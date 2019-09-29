В самоопределившихся республиках Донбасса простаивают сотни заводов и фабрик, которые могли бы обеспечить ЛДНР практически всеми необходимыми товарами и тем самым способствовать восстановлению экономики.

ДНР

ЛДНР живут в надежде если не на воссоединение с Россией, то хотя бы на роль сателлита, по аналогии с Абхазией и Осетией. Все расчеты в республиках происходят в рублях, законодательство постепенно унифицируется с российским, а бизнес с тоской смотрит на юго-восток, ожидая, когда появится возможность для полноценного сотрудничества. Тем не менее годы, проведенные в составе Украины, не прошли даром, и сегодня местные власти зачастую демонстрируют стиль управления, унаследованный от киевского политикума, с присущими ему трагикомическими чертами.

Любовь к громким словам и декларациям намерений, которым никогда не суждено превратиться в реальные действия, стали визитной карточкой украинской власти. Эти манеры наследуют в Донбассе — несмотря на все вызовы, которые бросает республикам полувоенная обстановка и сложная политическая и экономическая ситуация, местные руководители порой предпочитают скучной и тяжелой работе куда более приятную фестивально-ярмарочную активность, а ответственным поступкам — громкие и часто несбыточные обещания.

Вместо того, чтобы всерьез работать над восстановлением промышленности и развитием экономики, чиновники ограничиваются голословными заявлениями или проведением мероприятий, сакральный смысл которых не известен даже самим организаторам — то ли пустить пыль в глаза, то ли продемонстрировать свои язвы и попросить милостыни.

Так в ЛНР с завидной периодичностью запускают патронный завод, эвакуированный в 2014 году на территорию РФ, или загружают работой Стахановский вагоностроительный, который сейчас пробавляется производством мусорных баков и скамеек; в ДНР грозятся выпускать свои автобусы, пугают недругов продукцией местных оружейников или же обещают затопить Крым дешевой молочной продукцией, позабыв, что на полуострове поголовье крупного рогатого скота в десятки раз больше, чем в Донбассе.

Stakhanov.su Стахановский вагоностроительный завод

Не менее печально выглядит активность, направленная на поддержку местной промышленности, вернее, той ее части, которая не попала под внешнее управление, войдя в сферу влияния таинственного ООО «ВТС». Безусловно, металлургия, химическая и добывающая отрасли — это сердце экономики Донбасса, однако сталеварам и шахтерам, как и любым людям, нужно что-то есть, одеваться, строить свои жилища и обставлять их. Все эти промышленные отрасли также важны для экономики ЛДНР, в особенности, в условиях экономической блокады со стороны Украины. Тем не менее в правительстве республик говорят об их поддержке или развитии не часто, а если и говорят, то в рамках проведения выставок и форумов с минимальным КПД или же принятия законов, воплощение которых в жизнь вызывает серьезные вопросы.

В ЛНР и ДНР приняты программы социально-экономического развития республик, состоящие из общих моментов — «углубим», «улучшим» и т. д. Периодически в республиках объявляют крестовый поход против некачественной продукции. В начале сентября в Донецке объявили о создании рабочей группы по разработке программы импортозамещения и стимулирования отечественного производителя.

Доподлинно неизвестно, что и кому собираются стимулировать участники рабочей группы, однако стоит сказать, что помощь республиканской промышленности неплохо бы начать с борьбы с украинским контрафактом. Достаточно зайти в любой магазин, включая республиканские сети супермаркетов, чтобы обнаружить там десятки наименований украинских товаров. Во многих магазинах без труда можно разжиться шоколадом фирмы Roshen, ассоциирующейся с экс-президентом Украины Петром Порошенко, или молочной продукцией, что предполагает налаженную доставку товаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король. Порошенко

Формально в ЛНР с 2016, а в ДНР с начала 2017 года запрещено ввозить из Украины более 50 кг. продуктов (разрешено ввозить масла и мяса не более 5 кг., молока — 3 кг). На практике украинские товары повсеместно присутствуют на полках магазинов, что однозначно не идет на пользу местным производителям. Не говоря уже о том, что неизвестно, какими путями, в каких условиях и в каком состоянии, какого качества эти продукты доставляются в ЛДНР.

