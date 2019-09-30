В последнее время некоторые российские и украинские пропагандисты публично заявляют, что жалобы Зеленского Трампу на Германию и Францию способны привести к охлаждению отношений между Европой и Украиной. По умолчанию следует, что этим охлаждением успешно воспользуется Россия и уведёт Украину в свой политический лагерь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Высказывается даже предположение, что Меркель ещё способна простить Зеленского, но Макрон его точно не простит, и потому проблемы у Украины на переговорах по Донбассу и Крыму неминуемы — Европа в отместку сдаст Украину России.

Разумеется, такие высказывания нельзя отнести к серьёзной аналитике. Глобальная политика — это не отношения в компании студентов, где можно обижаться на друзей и мстить им бойкотом или отказом от дружбы. Никакие эмоциональные мотивы в основании большой политики не лежат и лежать не могут.

Запад несколько столетий шёл к завоеванию Украины. Её захват — это санитарный кордон с Россией, главное средство сдерживания и отгораживания от страшного противника. Может ли Запад отказаться от этого трофея, если Зеленский сказал Трампу что-то обидное о лидерах Европы?

Если завтра Зеленский на встрече «нормандской четвёрки» выйдет в центр зала и прилюдно плюнет в лицо Меркель и Макрону и отпустит им по пощёчине, никакого отказа Европы от Украины не произойдёт. В лучшем случае Меркель и Макрон выскажут сожаление об инциденте, назвав его досадным проявлением незрелости украинского президента. Никаких иных действий в адрес Украины не последует.

Политика Европы на Украине не определяется личными чувствами их лидеров. Это глубинные геополитические интересы, где завоёванные позиции никто не уступит без глобальной войны с использованием ядерного оружия. Это потерять страну можно дипломатическим путём, вернуть её с помощью дипломатии не получится. Империи по-прежнему создаются железом и кровью.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности

Кроме того, хозяином политики Запада в отношении Украины являются не главы США, Германии и Франции, а сделавшие их теми, кто они есть, корпорации. Правящий класс Запада является архитектором политики в отношении Украины. Думать, что этот класс волнуют личные переживания второстепенных политиков Запада, которым поручено проведение заказанной линии, — это детская наивность и недопустимая в серьёзном мире экспертов глупость.

Высказывания некоторых российских СМИ о том, что теперь у России есть шанс вернуть Украину, ибо Украина Западу якобы надоела и Запад отвернулся от Зеленского, — это приём жёлтой прессы, ориентированной на глупую обывательскую аудиторию, самые низы мещанства — господствующего класса современного либерального общества. То, чем мещанство утешается, нельзя принимать за основы реальных оценок и прогнозов. Однако в российских СМИ такой вывод делают на основе высказываний экспертов Украины.

На Украине экспертное сообщество — это раздутые штаты бездельников, единственной работой которых является «Родину любить». Они очень боятся, что Запад сократит агентуру или заменит одних агентов на других. И потому украинское экспертное сообщество шантажирует Запад на упреждение, крича о том, что если, не дай Бог, их оставят без работы, то Россия возьмёт Украину голыми руками. Такой детский третьесортный шантаж действует только на украинское мещанство, но не на западных политиков.

Ибо никуда Запад с Украины уходить не собирается. Некоторая оптимизация численности пропагандистского аппарата возможна, но это никак не скажется на работе всей украинской машины пропаганды. Её важность всем понятна, и без бензина эту машину не оставят.

Gov.ua Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Когда Зеленский кричит, что «Северный поток — 2» означает по факту ослабление антироссийских санкций, он, понятное дело, блефует. Его аудиторией в данном случае является не политикум Европы, а украинское радикально-националистическое сообщество. Это ему Зеленский демонстрирует лояльность и тем самым от него защищается. Европа же в лице Германии и Франции всегда разделяла эти два вопроса: санкции и «Северный поток — 2». Газовые проекты никогда не попадали под санкции и никогда туда не попадут, если только Россия не введёт на Украину войска.

Таким образом, крики о том, что Зеленский допустил ошибку, которая теперь будет иметь роковые последствия, являются лукавым приёмом. Для жёлтой российской прессы это является средством сохранения внимания и денег своей читательской аудитории, для украинских экспертов — борьбой за сохранение востребованности и западного финансирования в прежних объёмах, а для Зеленского — средством защиты от националистической аудитории в преддверии проигрышных для радикалов Украины компромиссов по формуле Штайнмайера.

Националистический корпус элиты на Украине знает, что главными влиятелями на Западе являются американские неоконсерваторы, состоящие из симбиоза демократов и республиканцев. Именно они определяют политику США в отношении России и потому заказывают и финансируют существование на Украине радикальной нацистской элиты.

И именно американским неоконам делается определённый посыл с демонстрацией лояльности, когда украинские политики и эксперты громко жалуются на пассивность европейских лидеров, которые сами являются марионетками управляемых неоконами США. Ведь лучшее доказательство преданности слуги — это его доносы на другого слугу. Если вам нужен преданный слуга — кормите его.

