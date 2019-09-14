Дмитрий Медведев поручил правительству России пересмотреть и упразднить до сих пор действующие законы СССР и РСФСР. С января 2020 года около 20 с половиной тысяч нормативных документов должны будут измениться или остаться в прошлом, вместе с СССР. Действительно, многие действующие сегодня стандарты устарели и не соответствуют давно внедренным современным технологиям. Достаточно вспомнить недавнюю историю с клеймением автомобилей, чьи владельцы предпочитают зимой колесить на шипованной резине. Специалисты заявляли об абсурдности применения данного требования, ранее введенного в том числе для предупреждения водителей о необходимости сохранения дистанции. Сегодня автопроизводство настолько продвинулось вперед, изменив все технические характеристики, что необходимости клеймить машину значком «шипы» никакой нет.

Искусственный интеллект по имени «Арифмометр»

Технологии захватили все сферы экономики, и некоторые нормативные документы порою противоречат существующей реальности, игнорировать которую невозможно. Между тем мы, как потребители возможно, еще пожалеем об упразднении документов ушедшей советской эпохи, регламентирующих пищевую промышленность. Их взвешенный подход, предусматривающий ГОСТы на продукты питания, не позволял проводить эксперименты, которые могли бы негативно сказаться на здоровье потребителей, особенно детей. Существующие сегодня техрегламенты дают возможность производителям продуктов питания удешевлять производство, использовать различные заменители. В России появилось столько независимых институтов «здоровья», каждый из которых на свой лад трактует проводимые ими же исследования по влиянию на здоровье человека тех или иных продуктов, что найти истину не представляется возможным. Порою деятельность таких институтов больше походит на лоббирование интересов если не производителей продуктов, то поставщиков необходимого для их производства сырья. Не секрет, что сегодня во всем мире в производстве продуктов питания применяется твердое пальмовое масло, использование которого снижает себестоимость продовольственных товаров. Различные эксперты пропагандируют безвредность этого вида сырья, хотя на самом деле до сих пор нет ни одного масштабного исследования, подтверждающего эти утверждения. Лишь только сейчас, когда практически весь мир накрыло жирной пеленой тяжело поддающегося высоким температурам твердого пальмового масла, Всемирная организация здравоохранения всерьез озадачилась необходимостью проведения данных исследований, первые итоги которых уже ставят под сомнение утверждения отдельных экспертов о его безвредности.

Но это всё мелочи по сравнению с тем, чем может обернуться регуляторная гильотина.

На фоне противоречащих свежих документов, созданных под патронажем правительства, резко возникшая инициатива не оставить ни следа от законов, родившихся под красным флагом Советского Союза, на самом деле может быть не совсем спонтанной, как кажется на первый взгляд. Есть масса документов, введенных за последние несколько лет, нуждающихся в доработке, взять хотя бы тот же Лесной кодекс, который спорно сочетается с другими федеральными и региональными законами, но правительство решило разом покончить с прошлыми нормативными актами, не разобравшись, как следует, с новыми. Не спешит правительство и создать правовую базу по регулированию не то чтобы цифровой экономики, но и по деятельности уже давно существующих цифровых платформ.

С чего вдруг ухватились за решение, по сути, не самых актуальных вопросов, причем с необходимостью уложиться в короткий срок — до 2020 года?

Советский пищепром

Оказывается, как сообщала «Парламентская газета», подготовка к приведению «регуляторной гильотины» в действие шла давно. Ещё в 2012 году Минюст сообщал, что приступил к масштабной ревизии советских нормативных актов, которые остаются в силе. Чиновники изучали документы, принятые в период с 1917 по 1991 год, сообщал Виктор Евтухов, занимавший тогда пост замминистра юстиции. По его словам, также проводилась экспертиза этих документов на предмет того, какие из них должны быть упразднены, а какие могут продолжить свое действие полностью или частично.

Минюст занимался документами СССР и РСФСР, которые затрагивают деятельность юстиции, а также координировал аналогичную работу в других ведомствах. Предполагалось, что результаты этой деятельности будут ежегодно докладывать президенту России. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева выразила надежду, что проведенная работа окажется качественной. А депутат Вячеслав Лысаков настороженно отметил:

«Важно, как говорится, с водой не выплеснуть ребёнка: если мы отменяем какие-то нормативные акты, нужно, чтобы сфера, которую они регулируют, не осталась вообще без законодательного регулирования».

