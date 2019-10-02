Новостные программы японского телевидения открывались сегодня кадрами выхода из моря северокорейской ракеты. Особая обеспокоенность японцев вызвана тем, что ракеты КНДР запускаются в сторону Японского моря в непосредственной близости к 200-мильной экономической зоне Японии. Прямо высказывается предположение, что делается это сознательно. Хотя о нанесении повреждений японским судам или самолетам не сообщалось, официальный Токио отреагировал быстро и резко. Премьер-министр Японии Абэ Синдзо выступил с заявлением о том, что запуск баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, сопроводив это заявление выражением решительного протеста властям КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Близкая к МИД Японии газета «Джапан таймс» высказывает предположение, что проведенные Пхеньяном запуски баллистических ракет с подводной лодки призваны продемонстрировать обладание КНДР технологиями, которые в случае их успешной доработки позволяют значительно затруднить Соединенным Штатам уничтожение северокорейского ядерного потенциала. При этом обращается внимание на то, что мгновенно установленные Токио и Сеулом испытательные запуски были произведены буквально через несколько часов после того, как Пхеньян заявил о готовности возобновить застопорившиеся переговоры с США о денуклеаризации. Газета допускает, что тем самым северокорейские руководители намерены обеспечить себе выгодные переговорные позиции на предстоящих переговорах с Вашингтоном.

Вместе с тем приводятся слова представителя военного ведомства Японии о том, что у КНДР нет современных подводных лодок, которые могли бы пересечь Тихий океан и нанести прямой удар по территории Соединенных Штатов. Однако при этом было признано, что испытательные запуски продемонстрировали значительный прогресс в разработке ракетной программы Пхеньяна, и, получая возможность запускать баллистические ракеты с подводных лодок, северокорейцы повышают выживаемость своего ядерного арсенала. Бывший министр иностранных дел Японии, получивший недавно новое назначение на пост министра обороны, Коно Таро сделал представителям японских СМИ признание о том, что «запуск этой ракеты представляет серьезную угрозу безопасности нашей страны». Добавив при этом: «Мы не можем недооценивать подобные запуски, которые представляют серьезную проблему для всего международного сообщества».

Обращается внимание и на то, что в непростой ситуации оказался после северокорейских запусков ракет и президент США Дональд Трамп, который, планируя возобновление переговоров с КНДР о денуклеаризации, стремился обеспечить себе дипломатический успех, необходимый ему на предстоящих в следующем году президентских выборах в США. Японская газета напоминает, как совсем недавно Трамп для возобновления переговоров как бы задабривал Пхеньян, утверждая, что лично его не очень беспокоят испытания северокорейцами баллистических ракет малой дальности. На это автор статьи в «Джапан таймс» замечает, что речь шла о ракетах, которые способны напрямую поразить Японию. За этими словами можно увидеть определенное недовольство японцев политикой чуть ли не заигрывания Трампа с Пхеньяном.

Токио