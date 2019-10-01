СМИ сообщают о намерении правительства продолжить упрощение процедуры получения гражданства нашей страны. Главное новшество — планы разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства. Причём этих «гражданств» может быть несколько.

Советский плакат

Снятие обязательного требования отказа от другого гражданства, полагают некоторые эксперты, будет способствовать «росту привлекательности российского паспорта». Вот так просто: привлекательной, оказывается, должна быть не сама Россия, а её паспорт, и эта привлекательность должна быть не содержательной, а формальной: просто сюда легче перебраться на «законных» основаниях и получить все права — не так, например, как в Западную Европу.

Я всецело поддерживаю расширение возможностей получения гражданства России, упрощение соответствующих процедур. Всегда буду с сердечной болью переживать, что у властей нашей страны не хватило ума пойти на такие решения на двадцать лет раньше, в конце 1990-х. В результате мы в последние десятилетия недосчитались в России многих миллионов образованных, квалифицированных, заинтересованных граждан — наших соотечественников по бывшему СССР. А сколько мытарств пришлось испытать тем, кто всё-таки переехал на историческую Родину! И никто ведь за это не ответил!

Тем не менее лучше поздно, чем никогда. Но есть одно условие. Если со страной, из которой к нам переезжает претендент на гражданство, у России нет договора о двойном гражданстве, гражданство России должно стать для него единственным. Да и договоры эти множить не нужно — лучше их число сокращать. Кто-то говорит, что «мировой тренд иной»… Но «мировой тренд» — это движение к «Вавилону великому», прописанному в Апокалипсисе. Разве нам — по этому пути?

Кто-то скажет, что у нас плохо с собственной рождаемостью, что население страны только за счёт притока мигрантов и прирастает… Молодым семьям больше помогать надо и политику в стране вести так, чтобы женщины хотели рожать, были уверены в счастливом будущем своих детей!

Пресс-служба ГУ МВД России Паспорт гражданина Российской Федерации

Гражданство — это твой союз с твоей страной, той страной, где ты решил жить и которой хочешь и готов служить, где ты решил умереть, в которой будут жить твои дети и внуки. Это должен быть искренний союз: без походов «налево» и «многоженства» — у нас в России оно не принято.

С другой стороны, не надо мне навязывать в сограждане абы кого: я своим именем гражданина России дорожу!

Одним словом, упростить возможность получения гражданства России для тех, кто искренне хочет стать гражданином России, — да. Превратить российское гражданство просто в пропуск на заработки и за социальными благами — нет. Наш культурно-исторический стержень и так предельно расшатан; расшатывать его ещё сильнее чревато!

Вопрос о гражданстве — это вопрос государственной важности. Вопрос о том, кто мы такие. О том, кто через десять лет будет жить рядом с каждым из нас. Его нельзя отдать на откуп бюрократам. Нужен референдум.