Геополитическая катастрофа развала СССР намного глубже по значению, чем способно осознать даже изощрённое мышление профессионального политика. Развал СССР и потеря единого государства — это часть общего процесса отступления Востока перед натиском Запада. И никакое возвышение Китая не значит, что этот процесс обернулся вспять.

Алиса Агранат ИА REGNUM Спасская башня. Кремль

Он может замедляться, идти импульсно, чередуя выигрыши и поражения, но в целом Запад пока владеет Востоком, и даже если местами его хватка слабеет, тем не менее в целом пока именно Запад сохраняет господство и определяет благополучие или упадок Востока. И не наоборот.

Не Индия с Китаем влияют на процветание США, а США определяют процветание Индии и Китая. Как бы ни росли «азиатские тигры», их рост основан на доступе к рынкам, капиталам и технологиям Запада. Лиши их этого доступа — и их прогресс прекратится, обратившись в регресс и катастрофу. Америка эту катастрофу переживёт, потеряв в силе, а вот Китай и Индия не переживут. Им реально грозит распад государственности в таком случае.

Все слабости США имеют не внешние, а внутренние причины, это кризис внутренних процессов американского капитализма. Не Восток погрузил США в кризис, а сами США своим кризисом способны погрузить в кризис Восток. Несмотря на взаимовлияние, Запад сохраняет субъектное лидерство, хотя и всё сложнее становится его удерживать.

Только полная утрата США своего глобального лидерства способна создать ситуацию, когда у России возможен реванш на территориях бывшего СССР. Мир движется в этом направлении, но цель пока далека, до неё огромный исторический период борьбы США за сохранение господства. Он может продлиться ещё несколько веков.

Всякие ожидания того, что вот завтра взорвётся Йеллоустоунский вулкан или упадёт пирамида доллара, и глобальной власти США конец — это иллюзия, похожая на речь Сталина на параде 1941 года. Вспомните: «Враг не так силён, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. … В Германии теперь царят голод и обнищание… Германия истекает кровью, её людские резервы иссякают… Немецкие захватчики напрягают последние силы… Ещё несколько месяцев, ещё полгода, может быть, годик — и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений».

12019 Капитолий

Всё это говорилось для успокоения народа в декабре 1941 года. Который мог психологически сломаться, скажи ему, что нас ждут четыре года страшной борьбы, где каждый день нужно балансировать на грани жизни и смерти, а многим и мучительно погибнуть. Народ мог и не выдержать, сложить оружие и прекратить сопротивление. Отсюда эти фантазии про «полгода — годик», что Германия напрягает последние силы и истекает кровью. Это ложь во спасение, и, как видим, тогда она помогла.

Надо ли нам сейчас спасаться подобной ложью? Надо ли, выбежав на марафонскую дистанцию, уверять, что бежать всего пятьсот метров, ну от силы километрик? Надо ли сказать, что соперники обессилены и теряют резервы, и потому немного потерпеть — и всё закончится победой?

Подобные рецепты сегодня вредны и опасны. Заблуждения по поводу скорой и лёгкой победы, достигнутой малой кровью и на чужой территории, никогда не были реальностью, а как средство психотерапии утратили свою действенность вместе с уходом эпохи пенициллина. Старые лекарства при новых болезнях уже не лечат, а калечат.

Нас ожидают столетия тяжёлой борьбы, лишений, жертв и трудов. И пока эта чаша не будет испита до дна, пока весь путь не будет пройден, никакой победы не наступит. Победу надо выстрадать, заслужить сверхусилиями, совершающими чудо преображения. Нынешнее общество таково, что оно способно лишь на поражения. Это то общество, что сложилось в недрах СССР и проиграло СССР.

Computerizer Общество

Пока ничего не изменилось. У нас сейчас полно тех, кто всерьёз кричит о том, что СССР нерентабелен и не нужно о нём жалеть и к нему стремиться. Это как в осаждённых Москве или Ленинграде начать кричать о нерентабельности дальнейшего сопротивления и невыгодности противостояния врагу. Тогда за такое сразу расстреливали на месте. Сегодня это мнение, имеющее право на публичность и требующее уважения к позиции автора. Можно это говорить со всех федеральных каналов и считаться оригинальным и неглупым экспертом.

Пока такие заявления не боятся делать под угрозой внесудебной расправы, никакие прогнозы о грядущей победе делать нельзя. Это наши предки были победителями, а мы промотали их победу. И пока мы не станем другими, Украина и Белоруссия будут оккупированы нашими вечными врагами, а мы будем ждать извержения вулкана или финансовой катастрофы, которые за нас сделают нашу работу.

Надо сказать, что Запад понимает эту угрозу, и делает всё возможное, чтобы мы и дальше не менялись. И потому никакие обиды Европы на оккупированную Украину не приведут к отказу от её оккупации. Жалобы Зеленского Трампу на Германию и Францию не приведут к охлаждению отношений Европы с Украиной.

Однако, как показывает жизнь, никакие победы не бывают навсегда, как не бывают навсегда и поражения. Империи не исчезают, они продолжают жить в видоизменённом виде. И потому иллюзией является не ожидание добровольного ухода Европы с Украины, а ожидание окончательного согласия России на европейскую оккупацию. Вот уж чего не будет точно, так это такого согласия.