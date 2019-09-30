



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск — католическим журналистам: передавайте «добрые вести». Об этом понтифик говорил на встрече с делегатами Католической ассоциации итальянской прессы, передает Vatican News (Ватикан). Франциск напомнил, что, согласно уставу ассоциации, ее члены «находят вдохновение в служении людям, Евангелию и учительству Церкви». Работники католических СМИ призваны продолжать эту миссию, опираясь на веру, проявляя интерес к истории людей и заботу о человеческом и этическом аспектах коммуникации. Будучи летописцем истории, журналист должен воссоздавать память о событиях, заботиться о социальной сплоченности и всячески стремиться к истине. Епископ Рима подчеркнул, что в работе коммуникатора крайне важна свобода от общественного давления, а также прямолинейность в духе Евангелия: «Да, да, нет, нет». Коммуникация нуждается в осмысленных словах посреди множества хаотичных и пустых звуков. Папа напомнил журналистам об их большой ответственности, потому что они «говорят о мире и таким образом его формируют: их истории могут привести к возникновению пространства свободы или рабства, ответственности или зависимости от власти»: «Не бойтесь изменить порядок изложения новостей, чтобы предоставить слово тем, у кого его нет. Сообщайте «добрые вести», которые порождают социальную дружбу: не рассказывайте сказки, несите правдивые послания. Создавайте сообщество реалистов-мыслителей, способных читать знаки времени». Святейший Отец подчеркнул сложность задач, которые стоят перед журналистами в цифровую эпоху; с помощью интернета они должны «выявлять надежные источники, контекстуализировать их, интерпретировать и, прежде всего, расставлять приоритеты».

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи со смертью бывшего главы государства Жака Ширака, который скончался 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет. «Узнав о кончине Жака Ширака, бывшего президента Французской Республики, — пишет понтифик, — я выражаю свои искренние соболезнования вам, вашему правительству и всему французскому народу. Горячо молюсь, дабы Господь принял его в свой покой и укрепил надежду всех скорбящих из-за его смерти, особенно его супруги и семьи. Да благословит Господь Францию и весь французский народ».

Жак Ширак

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация сформирует «коалицию американских компаний для защиты религиозной свободы», сообщает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Он пообещал, что Белый дом дополнительно потратит «25 миллионов долларов на защиту религиозной свободы, религиозных объектов и святынь». Директор Центра религиозной свободы Института Хадсона Нина Ши в комментарии изданию подчеркнула, что выступление Трампа было «важным и историческим», оно «послужит сигналом как американскому народу, так и всему миру о том, что религиозная свобода является предметом внутренней и внешней политики, а также заботой о правах человека». По ее словам, «совершенно ясно, что мы вступаем в новую эру активизировавшихся религиозных преследований. Это началось около 15 лет назад с событий на Ближнем Востоке, теперь всплеск в Китае и Черной Африке». Однако Трамп говорил и о других регионах. Он привел примеры того, как в 2016 году 85-летний католический священник был жестоко убит во время служения мессы в Нормандии (Франция). А «в прошлом году Соединенные Штаты пережили ужасающие антисемитские атаки на американцев еврейского происхождения в синагогах в Пенсильвании и Калифорнии». В марте «мусульмане, молящиеся семьями, были садистски убиты в Новой Зеландии. В Пасхальное воскресенье этого года террористы взорвали христианские храмы в Шри-Ланке, убив сотни верующих». Президент США призвал правительства по всему миру «усилить преследование и наказание за преступления против религиозных общин». Не менее важно и то, что Трамп ясно дал понять: «первая свобода» нуждается в укреплении в Соединенных Штатах, особенно на рабочих местах. Реагируя на выступление президента, Билл Донохью из Католической лиги за религиозные и гражданские права сказал, что решение Трампа работать с американскими корпорациями по этому ключевому вопросу является критически важным улучшением «по сравнению с временами Обамы».

Ватикан просит увеличить помощь ближневосточным христианам, информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Об этом в ООН на форуме, организованном Венгрией, говорил государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Обсуждались проблемы восстановления разрушенных войной таких регионов, как Ирак и Сирия. Несмотря на то, что в целом эти страны освобождены от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), партизанская война на их территории продолжается. Паролин рассказал о своем недавнем визите на Ниневийскую равнину Ирака. Он сказал, что поездка оказалась одновременно вдохновляющей и сложной. «Многие христиане равнины Ниневия после своего бегства и изгнания только теперь смогли вернуться домой, чтобы начать трудный процесс восстановления домов и социальной ткани, которая была разорвана ненавистью, предательством и жестокостью», — подчеркнул госсекретарь. Он поблагодарил венгерское правительство и благотворительные организации за их гуманитарные усилия. Тем не менее, отметил кардинал, предстоит сделать гораздо больше работы, особенно по части безопасности и жилья.

AF.mil Гуманитарная помощь

Одобрение папой Франциском спорных статей в иезуитском журнале проливает свет на его взгляды на США, считает Crux (Денвер, США). Во время недавней поездки в Африку понтифик общался с местными иезуитами. Он рекомендовал им обратиться к двум статьям, опубликованным в 2017 и 2018 годах в журнале итальянских иезуитов La Civiltà Cattolica, которые рассматривают внутреннюю самоидентификацию Соединенных Штатов в негативном свете. В одной из них говорилось, что американские фундаменталистские группы в США полагают, что их нация благословлена Богом, также они в последние годы «демонизировали» своих врагов. Другая статья связала теологию «здоровья и богатства» с американской мечтой улучшения себя через самосовершенствование. Обе статьи носили откровенно политический характер, связывая теологические тенденции с администрацией Трампа и Республиканской партией. Сейчас Франциск специально поддержал эти публикации.