Действительно, какова гарантия того, что в результате «регуляторной гильотины» не выкинут самого главного? Доктор юридических наук Парижского университета I Пантеон-Сорбонна Валери Буго, завершившая свою карьеру в качестве юриста, работая ранее налоговым адвокатом в области трансфертных цен, внутреннего налогового права, посвятила себя анализу проблем экономической геополитики. В декабре 2017 года портал «Gеополитика» опубликовал ее выступление на втором коллоквиуме в Кишиневе по экономическим вопросам.

Как и в других своих многочисленных статьях, посвященных изучению кризисных явлений в мире, порабощению мировым капиталом целых государств, стирающим их границы, пытающимся установить экономическое господство над политическим, утверждает, что именно законы являются средством, с помощью которого государства будут либо приближаться к появлению единого мирового правительства, либо бороться с преобладанием экономических аспектов над политической властью. Неслучайно на пути установления модели экономической власти юристам отвели второстепенную роль, отмечает Буго.

«Хозяева этой экономической власти, в силу богатства, достигли той стадии, когда они навязывают свои международные институты. К сожалению, вывод состоит в том, что ни один политический орган в настоящее время не в состоянии справиться с этим конгломератом торговцев-банкиров, которые осуществляют абсолютную власть».

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Рассуждая о том, как мы дожили до такого положения дел, Буго поясняет, что каста торговцев-банкиров в свое время совершила двойную революцию, приложив, с одной стороны, концептуальные усилия, направленные на ликвидацию политической «власти» на местах, с другой — внедрив в странах учреждения, способные централизовать и управлять денежными массами в обращении.

«Двумя основными инструментами, используемыми экономической властью для выхода до уровня политической, были: во-первых, разработка и распространение принципа «разделения властей» и, во-вторых, создание «центральных банков».

Принцип «разделения власти», по мнению Буго, позволил обеспечить общую стандартизацию режимов правления всех стран мира и, таким образом, позволить перейти к следующей — высшей стадии мирового правительства.

«Разделение властей, ошибочно представленное как «ограничение» власти, на самом деле является «роспуском» власти. Чтобы убедиться в этом, необходимо вернуться к первостепенному значению слова «политика» и вспомнить, что правительство — это структурная организация, позволяющая реализовать «политику». В первоначальном смысле «политика» — это искусство организации жизни города. Другими словами, «политика» должна регулировать индивидуальное поведение таким образом, чтобы оно было совместимо с групповым и социальным поведением. Поэтому «политика» обязательно сопровождается полномочиями контролировать законы, применяемые на ее территории, осуществлять правосудие и применять меры ограничения для обеспечения целостности группы. Если устранить у «политической власти» законодательную и судебную функции, то власть просто теряет свой политический смысл. Также если убрать от правительства контроль над своей валютой, которая является одним из средств обеспечения целостности общества, вы получаете текущую ситуацию, когда государства перестали быть политическими единицами, а превратились в субъекты, служащие скрытой экономической власти. Следует добавить, что принцип «разделения властей», который был предназначен для старой политической власти, будет ликвидирован, как только он исчерпает свою функцию, и новая власть может быть выражена в открытой форме. Действительно, мы являемся свидетелями этой эволюции в строительстве Европы, что является первым шагом на пути к новому мировому порядку, где принцип разделения властей открыто исчезает».

В России же принцип разделения власти был применен в 2000-е годы с построением вертикали для ослабления региональных элит и политической оппозиции с целью укрепления центральной власти. Региональная и, в некоторых случаях, муниципальная исполнительная власти, с одной стороны, наделены отдельными полномочиями и могут даже издавать свои законодательные акты, зарабатывать деньги, развивая экономику, с другой, заметьте, бюджетная и фискальная политика, выстроенная Минфином, а также ряд федеральных законодательных актов лишают регионы финансовой самостоятельности и ставят в зависимость от бюджета и инвесторов.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Внедрение системы ЦБ по всему миру, и наша страна не исключение, позволило централизовать монетарные вопросы в одних руках. Большинство центральных банков мира, из них шестьдесят наиболее крупных, теперь управляются и регулируются Банком международных расчетов — BIS, расположенным в Базеле. Как заявила Валери Буго, наступление Третьего германского рейха произошло именно с помощью финансовых потоков в виде кредитов, проводимых через BIS. Позже система ЦБ была дополнена международными банковскими учреждениями, такими как МВФ и Всемирный банк во время Бреттон-Вудского соглашения; тем самым создав так называемый международный финансовый порядок.

