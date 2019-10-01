



Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

То, что развернулось на политическом пространстве Грузии после очередного телеэфира экс-президента Михаила Саакашвили, можно расценить и как углубление раскола, наметившегося в его же партии еще до парламентских выборов 2016 года и вылившегося в создание новой партии из старых лидеров «Единого национального движения» — «Европейской Грузии», в противовес оставшейся на политической арене в ущемленно-урезанном составе партии с неизменным лидером Саакашвили. С другой стороны, можно рассмотреть и как еще один фарс, устроенный бывшим президентом и его бывшими либо нынешними соратниками перед очередными парламентскими выборами, которые должны состояться примерно через год.

Если, конечно, политическая повестка дня не потребует проведения досрочных либо внеочередных выборов. В грузинской действительности ничего исключать нельзя. И право на существование в этой реальности имеют также различные версии происхождения и целей протекающих в стане так называемой главной оппозиции процессов.

Взаимные обвинения в адрес друг друга лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» высказывают не впервые. Еще после неудачных для партии Саакашвили парламентских выборов 2016 года основной костяк партии всю вину за провал выборов свалил на экс-президента, а затем отмежевался от него и позднее учредил собственную партию с громким названием «Европейская Грузия». В итоге такого раскола вошедшее в парламент «Национальное движение» едва сформировало одну фракцию из 7 членов, а новоиспеченная «Европейская Грузия» удостоилась целых трех фракций.

Aleko123124 Учредительный Конгресс партии «Европейская Грузия». 2017

Мелкие политические «укусы» в адрес бывших соратников бросали как оставшиеся в рядах «Национального движения» политики, так и отпочковавшиеся от него лидеры. Но в напряженные и кульминационные моменты, когда речь шла об очередных выборах или когда нужно было опротестовать «очередное незаконное деяние России» либо правительства Иванишвили, объединялись.

В период перед президентскими выборами бывшие и нынешние соратники Саакашвили даже создали своего рода политическое объединение, назвали его «Объединенная оппозиция» и сплотились вокруг одного кандидата — члена «Единого национального движения» Григола Вашадзе. Но одолеть поддерживаемого олигархом Иванишвили и его партией кандидата Саломе Зурабишвили так и не сумели. И в этом деле свою роль сыграли как моральная поддержка самого Иванишвили и единомышленников его партии в отношении к режиму Саакашвили, так и щедрая финансовая подпитка предвыборной кампании Саломе Зурабишвили.

На этот раз очередной раскол и разногласия в ряды соратников по объединению внес Саакашвили своими неосторожными замечаниями в адрес лидеров «Европейской Грузии». В пространном интервью телеканалу «Мтавари архи», что в переводе с грузинского означает «Главный канал», Саакашвили нелицеприятно высказался о Гиге Бокерия, заявив, что именно по его вине бывшая власть дистанцировалась от традиционных христианских ценностей. И провел параллель между собой и Бокерия, заметив, что пока Бокерия и его команда рушили церкви и преследовали священников, он построил аж 600 церквей. А для большей убедительности в одном из последующих видеокомментариев после этого интервью продемонстрировал крест, что носит на теле, а также призвал всех открыть глаза и посмотреть на государственный флаг Грузии, который до «революции роз» был флагом «Единого национального движения» и на котором изображены 5 крестов.

«Между нами (самим Саакашвили и Бокерия) существуют фундаментальные различия. Я, например, по взглядам и вере православный христианин, и кто бы что бы ни говорил, ношу крест. А Бокерия и ему подобные сделали все, чтобы дистанцировать нас от традиционных грузинских христианских ценностей», — заявил человек, который в течение 10 лет возглавлял грузинское государство и вершил судьбы страны и народа. И на счету которого не только 300 построенных церквей, но и разрушенные ради отдельных инфраструктурных проектов храмы, взорванные памятники и храм Баграта, который из-за грубых нарушений при реабилитации чуть не лишился статуса культурного наследия Грузии. Оказалось, что в те уже далекие годы править страной по-христиански Михаилу Саакашвили мешали «Бокерии и компания».

