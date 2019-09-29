Коммунизм. Феминизм. Фаланстер. Фурье
Шарль Фурье. Теория четырех движений и всеобщих судеб. Проспект и анонс открытия. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017
Читатели помнят такие слова, как «стушеваться» или «бездарь». Но вероятно, не все из них знают, что они относительно новые в языковой базе русского языка. Первое слово придумал Федор Достоевский, а второе — Игорь Северянин.
Если бы французский мыслитель и экономист Франсуа Мари Шарль Фурье (1772−1837) вообще бы не написал никаких сочинений по социальной философии, а только ограничился созданием двух неологизмов, то и тогда автор «Теории всемирного единства» остался бы в истории: ведь он придумал слова «феминизм» и «фаланстер».
Впрочем, Фурье остался в истории социальной мысли и общественных движений не только благодаря словотворчеству. Сложно не оценить его вклад в теорию утопического социализма. Здесь и критика базового положения монетаризма о невмешательстве государства в экономику (laissez-faire), здесь и выявление разнообразных типов общественных «паразитов» (домашние, социальные прибавочные или дополнительные) к которым философ в числе прочих относил детей, женщин, военнослужащих, большинство предпринимателей, налоговых инспекторов и отдельно проституток.
Но мыслитель не ограничивался критикой современной ему действительности и довольно подробно (но, увы, и довольно сумбурно) излагал план справедливого устройства жизни. Фурье предлагал гражданам организовываться в земледельческие общины-фаланстеры, численностью в 1500—2000 человек. В отличие от большинства утопических социалистов (например, Анри Сен-Симона или Роберта Оуэна), ставящих во главу угла коллектив, он, как отмечает автор предисловия — исследователь марксизма Алексей Цветков, стремился через новую организацию жизни достичь, прежде всего, удовольствия для отдельной личности.
Для этого человек должен раскрыть в себе «теорию четырех движений — социального, животного, органического и материального», ибо это «единственное исследование, достойное разума».
Не сразу, но учение Фурье стало обретать поклонников в разных областях культуры. Так в 40-е гг. XIX в. в Канзасе Уильямом Фреем были организованы общины-фаланстеры. Стало оно реальностью и в литературе. Увлечению Фурье отдал дань молодой Федор Достоевский, который, впрочем, в дальнейшем высмеял его устами Шигалева из «Бесов».
Похоже, как и всякая качественная утопия, теория Фурье стала реальностью.