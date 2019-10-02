Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

В Грузии назревает новая волна акций протеста, которая на этот раз тесно связана с социальной сферой, точнее, с доходами населения от такого бизнеса, как перевозка пассажиров на такси. А также переплетенные с этой сферой другие проблемы, которые возникли в результате введения властями Тбилиси новых правил парковки автомобилей, также ощутимо ударяющих по бюджету каждой рядовой грузинской (имеются в виду граждане Грузии, независимо от национальности) семьи.

Обещанные и обсуждавшиеся все прошедшие месяцы реформы вступили в силу в Тбилиси с 1 октября и уже сказались на доходах населения в виде выписанных нарушителям новых правил штрафов.

Прежде всего, правительство столицы ввело в действие «новые регуляции» для такси, согласно которым все автомобили поделены на две категории по признаку цвета. Те, которые окрашены в белый цвет, продолжают свободно передвигаться по городу в поисках пассажиров, имеют специальные световые таблички и иные обозначения такси. И не имеет значения ни марка, ни иные показатели автомобиля, ни его «родной», заводской цвет. Лишь бы машина была перекрашена. А чтобы у водителей появился интерес к изменению цвета машины, были введены некоторые льготы, вплоть до бесплатной окраски автомобиля.

Таксисты долго и упорно протестовали против этой инициативы, поясняя, что если они перекрасят автомобиль в другой цвет, то при дальнейшей продаже прежде всего проиграют в цене, что им невыгодно. Были у водителей и другие причины, которые власть имущие сочли не слишком вескими и настояли на своем. С 1 октября ограничения вступили в силу.

Владельцы остальных, не белых автомобилей, отныне не могут размещать на стекле или на крыше автомобиля никаких опознавательных знаков и не имеют права брать пассажиров с улицы. Но им не запрещено сотрудничать с компаниями, которые занимаются бизнесом такси и раздают заказы зарегистрированным у них водителям. Правда, в случае такого сотрудничества конкретный таксист получает доход как минимум вдвое ниже того, что имел бы в случае самостоятельной деятельности. Но… власть неумолима.

Carrie Kellenberger Тбилисские таксисты

Главной причиной, по которой правительство столицы решило остановить свой выбор на белом цвете такси, были названы «аналогичные регуляции, действующие в Европе». При этом, обращая взоры к странам ЕС, грузинские власти не учитывают той разницы, которая существует в доходах населения Грузии и стран Евросоюза, а также тех возможностей трудоустройства, которые существуют за границей и отсутствуют в своей стране.

В связи с введением в действие основных требований и ограничений реформы такси специальное заявление сделал вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, который уверенно подчеркнул, что реформа в этой сфере состоялась.

По его информации, требования властей по прохождению обязательного технического инспектирования прошли 70% из зарегистрированных 26 тысяч автомобилей, а это значит, что остальные 30% не удовлетворяют даже минимальным техническим стандартам, в связи с чем вице-мэр выразил сожаление.

Он подчеркнул, что реформа такси на тех основных правилах и требованиях, которые вступили в силу с 1 октября, не остановится, и на следующих ее этапах будет обеспечено улучшение обслуживания в этой сфере. Правда, дальнейшие шаги, по словам вице-мэра, планируется сделать в течение последующих нескольких лет.

На вступление в силу требований к водителям такси не замедлила отозваться грузинская оппозиция. Одними из первых еще 1 октября протест выразили грузинские лейбористы, для которых социальная сфера — излюбленная тема брифингов и акций.

Один из активных лидеров этой партии, который перекочевал сюда из неправительственного сектора, Лаша Чхартишвили заявил, что реформа такси в Тбилиси фактически провалилась.

«Если говорить реально, то реформа такси провалилась. Сама мэрия подтверждает, что в действительности в белый цвет были перекрашены лишь 10% всех такси», — констатировал оппозиционер.

По его же информации, неперекрашенными остаются более 25 тысяч автомобилей, на которые отныне распространяются ограничения, а это значит, что правительство Грузии фактически лишает средств к существованию до 100 тысяч своих граждан. От имени своей партии Чхартишвили предупредил власти столицы, чтобы их службы не смели штрафовать таксистов-нарушителей, так как это обязательно обернется протестом и восстанием.

«Пусть не смеют преследовать и штрафовать остальных почти 90% водителей такси, так как их преследование означает оставление голодными членов их семей, 100 тысяч человек. Ни водители, ни мы, лейбористы, мириться с этим не намерены. Если они (власти) посмеют сделать это, мы возобновим протестное движение и борьбу, которая обязательно закончится нашей победой», — заявил лейборист.

JOY Тбилиси

По его же оценке, реформа такси — в действительности это стремление мэра Тбилиси Кахи Каладзе и лидера правящей партии Грузии олигарха Бидзины Иванишвили установить свою монополию на этот вид бизнеса.

Не оставили без внимания тему реформы такси и лидеры «Европейской Грузии», которые посвятили ей специальный брифинг и определили эту реформу как ложную и провалившуюся.

По информации этой оппозиционной партии, действия мэрии Тбилиси оставили без работы и дохода более 30 тысяч водителей такси и соответственно — членов их семей. «Европейская Грузия» выделила три главных негативных последствия этой реформы, которые ведут страну к катастрофе.

