Я летел в Саратов из Москвы. Рядом со мной сидел хипстер. Классический такой хипстер: ухоженная борода, модные очки, украшеньица, укороченные джинсы, гаджеты Apple. Хипстер смотрел свежее интервью Дудя — с Сергеем Гуриевым.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последний, напомню, экономист, уехавший из России в 2013 году. О том, что Гуриев уехал на Запад, Дудь заявляет сразу. Это — важная деталь. Ведь своей пастве Дудь всегда напоминает о людях, которые уехали из России. И вообще, как это, собственно, хорошо — уехать. Пора, мол, валить из «поганой Рашки».

Kremlin.ru Сергей Гуриев

Я летел из Саратова в Москву — обратно. Рядом со мной сидел хипстер. Классический такой хипстер — ну, вы поняли. От предыдущего собрата — того, что летел в Саратов из Москвы — он отличался лишь более жирными формами и нежной сединой в бороде. И, о чудо — он тоже смотрел интервью Дудя с Гуриевым. Пора валить, пора валить…

Два этих хипстера, с коими я соседствовал в самолётах, как уже говорилось, удивительно схожи. Как и десятки тысяч таких же, как они, по всей стране. Поколение Х. И ничего общего данное определение с романом Коупленда Generation X не имеет. Нет, тут — поколение Х (русская буква). Хипстерское поколение. Или х… е поколение.

Поколение мировоззренческое. Похожи его представители не только внешне — у них одна и та же начинка. Внутреннее — интеллектуально, духовно, культурно — они мало чем отличаются друг от друга. Атака клонов, не иначе.

Infrogmation of New Orleans Хипстеры

Забавно, но эти же люди насмехаются над советским временем и над советскими гражданами. Мол, тогда в «совке» всё было серое, похожее друг на друга. Люди цвета хаки, скованные одной цепью. И прочее, прочее. Мол, как же оно печально — когда все в USSR были похожи друг на друга.

Ну, а вы, поколение Х? Чем вы отличаетесь друг от друга? Чехлом на iphone?

Забавно и вот что. Люди Х — почти люди икс, да? Мутанты — всячески стараются подчеркнуть свою индивидуальность. Набить актуальные татуировки, расчесать волосы с правильным пробором — и? Разве в итоге они индивидуальны? Нет, совсем нет.

И лидеры мнений у них — такие же пустые и усреднённые. Дудь — их идеальный лидер, субпродукт, интеллектуальный ливер. Самое то для поколения Х. Человек, повторяющий вторичные вещи, банальные до изжоги. Мы всё это слышали, правда. Но это мы. А вот поколение Х удивить можно. Колыма — родина нашего страха. Как жить, как жить…

Потому есть ответ — пора валить. И лидер Дудь повторяет это снова и снова. А люди в коротких штанишках — ну, дети же, да? — ему охотно верят. Как живётся им среди этих «страшных» русских людей? Как мучаются они? Как справиться им? Не знаю. Но для чего они нужны здесь, в России? Для чего им мучиться? И для чего мучиться нам? К чему эти камеры пыток?

Да, мы переживаем, так говорят, за население нашей страны — за его рост. Ну и? Ничего страшного на самом деле не случится, если все эти чистые, светлые люди, ведомые Дудём, свалят, наконец, из России и обоснуются там, где хорошо, где они обосноваться так хотели. Welcome to paradise.

И вот тогда, к слову, они многое пересмотрят, и тогда им многое станет ясно. Но это уже будут их проблемы. Впрочем, мы их всё равно пожалеем.

Однако сейчас здесь, в России, они чужие. Ради чего они здесь? Что могут сделать? Хаять и хаять нашу общую Родину? Рассказывать, как кругом все беспросветны и не правы? Как убивали детей в Беслане? Какого размера должен быть член у мужчины? Это же их мантры. Давайте избавим их от этих страхов. Давайте отправим в светлое будущее. Никто не держит…

В Саратове — аэропорт «Гагарин». Потому что первый космонавт приземлился в Саратовской области, в двадцати километрах от Энгельса. Вот как бывает: люди, которые якобы были так похожи друг на друга, запустили человека в космос. Потому что они действительно совпадали — в своей великой мечте. Умели мечтать, хотели мечтать — мечтали.

Robert Couse-Baker Юрий Гагарин

Как далеко простираются ваши мечты, поколение Х? Что там подсказывает гаджет?

И ещё — ремарка. В Саратов я приезжал на книжную ярмарку — «Волжскую волну». И выступал, в том числе, в прекрасной областной научной библиотеке. Когда-то там с лекциями гостил Георгий Федотов, наш религиозный мыслитель. Загуглите это имя. Загуглите и не говорите, что брюзжание о прошлом — только брюзжание. «Эх, были люди в наше время, не то что нынешнее племя…»

Георгий Федотов

И надеюсь, ещё будут. Федотовы и Гагарины. Но для того, чтобы они появились, нужно расчистить пространство, отыскав место для шага вперёд. А для этого надо помахать ручкой тем, кто устал здесь жить. Сам себя устал — вот в чём фокус. Но правда — чего им мучиться?