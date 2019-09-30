С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, в частности, введена специальная статья, посвященная цифровым правам.

Иван Шилов ИА REGNUM Информационные технологии

О сущности этого понятия среди правоведов ведутся дискуссии — часть ученых считает, что это новый, особый вид гражданских прав, а другие полагают, что речь идет только о новой форме гражданских прав.

Исходя из ст. 141.1 Гражданского кодекса, цифровые права — это традиционные обязательственные либо иные гражданские права, содержание и осуществление которых осуществляется по правилам информационной системы. Но для того, чтобы они стали цифровыми, должен быть принят специальный федеральный закон, в котором должно быть указано, что соответствующее право является цифровым.

Duma.gov.ru Гражданский кодекс РФ

В этом же законе должны содержаться признаки информационной системы, в которой и будет функционировать цифровое право. Распоряжение, уступка и прочие действия с цифровым правом возможны только в рамках этой системы и без обращения к третьим лицам (например, по механизму децентрализованных реестров).

Поэтому, несмотря на вступление в силу новых норм ГК, цифровые права в России появятся лишь после вступления в силу специальных законов, где эти права будут конкретизированы.

Единственный пример применения в ближайшем будущем категории цифровых прав — это сфера краудфандинга. С 1 января 2020 года вступит в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным законом вводится понятие «утилитарного цифрового права», которое будет существовать в рамках инвестиционной платформы.

К слову, при раскрытии того, что же относится к таким утилитарным цифровым правам, указано, что это могут быть права требования передачи вещи; передачи исключительных прав или прав использования результатов интеллектуальной деятельности; выполнения работ и (или) оказания услуг — то есть традиционных гражданских прав, но существующих в особой «цифровой» форме в рамках информационной системы.

Еще одна сфера, в которой также должны активно применяться цифровые права, — обращение цифровых финансовых активов (в том числе криптовалюты). Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной думе.