США в организации «исторического», как его именовали приспешники Н. Пашиняна, митинга в Grand Park Лос-Анджелеса.

Таким образом, можно сказать, приведенная статистика показывает, что мы будем вправе утверждат: финансовые средства, поступающие из России в Армению, в основном используются для удовлетворения первоочередных жизненных потребностей населения, чего не скажешь относительно оттока финансовых средств из Армении в США, которые в 2017 году составили $196 млн 322 тыс., в 2018 году, соответственно, $92 млн 235 тыс., а за январь — июль 2019 г., соответственно, $161 млн 188 тыс. Я не склонен упрощать этот вопрос, который, бесспорно, многоплановый. Однако не вызывает сомнений, что не будь столь мощной финансовой поддержки из России, тем более в условиях сокращения прямых иностранных инвестиций, имеющегося большого дефицита торгового баланса, Армения оказалась бы перед фактом обвала национальной денежной единицы из-за неминуемого возникновения огромного дефицита платежного баланса РА. Чтобы не быть голословным в своих утверждениях, сошлюсь на официальные статистические показатели. Так, согласно данным Статистического комитета РА, в январе — июне 2019 года внешняя торговля РА характеризовалась следующими показателями: экспорт товаров (по цене ФОБ) в денежном выражении составил $1 млрд 173,8 млн, импорт (в ценах СИФ), соответственно, $2 млрд 321,4 млн. Дефицит торгового баланса за этот период составил $1 млрд. 147,6 млн («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-июне 2019 г.», стр. 117.) За это же время, опять-таки согласно официальным данным, инвестиции (всего) в экономику РА составили $202 млн. 573,9 тыс., в том числе прямые инвестиции составили $16 млн 126 тыс. («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — июле 2019 г.», стр. 11.). Одни эти показатели весьма убедительно свидетельствуют о наличии огромного дефицита платежного баланса РА, а также о его значительной зависимости от притока в Армению денежных переводов из России. Однако, это также тема отдельного анализа. Здесь же отметим, что финансовая система РА под сладостные завывания о старте экономической революции, о ее якобы первых успехах (видимых одному лишь Николу Воваевичу, окружающим его борзописцам и разного рода соросовским прихлебателям, членам тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и активистам ЛГБТ-сообщества, а простым гражданам РА их не узреть) Армения скатывается к коллапсу. Словом, успехи в Армении зримы лишь для основной политической опоры властей, между тем экономика РА, в случае непринятия действенных мер, скатывается к финансовой катастрофе. Таким образом, вполне очевиден вопрос: вместо того чтобы бить в баклуши непрерывными прямыми эфирами на своей странице в Facebook или же уже набившими оскомину увещеваниями о все еще не понятном историческом значении неоцененной «бархатной революции» аж с трибуны 74-й Генеральной Ассамблеи ООН, Николу Воваевичу пора стать более серьезным. То есть перестать пудрить мозги, путая государственный переворот апреля — мая 2018 года в Армении (совершенный в полном соответствии с рекомендациями Джина Шарпа, изложенными в его книге «От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения») с так называемой «бархатной революцией» и наконец-то заняться делом. Пишу эти строки в ожидании от Никола Воваевича проявления самой малости — трезвомыслия, логическим исходом которого должно стать его добровольное прошение об отставке. И не надо тешить себя мыслями о том, что Никол Воваевич этак «час-полтора пообщался (в аэропорту «Звартноц») с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», а посему нет в отношениях России и Армении никаких вопросов, а уж проблем тем более. Словом, согласно Н. Пашиняну, в отношениях наших стран тишь, да гладь, да Божья благодать. При этом Никол Воваевич почему-то забывает что президент России родом из Питера, Петрова града, поэтому напрасно сбрасывает со счетов имеющую право на существование гипотезу о том, что, выслушивая его самозабвенные речи, тем паче без заранее заготовленной шпаргалки, быть может, Владимир Путин терпеливо изучал «народного премьера» РА, помня знаменитую фразу Петра I: «Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была». Такие вот дела, господа хорошие, нашенские псевдореволюционеры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Может читателям показаться, что я излишне драматизирую положение дел в РА. Увы, к сожалению, я всего лишь констатирую имеющиеся на поверхности опасные реалии, которые в случае их непресечения могут обернуться гибелью для армянской государственности. Взять хотя бы и другие данные из недавнего исследования миграционных процессов в России, проведенного Институтом экономической политики Е. Гайдара и РАНХ и ГС, опубликованного в журнале «Мониторинг экономической ситуации в России» №12 (95) июль 2019 г. в статье «Миграционный прирост: аномальные показатели». В ней, в частности, отмечается, что в январе — апреле 2019 г. резко увеличился

«миграционный прирост населения России с 57,1 тыс. человек до 98 тыс. в январе-апреле 2019 г. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну 218,6 тыс. граждан против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось … В январе — апреле 2019 г. миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ — на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 г., с другими странами — в 5,2 раза. Из стран — крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной (подчеркнуто мною. — А. Г.). Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения».