Unm.ge Гига Бокерия

Раскритикованный бывший соратник не замедлил ответить Саакашвили аналогичным образом — нелицеприятными оценками и ироничными выводами.

«Саакашвили, наверное, скоро объявит себя жертвой моего 9-летнего правления. А без шуток, скажу, что наследником как достижений, так и тяжелых провалов «революции роз» является именно наша партия, «Европейская Грузия», а не «Национальное движение» Михаила Саакашвили», — усмехнулся, комментируя слова экс-президента, Гига Бокерия.

Более резко и подробно ответил бывшему президенту еще один его бывший соратник из партии Бокерии — Давид Бакрадзе. Он упрекнул Саакашвили в том, что тот уже не в первый раз делает подобные антизападные, антигосударственные и очень опасные заявления.

«Проблема не в критике Гиги Бокерии, а в том, что Михаил Саакашвили использует терминологию, аргументы и риторику Левана Васадзе (грузинского бизнесмена, который считает себя защитником грузинских традиционных ценностей и выступает за улучшение отношений с Россией) и «Грузинского марша». Это очень обидно. И это не первое его (Саакашвили) антизападное заявление за последний период. Опасным было и его заявление о западном колониализме и его задачах. Но главное не в этом, главное в том, что ставить вопрос так, будто у грузинского народа только две альтернативы — Бидзина Иванишвили и Михаил Саакашвили, — нельзя. Это наносит фундаментальный урон единому фронту борьбы против Бидзины Иванишвили», — пояснил Давид Бакрадзе.

Единственным выходом, который обеспечит победу над властью Иванишвили на парламентских выборах 2020 года, соратник Гиги Бокерия обозначил явку на эти выборы как можно большего количества оппозиционно настроенных избирателей. А для этого, по его мнению, представителям оппозиции не следует критиковать друг друга.

«Если мы скажем, что единственный выбор — это Михаил Саакашвили, очень много оппозиционно настроенных людей, которые не хотят Бидзину Иванишвили, просто останутся дома, не примут участия в выборах. Чтобы обеспечить поражение Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», каждая оппозиционная партия должна привести на выборы как можно больше своих сторонников», — заявил Бакрадзе, тем самым перечеркнув в корне главную идею выборов — свободное волеизъявление народа. О какой свободе волеизъявления можно говорить, если партия в буквальном смысле слова «приводит и привозит» на выборы «собственных сторонников». Но это так, между прочим…

41.ge Бидзина Григорьевич Иванишвили

И все же, что в действительности происходит на политической арене Грузии? Обычная склока между бывшими соратниками или, может быть, тайный и нацеленный на определенный результат политический ход? Попытка переноса внимания общества от одной темы и одной стороны деятельности оппозиции на другую? Концентрация этого внимания на том, как признают собственные прошлые ошибки лидеры того или иного крыла бывшей партии власти? И этим путем их своеобразное «очищение» в глазах общества?

Если это реальное противостояние, то оно лишь наносит урон и вред обеим ветвям некогда «Единого национального движения», которое под председательством экс-президента Саакашвили держалось у власти именно потому, что было «единым», «сплоченным» и «непреклонным».

Бытует и иная версия о том, что нынешний реальный властитель Грузии через своих «помощников» проводит в обеих «оппозиционных партиях» определенную работу с целью, с одной стороны, вовлечения их в ряды своих сторонников, с другой стороны — их окончательного развенчания. Версия спорная, особенно если учесть политический багаж и опыт Бидзины Иванишвили, но в грузинской реальности, впрочем, ничего исключать нельзя.

Каждые новые выборы обещают народу «перемены», которых «очень ждет» и на которые «очень надеется» основное население Грузии. Надеется, что произойдет смена власти и наступит, наконец, время исполнения всех предвыборных обещаний, которые обычно обильно раздаются политиками перед выборами и тщательно забываются до следующей предвыборной кампании. Надеются, что в Грузии начнется, наконец, реальный, а не фасадный расцвет экономики, социальная сфера целиком переориентируется на нужды народа, а все остальные сферы общественно-политической жизни страны будут служить интересам собственной страны и собственного населения, а не сгруппировавшейся у власти узкой политической верхушки.