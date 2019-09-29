Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречу и переговоры. Правда, события развивались не так, как изначально планировала Анкара: провести встречу вне ООН, чтобы подчеркнуть особый статус взаимоотношений двух стран, а там уж как получится.

Иван Шилов ИА REGNUM

Накануне Эрдоган выставил Вашингтону ультимативное требование в связи с зоной безопасности вдоль турецко-сирийской границы. Некоторые турецкие эксперты стали активно вводить в оборот версию, что встреча Трамп — Эрдоган может вообще не состояться. Американская сторона прочувствовала этот момент, выстроив президента Турции в очередь глав государств, с которыми Трамп был намерен встретиться в Нью-Йорке. Потом, когда встреча состоялась, было заявлено, что иного и быть не могло, ведь Эрдоган уже давно «играет в высшей лиге мировой политики». А накануне в Анкаре состоялся саммит лидеров Турции, России и Ирана, что приобретает для Эрдогана важное значение, так как обострение социальных противоречий и активизация внутриполитической борьбы в стране усложняет ему задачу и без того непростого внешнеполитического маневрирования.

Но и Трамп со своей стороны не желает, чтобы с его именем на Западе связывали «утерю такого важного стратегического партнера, как Турция». Президент США спорит с Конгрессом о том, заслуживает ли Анкара санкций после закупок российских С-400, пытается блокировать исключение Турции из программы F-35, виляет в «большой игре» на ближневосточном театре. Но ни на шаг не отступает от поддержки сирийских курдов. Поэтому заявления Вашингтона о возможном начале переговоров по созданию с Турцией зоны свободной торговли, увеличении товарооборота между ключевыми военно-политическими союзниками по НАТО Анкара воспринимает в качестве элементов игры, а не долгосрочной политики. Как пишет турецкая газета Milliyet, «США пытаются одновременно управлять и Турцией, и террористическими организациями» и это «сводит доверие Турции к США к нулю».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Тем не менее политико-дипломатический диалог между странами продолжается, свидетельством чему являются переговоры в Нью-Йорке. О деталях переговоров между Трампом и Эрдоганом известно очень мало. Складывается ощущение, что Эрдоган отказался от ультимативного стиля переговоров и действовал по «запасному сценарию», играя на поле Трампа. Он предложил ему закупить американские Patriot. «Мы не можем сказать, что вопрос участия Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 полностью решен, — заявил потом турецкий лидер. — Но я сказал Трампу, что мы можем купить у него Patriot параллельно с покупкой С-400». В то же время стало известно, что соглашение о свободной торговле не обсуждалось.

Более того, Эрдоган пытался создать у американцев мнение, что, сотрудничая с Россией и Ираном, он вовсе не стремится переориентировать свою внешнюю политику на Восток и готов продолжать поддерживать благоприятные отношения с США, которые все должны «изменить свою позицию по востоку от Евфрата и безопасной зоне». При этом Анкара не скрывает, что при определенных обстоятельствах будет вынуждена, как пишет турецкое издание Yeni Akit, «сблизиться с Россией и азиатским миром», что «изменит не в пользу Запада баланс сил не только на Ближнем Востоке». Хотя Турция не демонстрирует и намерения покинуть НАТО, пытается обозначить с ее точки зрения алогизмы в политике США в регионе, которые независимо от ее устремлений ведут к укреплению позиций Москвы. Символическое значение в этом отношении приобретает даже то, что впервые российский истребитель Су-35 совершил испытательные полеты в небе Стамбула, а турецкая сторона заявила, что ведет переговоры о покупке российских машин вместо американских.

Истребители F-35 Lightning II

Одним словом, Эрдоган во взаимоотношениях с США стал одновременно разыгрывать сразу несколько карт, чего, кстати, ранее не наблюдалось. Еще один его парадокс: изначально ставя цель устранения в Сирии президента Башара Асада, турецкий президент сотрудничает с Россией, которая выступает против свержения правительства Асада. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объясняет это тем, что Анкара «больше не находится под влиянием США» и обозначает собственные национальные интересы. Что же касается Москвы, то она не призывает Турцию разрывать с Западом и выходить из НАТО на фоне глубокого сдвига в стратегическом направлении этой страны. Не стоит забывать, что на Европейский союз приходилось 42% турецкой торговли.

Kremlin.ru Башар Асад

Такой уровень интеграции Анкары в систему ЕС серьезно ограничивает способность турецкого правительства заключать более широкие торговые соглашения с другими центрами геополитической силы, даже если оно и станет переориентировать национальную экономику. Как выразился один турецкий эксперт, «пытаясь получить свой торт и съесть его в геополитическом стремлении утвердить турецкое величие, Эрдоган вполне может оказаться без торта вообще». И еще. Согласно недавно проведенному опросу в Турции, при ответе на вопрос о том, какие страны дружественные, а какие враждебные, 94,5% опрошенных назвали враждебной страной США. Это говорит уже о многом.