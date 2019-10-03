



Иван Шилов ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

Преследуемый следственными органами Грузии банкир Мамука Хазарадзе продолжает расширение учрежденного им в сентябре нового общественного движения «Лело» и обещает через два месяца официально учредить и зарегистрировать политическую партию.

Об этом банкир заявил журналистам после представления очередных 12 членов своего общественного движения.

Мифическую и символическую цифру «12» Хазарадзе использует не случайно, видимо, придавая ей солидную нагрузку. 12 сентября в местечке Анаклия, где, по утверждению банкира, власти препятствуют его планам по строительству глубоководного порта, он представил свое общественное движение. А в дальнейшем уже несколько раз представил обществу по 12 новых членов движения «Лело», по его пояснениям, специалистов разных отраслей, с которыми банкир собирается строить новую Грузию. Ознакомившись поближе с биографией членов движения Хазарадзе, нетрудно сделать вывод, что большая их часть так или иначе связана с компаниями самого Хазарадзе и работала или работает в них, в том числе в АО «ТВС Банк», из-за операций на счетах которого и было возбуждено уголовное дело против совладельцев и соучредителей банка.

TopNika Офис ТВС Банка в Тбилиси

Мамука Хазарадзе долгое время держался в отдалении от политики и лишь теми или иными финансовыми вливаниями поддерживал те или иные инициативы почти всех властей современной Грузии. Он успешно вел бизнес и при Шеварднадзе, и при Саакашвили. После прихода в политику Бидзины Иванишвили вместе с другими бизнесменами выразил ему открытую поддержку и несколько лет так же успешно работал, включаясь в те или иные объявленные властями проекты. Когда было сделано заявление о строительстве в Анаклия глубоководного порта в противовес вынашиваемому экс-президентом Саакашвили проекту Лазики примерно в той же акватории, Хазарадзе не только поддержал проект, но и учредил Консорциум развития Анаклии и вместе с бывшим премьером Георгием Квирикашвили демонстративно принял участие в церемонии закладки фундамента нового порта.

Проблемы с властями у Хазарадзе, предположительно, начались после отстранения Квирикашвили от должности главы правительства. Во всяком случае, в этот период Служба финансового мониторинга обнаружила, что примерно 10−11 лет назад Хазарадзе и его бизнес-партнер Бадри Джапаридзе совершили незаконную сделку, перечислив около $17 миллионов на счет одной из грузинских коммерческих компаний, а спустя некоторое время получив эту сумму обратно, но направив ее на некие «оффшорные» счета. Во всяком случае, об этом сообщила уже прокуратура, выдвинув банкирам обвинение в отмывании незаконных доходов.

Подоплекой всех этих событий может быть, как предполагают грузинские аналитики, некая несогласованность между Хазарадзе и лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили. Сам Хазарадзе первое время делал на этот счет некоторые намеки, в ответ на которые оппозиционные политики призывали его «сказать все до конца» и «обнажить правду». Но банкир и его партнер предпочитают недосказанность, а тем временем, вероятно, с целью обеспечения себе неких гарантий защиты от уголовного преследования, всерьез решили заняться политикой.

jb Полиция Грузии

Пока речь шла лишь об активной общественной деятельности, и первоначально Хазарадзе еще летом анонсировал создание общественного движения. Но с тех пор ему были выдвинуты новые обвинения, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и обязал Хазарадзе и Джапаридзе выплатить залог по 700 млн лари каждому… И спустя почти месяц после учреждения общественного движения «Лело», на волне представления обществу новых членов этого движения, он сообщил о планах по созданию новой партии.

Интересно, что грузинские бизнесмены обращаются к политике лишь тогда, когда для них наступает какой-либо критический момент и когда их свободе, бизнесу или финансовому достатку угрожает какая-либо опасность. И Хазарадзе заявил о приходе в политику на очередном витке событий, несущих ему такую опасность.

Отношение к банкиру в обществе неоднозначное. Одни считали и продолжают считать его конформистом и в его оппозиционную политическую деятельность не верят, а посему серьезного политического будущего не пророчат.

Для других он был и остается ростовщиком, банк которого уже «поглотил», реализовал множество заложенных по ипотечным договорам домов и оставил без жилья тысячи клиентов банка. По мнению третьих, Хазарадзе действует согласованно с Иванишвили и пытается создать формальную оппозицию, которая благодаря пропорциональной избирательной системе с нулевым барьером пройдет в парламент созыва 2020 года, а нынешний правитель Грузии обеспечит себе места стойких сторонников собственной политики и линии. А четвертые подозревают, что Хазарадзе точно так же слаженно действует в тайном согласии с партией экс-президента Саакашвили и намерен осуществить его мечту по возвращению к власти. В способность банкира Хазарадзе на ведение самостоятельной политической деятельности в Грузии верят немногие и верят слабо.

Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили

Опровергнуть или подтвердить подобные предположения может лишь сам Хазарадзе, и это прояснится, скорее всего, до парламентских выборов 2020 года, которые должны состояться будущей осенью.

Как известно, эти выборы пройдут по новой пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером, но это произойдет в том случае, если парламент утвердит соответствующие поправки в действующее законодательство. Инициативу таких изменений провозгласил сам Бидзина Иванишвили на волне акций протеста, начавшихся в Тбилиси из-за российского депутата Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия оказался в кресле председателя парламента Грузии, в здании которого по приглашению грузинской стороны должна была пройти, но так и не состоялась очередная сессия МПА.