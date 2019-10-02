Исполнение «формулы Штайнмайера» зависит исключительно от результатов переговоров в «нормандском формате», однако на них будут вынесены ошибочные вводные с Украинской стороны, переводящие договоренности в формат «невыполнимых».

Текст присоединения Украины к «формуле Штайнмайера, распространяемый в сети

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Роман Безсмертный в своем Facebook опубликовал текст «формулы Штайнмаейра», Возможно, что текст и вправду тот самый, так как автор поста резко протестует против него как опытный «порохобот».

President.gov.ua Роман Безсмертный

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть условие: чтобы на территории Особых районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) состоялись выборы, все «российские войска должны быть выведены», а «захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины». В ином случае выборов в указанных регионов не будет.

Понятно, что это дань «агрессивному меньшинству» на Украине, однако приведенные предположения Зеленского изначально ошибочны. Если первое условие в виде «вывода российских войск» легко выполнимо, так как таковых там просто нет, то передача контроля за участком границы ЛДРН Украине просто невозможна. Речь может идти только о создании Совместных сил контроля за границей из народной милиции Донбасса и украинских пограничников.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В остальном позиция Владимира Зеленского более-менее внятная:

На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

Это происходит при условии, что в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ.

Такая позиция формально показывает готовность Украины к миру в Донбассе и позволяет президенту Украины сказать, что он, как российский Газпром, «исполняет свои обязательства». Однако это та самая «вторая производная». Первой же является указанный в тексте Специальный закон о местных выборах, который сначала действует на временной основе, а потом, после положительного доклада БДИПЧ ОБСЕ становится постоянным. Именно его текст станет камнем преткновения для «формулы Штайнмайера». Говоря языком дипломатической математики, подстановка его смыслов после работы над ними Верховной рады и давления на нее «агрессивного меньшинства» во «вторую производную» формулы — переговоры в «нормандском формате», сведет ее значение к нулю. Российская сторона не согласится на выборы без признания автономии Донбасса, а на это «Слуги народа» никогда не пойдут.