Для полноты картины заметим, что в январе — апреле 2016 г. миграционный прирост населения России из Армении составил 2,4 тыс., за соответствующий период 2018 г. — 4,9 тыс., 2019 г. — 12,8 тыс. человек. Я специально привел данные последних четырех лет, ибо об «ужасном» положении дел в России в 2016 и 2017 годах Никол Воваевич упомянул, как уже отмечалось ранее, в Обосновании о необходимости выхода Армении из ЕАЭС. А о причинах более чем пятикратного роста потока мигрантов из Армении за полтора года захвата Н. Пашиняном власти в РА и его правления пусть на досуге поразмышляет самолично «народный премьер», прежде чем выдавать очередную чушь в прямом эфире на своей странице в Facebook.

В наши дни состояние армянской государственности вызывает серьезные опасения за ее будущее. Отставка правительства и роспуск Национального Собрания РА VII созыва, а также проведение новых досрочных выборов, будет честнее, восстановление в правах НС РА VI созыва, распущенного в результате насильственных действий Н. Пашиняна и КО, пожалуй, самая злободневная задача, стоящая перед нацией, более того, безальтернативное условие сохранения независимости двух армянских государств — Республика Армения и Арцахской Республики. Промедление в этом вопросе чревато потерей государственности. Увы, это не есть преувеличение.

Rau.am Ким Бакши (в центре) удостоен премии им. Левона Мкртчяна — первого ректора РАУ

Вместо послесловия. Уважаемый читатель, не хотелось бы в обоснование вышеприведенного вывода завершать статью перечислением многочисленных противоправных и антиконституционных действий Н. Пашиняна и сотоварищи: будь то судебный произвол и политическое судилище в отношении первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента РА Роберта Кочаряна. Или же откровенные попытки отстранения от должности председателя Конституционного суда РА Грайра Товмасяна, по-мужски, с полным осознанием своей гражданской ответственности за судьбы Армении и Арцаха отказавшегося исполнять опасные бредни Н. Пашиняна, поэтому сегодня подвергающегося грубым нападкам посредством вопиющего нарушения конституционных норм РА. К сожалению, примеров противоправных действий Н. Пашиняна множество. Хотелось бы написать о чем-то светлом. Благо даже в это смутное время наши будни нет-нет да озаряют и светлые праздники. Вот и недавно, 2 октября 2019 года в Актовом зале Научно-исследовательского института древних рукописей имени Месропа Маштоца, именуемого также хранилищем древних рукописей Матенадаран, состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти великого друга армянского народа, непревзойденного знатока полуторатысячелетней мудрости армянского народа, спрессованной в древних армянских манускриптах, Кима Наумовича Бакши. Этот выдающийся русский интеллигент караимского происхождения более полувека своей жизни посвятил изучению истории и культуры армянского народа. Выступившие на этом мероприятии уважаемые в Армении люди были очень честны, когда в один голос признавались, что вклад культурного посла Армении и мирового армянства Кима Бакши в сокровищницу мировой культуры посредством освещения и распространения духовного наследия нашего народа настолько глубок, профессионален и многообразен, что охватить в одном выступлении хотя бы отдельные вехи этого великого сподвижничества было бы несерьезно.

5 марта 2019 года не стало великого армянина караимского происхождения, русского интеллигента Кима Бакши. Его вклад в культурную сокровищницу мировой цивилизации неоценим, а его память останется вечно в сердцах благодарного и благородного (за небольшим исключением) армянского народа. Память об этом незаурядном светлом человеке, уверен, будет передаваться из поколения в поколение и никакая «бархатная революция» не сможет расшатать этот чудом сохранившийся код живучести армянского народа. Здесь, уважаемый читатель, можно было бы поставить точку, но мысль моя была бы незавершенной, если бы я не упомянул о завещании Кима Наумовича Бакши, переданном им за четыре года до кончины почитателю его же таланта и благодарного своей судьбе за дружбу с Кимом Бакши Сурену Фридриховичу Саркисяну. Не скрою, уважаемый читатель, что без волнения трудно воспроизводить это завещание:

«Конечно, мне бы не хотелось торжественных похорон и элитного кладбища, лучше бы прах развеять в ущелье Гарни и в городе Шуши, в ущелье, где дом Георгия Аркадьевича Габриелянца. Этим моим письмом и последней волей я еще раз подтверждаю мою неизменную любовь к Армении, Арцаху, которую, думаю, доказал за 50 лет служения армянскому народу. Ким Бакши. 04.11.2014 г. ».

Когда пишутся эти строки, в Гарнийском ущелье, что в 28 километрах от Еревана, где находится сказочный величественный горный ансамбль, прозванный «симфонией в камне», проходит церемония исполнения завещания Кима Наумовича Бакши — урна с прахом великого летописца культурного наследия Армении и Арцаха будет встроена в «базальтовый музыкальный орган» Гарнийского ущелья. Уверен, что со временем благодарные потомки воспетой Кимом Наумовичем Армении, посещая храм Гарни (языческий храм в Армении, построенный в первой половине первого века н. э.), непременно спустятся в долину реки Азат и пройдут к загадочной «симфонии в камне», где с миром в веках будет покоиться урна с прахом Кима Наумовича Бакши.