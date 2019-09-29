Государственный секретарь США Майк Помпео с 1 по 6 октября будет посещать Южную Европу. Как сообщается, он выступит с речью на симпозиуме по партнерству с религиозными организациями, который проводится США и Ватиканом. У госсекретаря запланированы встречи с папой Римским Франциском, государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В Риме американца ждут президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Benhur Arcayan Папа римский Франциск

Gage Skidmore Майк Помпео

При этом Помпео посетит итальянскую провинцию Абруццо, откуда родом его предки. Бабушка госсекретаря, Фэй, была дочерью Джузеппе Брандолини и Кармелы Санелли. Джузеппе и Кармела поженились 20 декабря 1906 года и в следующем году решили эмигрировать в Соединенные Штаты. Они прибыли на остров Эллис в устье реки Гудзон в 1907 году после того, как пересекли Атлантический океан на корабле «Германия» в числе 1400 пассажиров третьего класса. После высадки на американской земле молодые итальянские иммигранты направились в Доусон (Колфакс) в Нью-Мексико. Но заедет глава американской дипломатии, судя по всему, в коммуну Пачентро провинции Л’Акуила, откуда родом его дедушка Гарри Помпео. Он посетит старый дом деда, расположенный на улице, названной в честь святого Франциска, имя которого взял себе аргентинский кардинал Бергольо, чьи родители тоже родом из Италии.

Idefix Коммуна Пачентро

Однако если предки госсекретаря США выбрали в конечном счете Северную Америку в поисках новой жизни, то предки нынешнего понтифика остановились на Южной Америке. Эта разница будет незримо чувствоваться во время встречи Помпео и Франциска, о чем бы они ни говорили. Пик сердечных отношений между Вашингтоном и Святым престолом наблюдался в прошлом, при президенте Рейгане и папе Иоанне Павле II. Польский папа видел свою миссию в разрушении коммунизма и советского блока, а Белый дом выступал орудием этой миссии. Что касается аргентинского папы, то трудно сказать, какую роль в истории человечества Франциск отводит Соединенным Штатам и персонально президенту Дональду Трампу. Во время избирательной кампании 2016 года бизнесмен-республиканец явно не был фаворитом Святого престола. В апреле того года папа пошел на беспрецедентный шаг, когда в ватиканской гостинице Domus Santa Marta «случайно» встретил Берни Сандерса и кратко переговорил с ним. Хотя Сандерс на тот момент не был даже номинирован кандидатом в президенты от своей Демократической партии.

После избрания Трампа папа Франциск соблюл протокол и принял американского лидера у себя в Ватикане. Но отношения между Вашингтоном и понтификом оставались в лучшем случае еле-еле теплыми. Папа без прямого называния имен иногда делал высказывания, которые воспринимались как критические замечания в адрес президента США. А потом начали осложняться отношения Франциска уже с частью американских католиков, которые вступили в альянс с политиками, бизнесменами и христианскими организациями, поддерживающими Трампа, но не разделяющими курс, избранный понтификом. На этой неделе в ходе 74-й Генеральной Ассамблеи ООН, впрочем, Вашингтон и Ватикан вроде бы сделали подачи друг другу. Трамп и кардинал Паролин синхронно выступили в защиту нерожденной человеческой жизни, правда, на разных площадках.

Gage Skidmore Берни Сандерс

Однако вряд ли это говорит о чем-то серьезном, поскольку противостоять абортам Святой престол и Белый дом могут (и давно это делают) отдельно друг от друга. К тому же генеральной линией понтификата сегодня является обустройство жизни уже родившихся и страдающих от последствий хищнической политики «культуры отбросов» — голода, эксплуатации экономической и сексуальной, отсутствия жилья и работы, одиночества. Поэтому, возможно, если что и может в настоящее время стать основой некой программы кооперации между Ватиканом и США, то это борьба за соблюдение религиозных свобод, из чего следует необходимость физической защиты христиан в тех странах, где их преследуют и убивают. Прежде всего, на Ближнем Востоке. Хотя фокус внимания администрации Трампа сегодня смещен, скорее, в сторону уйгуров-мусульман в Китае, что расходится с видением приоритетов Святого престола.

pompi Иоанн Павел II

Но если в вопросе реальной помощи преследуемых христиан Ватикан и Белый дом смогут найти общий язык, интересно, стоит ли ждать второго визита Франциска в США, а также поддержки переизбрания Трампа? Польский папа Иоанн Павел II посещал американцев девять раз. Нынешний понтифик как-то говорил, что отдает преимущество малым странам перед большими. Однако он навестил Соединенные Штаты в то время, когда они были другими, и дело тут не только в том, что тогда администрацию возглавлял демократ Барак Обама. С приходом Трампа четко обозначилась новая парадигма американской политики на десятилетия. Святому престолу рано или поздно потребуется публично обозначить свое отношение к ней. А это на закрытых переговорах с президентами или госсекретарями не делается.