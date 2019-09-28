Принято считать, что наш мир организован достаточно просто. Есть власть, которая сгруппирована в несколько башен. Экономический блок правительства прочно оккупирован либералами, захватившими руководство после распада СССР. Хотя конкретные персоналии там время от времени меняются, ключевые лица остаются неизменными, а возглавляет их Алексей Кудрин (ранее — Анатолий Чубайс).

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

В другой башне закрепились так называемые силовики, представляющие армию и спецслужбы. В экономике они понимают якобы слабо, зато стремятся восстановить тотальное централизованное государство с захватом контроля над всеми в нем имеющимися активами. Третья башня оккупирована олигархами, которые совсем плохие, потому что думают исключительно о личных шкурных интересах, игнорируя все прочее.

Где-то там между, периодически к кому-то прибиваясь, а порой создавая что-то вроде своей отдельной башни, находятся чиновники. Они еще хуже олигархов, так как управлять толком не умеют вообще, зато сильны в аппаратных интригах и очень жадны до распила казенных денег.

В той или иной степени равноудаляя всех от себя стоит президент, пытающийся вернуть России экономическую силу и глобальное мировое величие, и даже добившийся в этом деле определенных успехов.

Под всей этой махиной находится страдающий народ, сверх всякой меры задавленный налогами, живущий в постоянно растущей бедности, доедающий последних ежей и уже практически готовый взяться за вилы и поднять знаменитый российский бунт. Согласно классику, столь же бессмысленный, сколь и беспощадный.

А самое главное, что вся эта гротескная картина общего мировосприятия почти всех устраивает. Абсолютное большинство недовольных старательно прикидываются бедными, на основании чего считают себя в законном праве высказывать постоянные претензии государству. Как в целом, так и разным его представителям персонально, разве что чиновников обычно бичуют всех скопом. Правительство что-то не делает — оно плохое. Государство пытается решать проблемы — оно все равно плохое из-за неудовлетворительного результата. Оно добивается успехов — все равно плохое, потому что мало и медленно.

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Впрочем, персоналии из экономического блока тоже, когда высказываются, рассуждают так, словно в России действительно проживают исключительно бедные люди, с большим трудом балансирующие на грани обрушения в полную нищету. Хотя национальный ВВП с 1995 по 2017 вырос с 313 млрд до 1,3 трлн долларов (до санкций в 2013 он составлял даже 2,09 трлн), все равно, по словам либеральных управленцев, российская экономика только стагнирует и будущее ее ожидает в самых мрачных тонах.

А любой, кто при этом складывает реальные цифры в общую целостную картину и приходит к другим выводам, немедленно подвергается резкой критике как теми, так и другими за якобы продвижение тенденциозной и заведомо проплаченной (кем именно — версии обычно расходятся) лживой пропаганде. Тем интереснее сейчас становится наблюдать, как этот традиционно мрачный корабль общественного негатива вдруг сам начинает разбиваться о реальную действительность.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который еще в июне 2019 года претендовал на пост премьер-министра, по совсем понятным причинам не исключал социального взрыва из-за того, что правительство России не справляется с бедностью. Тем не менее, казалось бы, безо всякой видимой причины он сделал заявление оглушительной громкости.

Выступая в Госдуме он сказал, что бедных пенсионеров в России нет. И не просто вот именно сейчас, а уже много лет кряду. Так как благодаря ранее принятому закону о пенсиях, каждый из них получает доплату до прожиточного минимума пенсионера. В частности, в текущем году минимум установлен в 8846 рублей, а в 2020-м он будет поднят до 9311 рублей. Таким образом, пенсионеры выведены из группы бедных раз и навсегда.

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Естественно, это вызвало бурю возмущений у критиков с обоих политических флангов, и едкий стеб в центральном болоте. Как водится малоконструктивный. Вместо того, чтобы интересоваться — о каком тогда неизбежном взрыве чиновник уверенно предупреждал всего тремя месяцами ранее — все зачастую сосредотачиваются на смехотворности размера самого минимума.

Нет, конечно, сумма действительно не кажется огромной. Однако если посмотреть на статистические итоги за июнь 2019 года, категорически малой она не является тоже. Средний размер оплаты труда в стране составил 49,3 тыс. рублей в месяц до налогов и 42,9 тыс. после вычета НДФЛ. Медианная зарплата (за апрель) была ниже — 34,3 тысячи, но, как считают многие эксперты, реальное положение с доходами граждан России она отражает значительно более точно.