Вместе с шахтами и металлургическими предприятиями ЛДНР унаследовал от Украины развитый комплекс заводов и фабрик, способных практически полностью удовлетворить потребности республик. Куш достался серьезный — на февраль 2016 года в ДНР работало 113 предприятий пищевой промышленности, в ЛНР — 85 предприятий. В сфере сельского хозяйства в ДНР работает более 570 предприятий. В ЛДНР немало месторождений песка, щебня, строительного камня, гипса, а также цементного сырья. Уцелело примерно 50% легкой промышленности — в основном фабрики занимаются пошивом униформы. В целом республики способны практически полностью удовлетворять собственные потребности. Тем не менее более половины товаров народного потребления приходится импортировать.

Казалось бы, климат в республиках более чем благоприятный для того, чтобы открыть свое дело с нуля или же запустить ранее действовавшее предприятие. Налоги в ЛДНР низкие, стоимость энергоносителей тоже невысока. ГСМ стоит столько же, сколько в России — разница в несколько рублей. Арендная плата смешная — вокруг столько пустующих помещений или даже законсервированных производственных линий, что глаза разбегаются. Зарплаты копеечные — неквалифицированный работник получает около 100 у. е., квалифицированный — 150, а начальник цеха или бригадир — 200. Правоохранительные органы, арбитражные суды — все работает.

Что же мешает наводнить прилавки в Донецке и Луганске собственными товарами? Почему, к примеру, практически вся обувь и одежда, которая продается в республиках, ввозится извне? Причем и цены, и качество не выдерживают никакой критики — неизвестно, где предприниматели находят эти изделия, но даже в подвальной артели, наверное, сшили бы лучше.

Почему республикам, которые производили, а кое-где и сейчас производят шахтное оборудование и электронику, а также ремонтировали сложнейшие агрегаты, сегодня вынуждены ввозить все, до последней розетки?

Проблем немало, и виновата в них не только разруха и политическая сутолока вокруг Минских соглашений, но также власти республик и кураторы в Москве.

Немало проблем создало разделение Новороссии на Луганскую и Донецкую республики, в какой-то момент отгородившиеся друг от друга таможней и даже вводившие друг против друга заградительные пошлины. Например, ЛНР вводило в 2016 году ограничительные меры против донецких производителей продуктов питания.

Размежевание Донецка и Луганска привело к разрыву производственных цепочек и нарушению связей между предприятиями, которым и без того приходится работать в крайне непростых условиях. Вместо того, чтобы провести инвентаризацию оставшихся на территории ЛДНР промышленных объектов и попытаться сообща наладить их запуск или поддержать уже работающие, власти в ЛНР и ДНР кооперировались лишь в том случае, когда речь шла об объектах, интересных для ООО «Внешторгсервис» — то есть готовых дать прибыль здесь и сейчас.

Немало вреда принесла деятельность бывшего главы министерства доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева (позывной «Ташкент»), которого в республиках и за их пределами обвиняли в давлении на предпринимателей, поборах, рейдерстве и чуть ли не рэкете. Аналогичные претензии, хотя и в значительно меньшем количестве, звучали в отношении правительства экс-главы ЛНР Игоря Плотницкого. Даже если сегодня в республиках царят законность и порядок, негативный имидж уже создан, а зерна сомнения посеяны — не каждый решится рисковать капиталами.

Gtrklnr.com Игорь Плотницкий

В ЛДНР полностью отсутствует система кредитования. Частных банков здесь нет, а действующий на территории республик «банк» скорее является сетью терминалов и операционных касс, при помощи которых население получает зарплату и может оплатить услуги ЖКХ и мобильную связь. Республиканских программ кредитования для бизнеса также пока не существует (попытки предпринимались, но весомых результатов власти не достигли). Отсутствует даже сколь бы то ни была внятная программа поддержки крупного и среднего бизнеса — проблематично даже получить на льготных условиях площади, хотя количество пустующих и никому не нужных объектов исчисляется тысячами.

В целом правительство республик мало входит в непростое положение промышленности и бизнеса: фискальные и контролирующие органы казнят безжалостно, без оглядки на чехарду, которая царит в законодательстве, налогообложении и прочих сферах.

К сожалению, на сегодняшний день сколь бы то ни было внятной и последовательной поддержки промышленности и бизнеса в ЛДНР не существует. Есть лишь бесконечные обещания и показательные мероприятия, на которых подписываются невыполнимые меморандумы и бессмысленные декларации.

Чтобы промышленность и бизнес ожили, необходимы комплексные усилия руководства ЛДНР и, разумеется, России, направленные на восстановление предприятий и производственных цепочек, сохранение квалифицированных кадров, организацию сбыта и т. д. К сожалению, в данный момент какое-то движение сохраняется только в двух направлениях: металлургии и угледобывающей отрасли.