«Я ожидаю новых очень жестоких столкновений в Гонконге», — заявил в интервью LaCroix (Париж, Франция) кардинал Иосиф Дзен. По его словам, ситуация стала совершенно ненормальной. Правительство, которое должно действовать и реагировать на требования протестующих, ничего не делает. Глава администрации Гонконга Керри Лэм продолжает разжигать, положение становится все более и более неуправляемым. Лэм слишком поздно отреагировала на законопроект об экстрадиции в материковый Китай. Но она должна предупредить Пекин, что нельзя продолжать в том же духе. Видя неуступчивость правительства, молодые протестующие становятся сами все более нетерпеливыми и жестокими. В ответ выросло насилие со стороны полиции, которая прибегает к помощи бандитов и членов «Триады». Как заявил кардинал, «я не знаю, что произойдет во вторник, 1 октября, но ожидаю новых и очень жестоких столкновений».

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) задается вопросом: может ли сделка между Ватиканом и Пекином подорвать доверие к Церкви? В сентябре отмечалась первая годовщина «временного соглашения» между Китаем и Святым престолом. Оно стало результатом десятилетий дипломатических усилий, начавшихся во время понтификата Иоанна Павла II. Поразительно, но даже год спустя мы все еще мало знаем о сделке, отмечает издание. Текст не раскрыт и остается секретным. Как соглашение повлияло на положение Католической церкви в Китае? Очевидно, что диалог между Святым престолом и Пекином лучше, чем во времена Мао Цзэдуна. Но напряженность остается, а официальных дипломатических отношений между Китаем и Ватиканом до сих пор нет.

Токио впервые назвал Китай главной угрозой национальной безопасности, Северная Корея спустилась на третью позицию, Россия занимает четвертое место, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Во время пресс-конференции министр обороны Японии Таро Коно заявил, что «Китай все чаще развертывает воздушные и морские силы в западной части Тихого океана и в Японском море». За последние семь лет японцы увеличили военные расходы, чтобы противостоять военному прогрессу Пекина и Пхеньяна. Чтобы не отставать от модернизирующейся китайской армии, Япония закупает американские истребители-невидимки и другое современное оружие. Но в этом году военные расходы Китая увеличатся на 7,5% по сравнению с 2018 годом и составят около 177 миллиардов долларов США, что более чем в три раза больше аналогичных расходов Токио. Пекин когда-то ограничивался военными операциями у китайского побережья; сейчас регулярно посылает воздушные и морские патрули в район Окинавы и западной части Тихого океана, объясняя это «заботой о своей национальной безопасности».

Солдаты японский сил самообороны ждут корпуса морской пехоты США

Представители комиссии Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви, отвечающей за избрание нового патриарха, выразили надежду, что в список кандидатов смогут попасть все желающие епископы без ограничений, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Такой точки зрения придерживаются бывший долгое время местоблюстителем Константинопольского патриарха архиепископ Арам Атешян и попечитель выборов архиепископ Саак Машалян. Речь идет о том, чтобы кандидатами в патриархи могли бы быть и епископы ААЦ, проживающие за пределами Турции.

Мардинский митрополит Салиб Озмен (Сиро-яковитская православная церковь) призвал оказать большую помощь христианам в Турции, передает Kath.net (Линц, Австрия). Озмен возглавляет епархию на юго-востоке Турции и является настоятелем монастыря Дейрулзафаран, чья история восходит к V веку. Война, экономические трудности и враждебная мусульманская среда вынудили десятки тысяч христиан эмигрировать на Запад в 1970-х годах. Хотя еще в 1960-х годах здесь было до 70 тысяч христиан, сейчас — всего 2600.

Во время очередной конференции Инициативы «Христианский Восток» (ISO) в австрийском Зальцбурге прозвучало мнение, что сегодня в Турции живет до миллиона криптохристиан, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Как заявил армяно-немецкий богослов Хачик Рафи Газер, родом из Стамбула, во время геноцида христиан в 1915 году многие армяне, жившие в Османской империи, православные сирийцы и греки — в основном дети и женщины — были вынуждены под давлением обратиться в ислам. Часто дети и внуки «новообращенных» ничего не знали о своем происхождении, в других семьях христианские традиции продолжали тайно блюсти. Но теперь все больше и больше потомков этих «новообращенных» намерены выяснить свою собственную идентичность, отметил Газер. По мнению австрийского армяноведа Жасмин Дум-Трагут, в Германии может быть до 300 тысяч криптоармян, а в Австрии — не менее нескольких сотен. Эти люди входят в число мусульман, которые в настоящее время обращаются в христианство.

1 октября в Санкт-Петербурге открывается историческая выставка «Могилевская Римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783−1939», информирует Рускатолик.рф (Москва, Россия). Она основана на материалах международной научно-практической конференции на эту же тему. Среди них — документы и доклады, касающиеся устройства и деятельности Католической церкви в Российской империи, начиная с конца XVIII века и до конца XIX — начала XX веков. Многие из представленных архивных документов и докладов публикуются впервые. Выпуск сборника материалов конференции и его презентация должны способствовать восприятию католицизма как традиционной религии в России. В числе организаторов мероприятия — Архиепархия Божией Матери в Москве, католическая семинария «Мария — Царица Апостолов», приход храма Святого Станислава в Санкт-Петербурге и Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге. Открытие выставки и презентация сборника пройдут в присутствии архиепископа Паоло Пецци и санкт-петербургского духовенства.

Kazimier Lachnovič Собор Успения Девы Марии и Святого Станислава в Могилёве

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».