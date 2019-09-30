Вместо 40 любовниц — легализация многожёнства: муфтии — за, а остальные?
Бурную дискуссию в Татарии вызвало предложение главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о легализации многожёнства в тех регионах страны, где живут мусульмане. ИА REGNUM выясняло, как же отнеслись к этой идее жители республики, названной в числе тех, где уже фактически присутствует многожёнство.
В интервью телеканалу «Россия-24» Равиль Гайнутдин выступил за официальное двоеженство и многоженство, отметив, что оно целесообразно в республиках, где много мусульман.
Следом за ним о полигамных браках заговорил и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, предложивший и вовсе ввести их по всей стране, не размениваясь на отдельные регионы. В интервью «РИА Новости» он заявил, что подобное явление уже есть в ряде регионов, назвав в их числе Татарию, Чечню и Дагестан. Он привёл статистику, что женщин в России на 10 млн больше, чем мужчин, отметив, что легализация даст женщинам — вторым и последующим жёнам — гарантии соблюдения их прав.
Тема многожёнства не нова — в 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров высказался также в поддержку, отмечая, что «многожёнство нужно, чтобы у человека не было любовниц», и заявил, что за то, чтобы мужчина «имел по несколько жён, если он в них нуждается и в состоянии содержать».
К слову, Русская православная церковь после начала дискуссии в текущем году не увидела пользы от многожёнства. В комментариях «Аргументам недели» зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что и положение любовницы, и второй жены — «унижает достоинство женщины», призвав укреплять брак.
История вопроса
В Конституции России закреплена норма о светском государстве и отделении всех религий от государства, а также и равноправность их перед законом. В Коране же есть строки, в которых мусульманам разрешается жениться на двух и более (до четырёх) женщинах, если мужчина может быть одинаково к ним справедлив, в том числе в материальном обеспечении, жилищном и моральном. В то же время в трудах разных учёных, философов много внимания уделено тому, что предпочтение в исламе всё же отдаётся моногамному браку, а многожёнство допустимо лишь в некоторых уважительных случаях, например, если супруга не может подарить наследника. В шариатских правилах даже есть прямой запрет на второй брак — харам, в том случае, если обеспечить жён мужчина не может, а также оговаривается нежелательность второго брака, если он нужен лишь для почёта.
Многожёнство прямо запрещено в России — в ЗАГСе вторые браки не регистрируют. Это прописано в семейном законодательстве. Но некоторые жители Татарии обходятся мусульманским закреплением брака — никахом (в переводе с арабского «бракосочетание»). При этом в случае со вторыми и третьими жёнами разрешения первой жены не требуется. Год назад имам мечети «Туган авылым» в Казани Ильнар Зиннатуллин в интервью изданию «Idel.Реалии» прямо заявил, что «ни одна нормальная женщина не даст согласия своему мужу на заключение второго брака», но добавил, что если мужчина первой жене про никах со второй не сообщит, религиозный брак все равно будет действительным.
Многожёнство на сегодня сохранилось в ряде стран, но кое-где оговариваются особенности. Так, в Иране для второго брака нужно согласие первой жены, а в Сирии, Ираке — разрешение властей. В Туркмении год назад решили напрямую запретить многожёнство, прописав норму в Семейном кодексе.
Финансовый вопрос
Если говорить о норме, упомянутой в шариате, что мужчина должен фактически равноценно обеспечивать всех жён, то немного математики будет не лишним. В Татарии стоимость минимального потребительского бюджета на второй квартал 2019 года составляет 15 772 рубля, причём для трудоспособного мужчины — 17,4 тыс. рублей, женщины — 18,2 тыс. рублей. На ребёнка в зависимости от пола и возраста — от 9,3 до 15,5 тыс. рублей. То есть, если брать по самому минимуму, то мужчина при двух жёнах должен иметь доход от порядка 54 тыс. рублей. Если родится ребёнок, то сумма вырастет. Отсюда можно сделать вывод, что никах позволителен только мужчинам с достатком выше среднего. Для справки: средняя зарплата по региону — 31,4 тыс. рублей (за первое полугодие 2019 года), в Казани — 45,3 тыс. рублей.
Казанский имам Зиннатуллин также в интервью отмечал, что на второй брак идут в основном бизнесмены и успешные мужчины:
И да, не лишним будет вспомнить и норму, что мужчина, всё по тем же законам шариата, должен супругу обеспечить жильём. Равноценным.
Мнения
Стоит обратить внимание, что за полигамию в браке высказываются вовсе не те, чьи интересы якобы пытаются защитить, а мужчины. А что же женщины? А женщины в большинстве своём против — мало кому хочется быть номером два, а то и три, четыре. Ещё год назад, когда представителями Чечни в очередной раз обсуждался вопрос двоеженства, в комментариях журналу «Такие дела» председатель общественной организации «Союз мусульманок России» Наиля Зиганшина заявила:
В сентябре 2019 года Зиганшина уже в комментариях изданию «Вечерняя Казань» также добавила, что «как представитель исламского женского мира и как хозяйка брачного агентства могу сказать, что большинство женщин в Татарстане не готовы быть вторыми, третьими жёнами», так как это ранит сердце.
Что думают в Татарии?
Власти Татарии через официальный голос Казанского кремля Лилию Галимову не поддержали идею легализации многожёнства. Галимова заявила, что регион «не планирует принимать законов, разрешающих многожёнство», а «российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности».
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А что же жители региона? В соцсетях и на других интернет-площадках идут бурные дискуссии на этот счёт, но в большинстве своём мнения против перевешивают:
В одном из интернет-сообществ даже успели провести опрос участников, и 74% высказались, что многожёнство недопустимо в современном обществе.