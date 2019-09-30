Министерство обороны России сообщило о совместном полёте беспилотного летательного аппарата «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57. Это произошло 27 сентября 2019 года. Длительность полёта составила 30 минут.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации российского военного ведомства, в ходе полёта отрабатывалось взаимодействие БПЛА «Охотник» с самолётом-лидером Су-57. Речь идёт об использовании «Охотника» для того, чтобы расширить радиолокационное поле истребителя и тем самым создать возможность для дачи целеуказаний авиационным средствам поражения большой дальности, которые несёт Су-57. Такой подход исключает необходимость истребителю заходить в зону действия ПВО условного противника.

Совместный полёт БПЛА и истребителя обрисовал, как российские военные видят тактику применения этого тандема в боевых действиях. Война будущего будет войной беспилотных боевых машин. Работа в паре пилотируемого и беспилотного летательных аппаратов — это очередной шаг к новой реальности ведения боевых действий.

Истребитель будет управлять одним или несколькими беспилотниками. БПЛА будут заниматься не только разведкой и целеуказанием в интересах Су-57, но и самостоятельно наносить удары по целям.

С-70 «Охотник» создан с применением стелс-технологий, поэтому будет практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник несёт на борту целевую аппаратуру для ведения оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Во внутренних отсеках БПЛА может быть размещено вооружение.

Цитата из видео «Первый совместный полет БЛА «Охотник» и истребителя Су-57». mil.ru Полет

«Охотник» относится к тяжёлым беспилотным летательным аппаратам. Технические характеристики аппарата засекречены, однако ряд параметров есть в открытой печати. Взлётная масса машины, по оценкам экспертов, составляет около 24−25 тонн. Масса полезной нагрузки составляет 2,8 тонны. Размах крыла равен 19 метрам, длина БПЛА — 14 метров.

Боевая машина сконструирована по схеме «летающее крыло». Она оснащена турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф, такие же двигатели ставятся на истребители марки «Сухой». Что интересно, в макете БПЛА «Охотник», представленном на авиасалоне МАКС-2019, плоское сопло. Такая модернизация в перспективе позволит значительно снизить заметность аппарата в инфракрасном диапазоне.

Ряд экспертов высказывают мнение, что «Охотники» в будущем смогут сопровождать и российский перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Это мнение пока ничем не подкреплено, т. к. подробных ТТХ БПЛА «Охотник» в открытом доступе нет. Чтобы сопровождать ПАК ДА, беспилотникам необходимо иметь сопоставимую с ним дальность полёта.

ПАК ДА, как и «Охотник», конструируется по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий и будет иметь дозвуковую скорость. По некоторым данным, в техническом задании российских ВВС разработчикам ПАК ДА обозначена дальность полёта 12 500 километров.

Первый полёт «Охотника» прошёл 3 августа 2019 года. По словам вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, начало его серийного производства запланировано после 2024 года.

Цитата из видео «Первый совместный полет БЛА «Охотник» и истребителя Су-57». mil.ru БЛА «Охотник»

Военные эксперты ТГ-канала «Взгляд человека в лампасах» считают, что количество БПЛА «Охотник» будет на порядок больше количества истребителей пятого поколения Су-57. Истребители будут управлять стаями беспилотных аппаратов, находясь от противника на безопасном расстоянии. БПЛА будут в некотором роде расходным материалом.

Следует заметить, что Вооружённые силы России должны получить 76 истребителей Су-57 к 2028 году. Таким образом, потенциально число БПЛА «Охотник» будет измеряться сотнями.

Как же в этой сфере обстоят дела у нашего вероятного противника — США? По данному направлению стоит особо выделить следующий проект — многоцелевой беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie. Это совместная разработка компании Kratos Defense & Security Solutions и Исследовательской лаборатории ВВС США (US Air Force Research Laboratory).

XQ-58A Valkyrie планируется применять самостоятельно и в составе тактических групп под командованием истребителей пятого поколения F-35 или истребителей четвёртого поколения F-18. Каждый истребитель сможет управлять как одним, так и несколькими беспилотниками.

При создании XQ-58A Valkyrie широко использовались технологии снижения заметности. Длина БПЛА — 9,14 метра. Он будет иметь внушительную дальность полета — более 4800 километров. Как сообщают конструкторы, БПЛА «может совершать длительный полёт на высокой дозвуковой скорости».

Масса полезной нагрузки небольшая и составляет 272 килограмма. Сейчас идёт разработка и адаптация внутреннего отсека беспилотника для размещения вооружений под требования американских военных. Ожидается, что БПЛА сможет нести четыре авиабомбы малого диаметра или две ракеты класса «воздух — воздух».

(сс) 88 Air Base Wing Public Affairs Kratos XQ-58 Valkyrie

Первый полёт этого БПЛА прошёл 5 марта 2019 года. Интересная деталь, с момента заключения контракта на создание аппарата до первого полёта прошло всего 2,5 года. Отличительной чертой XQ-58A являются низкие закупочные и эксплуатационные расходы.

На сегодняшний день в строю ВВС США находится один XQ-58A Valkyrie. Он в 2019 году выполнил два испытательных полёта. Ещё два беспилотника компания Kratos Defense & Security Solutions собирается довести до состояния лётных испытаний до конца этого года.

По словам руководителя Kratos Defense & Security Solutions, после серии испытательных полётов компания ожидает до конца 2019 года получить заказы на 20−40 этих машин. Kratos настолько уверена в успехе, что уже заказала двигатели под объёмы ожидаемого производства.

Таким образом, соревнование между Россией и США за скорейшее овладение новейшими технологиями и тактикой для ведения боевых действий в воздухе идёт полным ходом. Надо констатировать, что в сфере беспилотной авиации Россия пока отстаёт.

Перед российским военно-промышленным комплексом и вооружёнными силами поставлена грандиозная задача. Та страна, которая первой сможет проводить масштабные воздушные операции с использованием беспилотных боевых машин, получит значительное преимущество перед своим противником.

Недавний первый полёт тяжёлого БПЛА «Охотник» и его первый совместный полёт в паре с истребителем пятого поколения Су-57 внушают надежду, что Россия не окажется проигравшей в данном соревновании. Здесь уместно вспомнить известную фразу Отто фон Бисмарка: «Русские медленно запрягают, но быстро ездят».