«Эта финансовая система пользуется поддержкой многочисленных международных, региональных и межнациональных банковских организаций, таких как Международный банк реконструкции и развития (BIRD, 1944 года рождения в Бреттон-Вудсе), Европейский инвестиционный банк (в 1958 году), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, созданный в 1991 году), Банк развития Совета Европы (КСР), созданный в 1956 году», — говорит Буго, добавляя, что многочисленные банковские и финансовые учреждения благодаря политике процентных займов вводят в зависимость все больше и больше территорий и стран мира, таким образом, усиливая глобальный финансовый контроль государств, скрываемый за политикой «доброй воли» перестраивать и улучшать территории.

«Здесь следует отметить, что скрытие фактической реальности за понятием «добрая воля» — это метод, традиционно сопровождаемый сторонниками экономической власти для достижения своих политических целей», — подчеркивает Буго.

Завершая свое выступление на форуме 2017 года, Буго отметила, что если статья 13 настоящей российской Конституции находится в стадии обсуждения, то, прежде всего, ее статья 10 должна быть подвергнута сомнению, потому что «разделение власти», предполагающее «растворение» власти, создает политическую проблему, которая неразрешима для всех государств, которые ее приняли.

«Спорная статья 13, которая добавляет последний гвоздь к гробу «власти», на самом деле является лишь вторичным проявлением реальной политической проблемы», — заявила Буго.

Российское правительство, осуществляя политику господдержки развития российской экономики через банки, по сути, роет могилу для собственной власти, привести к концу которую также могут и цифровые технологии. Запреты России на использование криптовалют сейчас пытается обойти, например, Фейсбук. Как сообщал Forbes, созданное компанией собственное платежное средство уже доступно самой Facebook и 27 корпоративным партнерам проекта. Среди них Visa, Mastercard, Uber, Spotify и другие известные компании. Пользователи Facebook смогут расплачиваться криптовалютой компании с 2020 года. Кроме того, компания планирует ввести расчеты и для пользователей WhatsApp и Messenger. Компания насчитывает в ряду своих пользователей более 1,5 миллиарда человек. Таким образом, американская компания не только сможет обойти запреты на обращение криптовалюты в странах, но и поставить под сомнение необходимость использования традиционных денежных единиц, которые являются одним из главных элементов существования такого организма, как государство, юридически независимого от других стран.

Government.ru Дмитрий Медведев

Еще одним из главных признаков, характеризующих попытки мирового правительства захватить власть по всему миру, является снижение или дискредитация роли юридического «института» как такового. Политическая роль юристов отодвигается на второй план. Так, например Сбербанк уже давно сокращает штаты юристов в пользу искусственного интеллекта, который формирует стандартные иски и документы.

Именно потому, что сейчас к порогу России подкрались опасности, которые практически совершенно вышли из-под контроля, очевидно, воспользовавшись пробелами далеко не советского, а уже современного российского, а по отдельным вопросам и вовсе еще не сформированного законодательства, возникшая необходимость срочно изымать старые нормативные документы, по большому счету не несущие потенциальной угрозы власти или большого вреда экономике, вызывает спорные чувства.

Растрачивание колоссального объема времени и сил на престарелые акты в ущерб работе над созданием главных современных документов может привести к негативным последствиям. Как любят говорить известные поклонники интеграции России в мировую экономику — мы можем не успеть запрыгнуть в последний уходящий вагон, который уехал с поездом еще вчера. Кроме того, существует угроза, что вместе со старыми законами могут быть выброшены главные постулаты, позволяющие России пока еще сохранять свою юридическую независимость.