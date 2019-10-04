Как будто нынешние проблемы между Турцией и НАТО, вызванные покупкой российской системы ПРО, и без того не были достаточно серьёзными, но теперь вдобавок ко всему президент Турции Реджеп Эргодан захотел получить собственное ядерное оружие, пишет Омер Таспинар в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Впервые Эрдоган заговорил о необходимости наличия собственного ядерного оружия, когда выступил в этом году с речью, посвящённой 100-летней годовщине начала войны за независимость Турции. Высоко оценив успехи страны в оборонной промышленности, Эрдоган сказал:

«Мы прошли большой путь. Это здорово. И всё же у некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками… У меня нет ракет с ядерными боеголовками. Я не могу с этим согласиться. Почти все развитые страны обладают ядерным потенциалом. Посмотрите на Израиль. У них есть ядерное оружие? Да. Обладая им, они запугивают другие народы. Никто не может притронуться к ним».

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Для того чтобы его наверняка услышали, Эрдоган поднял этот же вопрос на прошлой неделе в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Его заявление по сути своей стало призывом к нарушению договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого также является Турция.

«Обладание возможностью нанесения ядерного удара должно быть либо запрещено для всех, либо доступно для всех. Ядерная проблема — одна из многих проблем, которые приводят к глобальному дисбалансу и несправедливости», — заявил Эрдоган.

Даже по меркам самого Эрдогана подобное заявление представляет собой серьёзный вызов сложившемуся статус-кво. Ранее, когда Эрдоган придерживался более демократической и умеренной позиции, он говорил о необходимости «денуклеаризации» всего мира. Эрдоган был возмущён ядерным потенциалом Израиля, поскольку это привело к смещению регионального баланса в пользу еврейского государства. Не менее важно и то, что антиядерная позиция Эрдогана содержала завуалированное послание для Тегерана: он тоже не должен обладать ядерным оружием.

Сегодня Эрдоган занял более жёсткую позицию. Теперь он считает, что вопрос заключается не в том, должна ли Турция обладать ядерным оружием, а в том, когда она его получит. Конечно, это весьма опасная позиция, но нельзя сказать, что заявления Эрдогана стали неожиданностью. После выхода США из ядерного соглашения с Ираном резко увеличилась вероятность того, что в скором времени Тегеран получит в своё распоряжение ядерное оружие. Это имеет огромное значение для Турции. Несмотря на то, что Анкара и Тегеран не являются геополитическими противниками, турецко-персидское соперничество имеет глубокие корни, а Эрдоган — это националист, который очень серьёзно относится к престижу, связанному с ядерным статусом.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2018

Но разве Турция не находится под защитой «ядерного зонтика» НАТО? Турция, конечно же, до сих пор остаётся членом НАТО. Она также является одним из немногих государств — членов НАТО, на территории которого расположено тактическое ядерное оружие США. По разным оценкам, на базе ВВС Турции Инджирлик находится около 50 американских термоядерных бомб B61.

И всё же печальная реальность нынешних турецко-американских отношений заключается в том, что большинство граждан Турции считают, что США — это угроза №1 для национальной безопасности Турции. Американская военная поддержка сирийских курдов оказалась неприемлемой для некогда стратегического партнёрства. Таким образом, учитывая то, что большинство граждан Турции считают, что Вашингтон хочет помочь курдам в создании независимого Курдистана, значение ядерного зонтика НАТО сводится на нет.

Также не стоит забывать, что недоверие Турции к Вашингтону не является чем-то новым. Даже во время холодной войны Анкара сомневалась в американских обязательствах. Вывод баллистических ракет «Юпитер» из Турции после Карибского кризиса в 1962 году и унизившее Турцию предупреждение бывшего президента США Линдона Джонсона в 1964 году о том, что НАТО не придёт на помощь Турции, если её вторжение на Кипр приведёт к ответным действиям со стороны СССР. Турция всё это хорошо помнит.

Скептицизм Анкары в отношении американских намерений усилился после окончания холодной войны. Нерешённая курдская проблема Турции, в сочетании с тем фактом, что иракские и сирийские курды стали одними из любимых партнёров Вашингтона, не дают Анкаре покоя.

Наконец, неудавшийся государственный переворот 2016 года ещё больше обострил не только двусторонние отношения, но и ядерный вопрос. Несколько самолётов F-16, попавшие в руки сторонников переворота, взлетели с авиабазы Инджирлик. Прозвучали предположения об американском соучастии. Эта теория заговора получила широкое распространение на фоне подозрений в том, что попытка переворота была фактически организована из Пенсильвании диссидентским исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Diyar se Лидер движения «Хизмет» Фетхуллах Гюлен

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Учитывая подобную турбулентность в турецко-американских отношениях, неудивительно, что многие в Вашингтоне уже поставили под сомнение целесообразность хранения ядерного оружия в Турции. Анкара внимательно следит за американским поиском альтернатив авиабазе Инджирлик. Всё это вызвало сильное чувство возмущения в Анкаре.

Кризис между Турцией и США, вызванный покупкой российских ЗРК С-400 и последующей приостановкой участия Турции в программе по производству истребителя F-35, дал понять Анкаре, что ей стоит задуматься о том, может ли она опереться на НАТО и США. Недавние размышления Эрдогана о собственном ядерном оружии нужно рассматривать в рамках этого контекста.

Пока что это только мечты. Но если Анкара действительно начнёт стремиться к приобретению ядерного оружия, это превратится в очередной кошмар для отношений между Турцией и Западом.