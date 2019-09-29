Ситуация в отечественном здравоохранении — и особенно в его первичном, наиболее близком к людям звене — далека от благостной. За последние месяцы в информационном поле одни за одним идут сообщения о жалобах врачей, среднего и младшего медперсонала на возрастающую нагрузку, снижение реально выплачиваемых заработных плат и перманентно ухудшающийся график. Все эти негативные явления с одной стороны приводят к росту протестных настроений в медицинской среде, а с другой — происходят на фоне существенного роста финансирования здравоохранения, особенно в рамках профильного нацпроекта. Просто напомним, что до 2024 года на цели модернизации здравоохранения запланировано выделить более 1,7 триллиона рублей. Однако жалобы медиков и возмущение граждан недостаточным уровнем и качеством лечения возникли не на пустом месте, они явно обусловлены объективно имеющимися организационными проблемами в первичном звене.

Пресс-служба администрации президента РФ Самое важное – люди: президент требует человеческого подхода к медицине

Президент России Владимир Путин в конце августа 2019 года собрал специальное совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства тогда обратил внимание присутствовавших представителей правительства на дефицит порядка 25 тысяч врачей, а также около 130 тысяч человек среднего медицинского персонала. Важный аспект проблемы заключается также и в стремительном устаревании самой материальной базы поликлиник, которая во многих регионах не обновлялась еще с советских времен. Аналогично обстоят дела и с медицинским оборудованием, которое сейчас хоть и поновее, чем капстроения, однако все равно было закуплено 10−15 лет назад и устарело морально.

На августовском совещании президент, в частности, указал и на большие диспропорции в уровне доступа к медпомощи в зависимости от географического расположения:

— Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом, 2018 году еще находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К 2021 году должно быть охвачено сто процентов таких населенных пунктов.

ИА REGNUM Поликлиника

Мероприятия по модернизации будут проведены в рамках финансирования проектов по нацпроекту «Здравоохранение», а более конкретно — по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». На их реализацию предусмотрено выделение порядка 230 миллиардов рублей.

В ходе совещания были определены и точные сроки представления правительством предложений по модернизации — и первый «дедлайн» наступает уже очень скоро, 1 октября 2019 года. Предлагаю посмотреть на то, какие пункты поручений президента должны быть отработаны к этому сроку и насколько их выполнение позволит продвинуть процесс модернизации первичного звена здравоохранения в нашей стране.

Итак, в первую очередь должны быть разработаны сами принципы модернизации. Во-вторых, президент поручил проработать возможность законодательного закрепления понятий «молодой специалист» и «врач-наставник» для обеспечения лицам, завершившим обучение по программам высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», возможности осуществлять медицинскую деятельность в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения под контролем опытных специалистов в течение трёх лет. Это крайне важная кадровая новация, которая позволит решить, наконец, кадровые вопросы в системе здравоохранения. Не секрет, что сейчас наставничество никак не закреплено юридически, у более опытных врачей отсутствуют стимулы и мотивация к такого рода деятельности. Введение такого законодательного понятия, и вполне вероятно — создание системы материальных и нематериальных стимулов для наставников, смогут переломить проблему жесточайшего кадрового дефицита в первичном звене и по профилям узких врачебных специализаций.

(сс) valelopardo Врач

Другой важной задачей президента, способы решения которой должны быть представлены к 1 октября, стало введение единой структуры заработной платы медицинских работников на всей территории Российской Федерации. Это реакция на крайне болезненный вопрос справедливости оплаты труда медработников — причем проблемы есть везде, и в столицах, и на периферии. У врачей, среднего и младшего медперсонала справедливое возмущение вызывают случаи урезания зарплаты в связи с перетасовкой штатного расписания и желания отдельных чиновников от здравоохранения на местах отчитаться о более радужном, чем в реальности, положении с материальным обеспечением персонала. Единая и понятная общефедеральная структура зарплат работников здравоохранения по стране позволит снять остроту проблемы.

В этой же парадигме следует рассматривать и поручения по установлению в системе здравоохранения единых правил начисления надбавок, в том числе и выплат стимулирующего характера. Нередко разделение зарплат на окладную и стимулирующую часть с соответствующим урезанием последней в ходе административных пертурбаций на местах становилось причиной роста конфликтности. Аналогично и поручение по выработке норм максимально возможного уровня совместительства.

Анализ поручений президента со сроком исполнения к 1 октября позволяет уверенно сказать, что глава государства увидел коренную суть проблем первичного звена и точно определил пути их решения. Материальная база поликлиник и ФАПов, безусловно, важна, и государство будет вкладывать немалые средства в ее обновление. Однако самое важное — это все же люди, человеческий капитал, возможности для саморазвития, достойной оплаты труда и адекватных его условий. Первоочередные поручения по решению финансовых проблем в первичном звене, по фонду оплаты труда, по справедливому распределению нагрузки на каждого врача, фельдшера и медсестру являются шагом первой необходимости. Путин в данном случае как бы реализует принцип «пирамиды Маслоу», когда только после улучшения материального положения персонала можно приступать к преобразованиям более высокого уровня.