Таким образом, прожиточный минимум пенсионера обеспечивает коэффициент замещения 25,7% от медианной зарплаты. Вроде как тоже мало? Но давайте посмотрим на полную структуру доходов всех трудящихся страны. До 10 тыс. рублей в месяц получают 12% граждан. От 10 до 27 тыс. — 43%. От 27 до 45 тыс. — 24%. Свыше 45 тыс. — 21%. Если отталкиваться от медианы, то выходит, что вполне достойные и даже очень хорошие доходы имеет не менее трети населения страны.

Даже с учетом часто приводимого аргумента о выведении среднего из сложения одной зарплаты депутата Государственной думы в миллион (в реальности нет, но в спорах обычно называют такую цифру) и одной зарплаты дворника в десять тысяч с получением среднего в 500 тыс., приходится признать, что не менее 50% трудящихся имеют доход от 18 до той самой медианы в 34,3 тысячи.

И судя по итогам продаж бытовой техники, телефонов, жилья, одежды, обуви, новых автомобилей, компьютеров, ноутбуков и прочих гаджетов, общий уровень их жизни, конечно не идеален, но в целом вполне нормален (с учетом того, что теневая экономика составляет, по разным оценкам, порядка 25−40% от всей российской экономики).

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Более того, если говорить о бедности не в базарной истерике, а опираясь на конкретные цифры, надо оперировать цифрами, имеющими внятный смысл. Этот самый минимум пенсионера в действительности превышает доход 7527 рублей месячного дохода 10% самых низкооплачиваемых сотрудников в стране.

Выходит так, что господин Кудрин в кои-то веки действительно сказал правду. Благодаря принятым правительством мерам пенсионеры действительно больше не могут считаться автоматически живущими за чертой бедности. Спорить о достаточности таких пенсий, безусловно, можно. Лучше хочется всегда. Но сейчас речь о другом — о принципах, и они в данном случае весьма упрямы.

Но главный смысл произошедшего заключается в другом. Объективная реальность начинает разбивать даже самые застарелые либеральные штампы. Причем уже и в самом лагере экономического блока правительства. По мере укрепления государственного института даже самым заматерелым его старым кадрам приходится все чаще переходить от эмоционально-истеричных, зато очень хайповых заявлений и подходов, к объективным фактам.

А они изначально описанную общественную картину мировосприятия серьезно разрушают. Заставляя признавать факты даже тех людей, которые раньше прочно ассоциировались с самым махровым прозападным либерализмом.

Например, министр финансов Антон Силуанов публично не согласился с Германом Грефом и Алексеем Кудриным по поводу отсутствия у государства и правительства какой бы то ни было модели дальнейшего развития национальной экономики. Что многие годы являлось традиционной мантрой либералов всех уровней, настаивавших на необходимости ограничения государственных полномочий в экономике в идеале с ее полной передачей в частные руки свободного рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Оказывается — все есть. И модели. И конкретные цели. И четко обозначенные контрольные показатели. Дело за малым — кропотливо и скрупулезно работать над их реализацией. А не изображать из себя исключительно сторонних наблюдателей.

Несмотря на кажущуюся малость произошедшего, в действительно она символизирует собой начало перехода от огромного количества мелких внутренних преобразований в механизме государственного управления к новому качеству постепенного переформатирования мировосприятия управляющей элиты. В самой ее проблемой — либеральной — части.

Конечно, говорить о глобальном качественном прорыве в этой области пока преждевременно. Но что государство уже достаточно окрепло, чтобы заставлять даже высокопоставленных либералов постепенно завязывать с общеболтологическим истеричным кудринским негативом, видно и невооруженным глазом.

Можно ли говорить о выходе Силуанова из традиционной команды Кудрина — не знаю, но что и самому Кудрину уже оказывается нужно не только вальяжно критиковать правительство вообще, но и отчитываться о действительно реальном положении вещей, это, безусловно, хорошо. В особенности потому, что вместо общих стенаний теперь надо оперировать конкретными фактами, а они совсем не похожи на мрачную картину традиционных негативных ярлыков. И это не может не радовать.