«Непонятно, почему вообще провели эту реформу, у которой три результата, и все три — катастрофически плохие. Первый — это люди, оставшиеся без источника дохода, что приведет к еще большему обнищанию населения. Второй — резкое подорожание услуг такси. А третий результат — сокращение доступности такси в городе. Мы еще полтора года назад (когда столичное правительство Кахи Каладзе впервые озвучило эту реформу) предупреждали, что последствия этой лжереформы будут катастрофически плохими. Повторяю, все шаги, которые мэрия Тбилиси сделала в этом направлении, — непродуманные, глупые и ориентированные на обнищание населения», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Георгий Габашвили.

JOY Тбилиси

По оценке оппозиции, все действия мэрии нацелены на то, чтобы поглубже залезть в карманы населения и выкачать оттуда последние деньги. В том числе пополнить собственный бюджет за счет штрафования нарушителей нового порядка в сфере такси. Штраф за перевозку пассажиров для владельцев не белых автомобилей составляет 200 лари. Для населения Грузии это значительная сумма, если учесть, что зарплата консультанта многочисленных сетевых супермаркетов в Тбилиси колеблется от 300 до 400 лари, 250−300 лари получает сотрудник службы охраны, а пенсия составляет лишь 200 лари. Оппозиция призывает власти Грузии одуматься и отменить все выписанные водителям такси в течение 1 октября штрафы, в противном случае грозится народным протестом.

С 1 октября в Тбилиси вступило в силу еще одно нововведение властей — зонально-почасовая система парковки автомобилей. В этот день новая система заработала на площади Орбелиани в центре столицы, той самой, которую до этого долго ремонтировали. И хотя работы закончены в основном лишь на фасадной части площади, а в реабилитированных домах пока никто не живет, так как там не подключены главные системы коммуникации, с парковкой столичные власти разобрались и до конца довели.

Представляя новую систему, которая в дальнейшем будет распространена и на другие части города, вице-мэр Хмаладзе пояснил, что это лишь часть реформы транспортной системы Тбилиси, которая нацелена на освобождение города от пробок и уменьшение загрязнения воздуха.

JOY Тбилиси

Новая система — это и новые платежи. А также новые ограничения для водителей и оставшиеся без работы сотни тбилисских «стоянщиков». А значит, определенная экономия денег на определенной категории населения и взимание из бюджетов населения солидных сумм в виде штрафов в «столичный бюджет».

«В течение дня все транспортные средства могут дважды в течение 15 минут воспользоваться бесплатной парковкой в разных местах, в дальнейшем же стоянка для них будет платной. В тех зонах, где эта система уже задействована, стоимость парковки составляет 1 лари в час. Оплатить ее можно через аппараты быстрой оплаты, веб-сайт и мобильную аппликацию. Сакребуло (столичное собрание) установило дифференцированные тарифы: один, два и три лари, в зависимости от зоны почасовой парковки», — пояснил «плюсы» новой системы вице-мэр Ираклий Хмаладзе.

Столичная власть оставила льготы для инвалидов, владельцев электромобилей и жителей тех кварталов, где находится та или иная парковка. Для них стоянка автомобиля будет бесплатной, но для этого они должны пройти специальную регистрацию.

Отвечая на обвинения оппозиции в связи с вступившими в силу реформами, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «Тбилиси не будет лишь городом джипов» и что непопулярные для оппозиции шаги на самом деле продиктованы интересами населения.

«Несколько дней назад в соцсетях развернулась дискуссия о том, что устроенной на площади Саакадзе велодорожкой никто не пользуется и из-за нее там не могут останавливаться машины. Я очень извиняюсь, но Тбилиси никогда не будет только городом джипов. Тбилиси обязательно станет городом пешеходов, городом, в котором будут велодорожки и в котором, конечно, смогут передвигаться автомобили. Но приоритетным будет общественный транспорт. А иначе и невозможно», — заявил Каладзе.

По его словам, нет такой реформы, которой были бы довольны все, поэтому в любом случае важно правильно расставить акценты.

Отвечая на обвинения оппозиции, мэр сообщил, что развитие дорожной инфраструктуры Тбилиси осуществляется на успешных примерах многих городов мира.

JOY Тбилиси

Отметим, что Тбилиси в последние годы действительно изнывает от обилия автомобилей, большая часть которых — дешевые, списанные за границей, но разрешенные для пользования в Грузии машины, от длинных пробок на дорогах в часы пик и не в пиковые периоды дня, от загрязненного автомобильными выхлопами, тяжелого столичного воздуха, всю пропитанность которого нездоровыми веществами особенно остро ощущаешь, прибывая в город из соседних поселков, где дышать намного легче и свободнее.

Проблема есть и требует решения, но насколько верно то, которое предлагает нынешняя власть населению сегодня, когда в Грузии иного реального источника дохода, кроме обслуживания туристов, перевозки пассажиров и торговли, а также строительства, фактически нет. Проблема состоит еще и в том, что ориентированные на «Европу» власти вводят «европейские стандарты» в стране, уровень жизни населения в которой слишком далек от «европейского». И тут возникает катастрофическое несоответствие, в результате которого у и без того отягощенного проблемами населения появляются новые проблемы. А когда проблем накапливается слишком много, срабатывает мина замедленного действия, и любая искра, брошенная оппозицией в толпу народа, может возыметь нежелательный для властей эффект.