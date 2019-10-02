Первейшее правило успешного чиновника — быть равнодушным к другим людям. И от этого равнодушия, когда не трогает уже ничего, никакое людское горе, осуществляется очень опасный, но неизбежный переход к доминированию и возвышению.

Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

В Чувашии предлагают страховать жизнь и здоровье чиновников. Депутатам предложено обсудить законопроект «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики». Его внёс глава региона Михаил Игнатьев.

Согласно документу, планируется осуществлять «обязательное страхование жизни и здоровья гражданских служащих в течение всего периода прохождения государственной гражданской службы». Мало того, через год после увольнения страховка для чиновника будет по-прежнему действовать. Для этого в проблемной с точки зрения экономики Чувашии планируется дополнительно выделить по 1,947 млн рублей в 2020 и 2021 годах.

Цитата из х/ф «Варвара-краса, длинная коса». реж Александр Артурович Роу. 1969. СССР С ложечки

То есть защитить здоровье не сирот, инвалидов, матерей-одиночек, к примеру, а чиновников. Видимо, важнейшей составляющей Чувашии. Да и всего нашего Отечества тоже.

Во многом это частность, конечно (made in Чувашия), — да, но частность, к сожалению, знаковая — свидетельствующая о том, что происходит в нашей стране в целом. А происходит — вот что.

Создан класс неприкасаемых — тех, кому в диком недокапитализме удалось пробиться по головам выше других. Воцариться на вершине пирамиды и, балансируя, удерживаться там. Если в девяностые к таковым счастливчикам относились бандиты, то теперь класс избранных составили сытые чиновники.

Тут необходимо сделать уточнение. Чиновник чиновнику рознь. Тот, кто сидит в городской администрации и заполняет бумажки, получая 25−30 тысяч в месяц — тоже чиновник. И представляет ли он форменное зло? Разве что с точки зрения бюрократии. И то не всегда. На то его толкает, в том числе, и кафкианская система. Да и среди чиновников высшего звена есть более чем достойные государевы люди.

А вот истинное зло представляет чиновник, у которого есть доступ к тому, что приносит выгоды — и он не в силах смирить себя. Будь то материальный или любой иной ресурс. К сожалению, тут чиновник начинает терять себя. Терять себя как существо разумное, совестливое и моральное. Всё заменяет ненасытная жажда — и только она.

Во многом так было всегда. Не устаю цитировать Салтыкова-Щедрина, приводившего текст телеграммы, которую из Ниццы мать отправила сыну, поздравляя его с получением чина коллежского советника: «Преисполнена гордости. Благословляю коллежского советника. Продавай Россию, продавай быстро, высылай деньги. Сижу на мели. Наталия».

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер.(фрагмент) 1846

Кого удивляет алчность или тщеславие людей? Вопрос в другом — в том, что сейчас не создаётся никакой альтернативы порочности. Чиновник — человек государев. Есть ли у него то, что заставляет служить государству — что-то ещё, кроме денег? Есть ли у него идея? Есть ли у него идеология? Нет, потому что наша страна в принципе существует и вне идеологии, и вне идей, и вне смыслов. Всё это не слишком востребовано. Нового не придумано. Старое признано негодным.

И вот человек приходит в систему, существующую без смыслов, идей, ценностей. Единственное, что растворено в воздухе — тотальное стремление к тотальному комфорту везде и во всём. Его необходимо получить любой ценой, расчистив пространство борьбы от помех и угроз.

Тот, кто смог подняться, став государевым человеком в государстве, где слишком многие создают отдельное государство для себя лично, гордо и надменно смотрит на остальных. Раньше власть налагала некую ответственность — теперь она даёт только привилегии. Она не просто развращает, но делает человека патологически больным в своей нечувствительности к остальным.

Первейшее правило успешного чиновника — быть равнодушным к другим людям. И от этого равнодушия, когда не трогает уже ничего, никакое людское горе, осуществляется очень опасный, но неизбежный переход к доминированию и возвышению.

Они, люди, слабы, уродливы и обречены не потому, что мы, власть имущие, не дали им шанса, а потому, что они сами того захотели. Сами выбрали свою судьбу. Тут падающего не только толкают, а швыряют и насмехаются над ним. Это не просто деление на богатых и нет, успешных и нет, а выведение отдельной расы господ, которая искренне не понимает тех, кого считает рабами.

Вспомните слова руководителя пресс-службы правительства Иркутской области Ирины Алашкевич: «Он (Путин — ред.) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья». Чиновница сказала это о тех несчастных, кто пережил страшное наводнение и приехал на встречу с Путиным в надежде на помощь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Такие власть имущие реально не понимают, не слышат, не видят, не чувствуют остальных людей. Им кажется, что перед ними — чернь, способная заразить опасной болезнью — патологической неудачей. Это не те, на кого можно и нужно рассчитывать. А есть, вспоминая бессмертную фразу Захарова, исключительно лучшие города — вот их всеми силами и нужно охранять. Всеми правдами и неправдами оберегать. Для этого не жаль не только налогов остальных граждан, да и самих граждан не жаль.

Люди в таком случае — лишь ресурс для обеспечения жизнедеятельности отдельной группы граждан. И в этом, на самом деле, жуткий и громкий символизм инициативы, озвученной в Чувашии. Приложить все силы, чтобы сохранить популяцию чиновников в России. А справедливость? Нет, простите, не слышали.

Собственно, отсутствие справедливости в конечном итоге и прикончит Россию. Если не принять меры прямо сейчас. И речь не о том, чтобы по шариковскому завету отнять всё у богатых и поделить между всеми. Нет, речь хотя бы о том, чтобы не отнимать всё у бедных и не делить награбленное среди богатых.

Но, похоже, российский Робин Гуд наоборот уже вышел на тропу войны. В Чувашии — так точно.