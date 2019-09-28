



Ruj.ru «Вся Россия-2019»

На минувшей неделе в Сочи прошел организованный Союзом журналистов России форум «Вся Россия — 2019». Одной из частью его стал медиафорум «Роль средств массовой информации в формировании российско-польских отношений. Климат может быть лучше» под эгидой Центра российско-польского диалога и сотрудничества и международного информационного агентства «Россия сегодня». В рамках его прошли презентации книги польской публицистки Агнешки Пивар «Увиденное из Москвы и не только», которую провел обозреватель МИА Россия сегодня Леонид Свиридов, и Центра российско-польского диалога и сотрудничества, о нем рассказала директор этой организации Александра Голубова.

А непосредственно заявленную проблему «климата» участники обсудили в ходе панельной дискуссии «Россия в польском и Польша в российском медиа-пространстве: основные темы и «болевые точки». С польской стороны спикерами выступили эксперт по международным отношениям Конрад Ренкас и Агнешка Волк-Ланевская (еженедельник NIE), с российской — Максим Саморуков (Carnegie.ru) и автор этих строк. Было выдвинуто немало интересных теорий и предположений, прозвучали констатации и оценочные суждения. И, похоже, члены польской делегации оказались более суровы к политической системе своей страны, чем российской. По мнению выступавших поляков, именно Варшава ответственна за сильное искажение образа России в национальной прессе (кто-то счел, что по собственной инициативе, кто-то решил, что за этим стоит Запад), что приводит к жесткому давлению на людей, желающих побывать в нашей стране и высказывающих симпатии к ней. Хотя личный контакт очень важен, о чем говорилось в связи с ранее действовавшим режимом Малого приграничного передвижения между рядом польских воеводств и Калининградской областью. Как заметил один из участников дискуссии, ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) пошла на отмену его только потому, что выезжавшие в эксклав поляки после общения с россиянами переставали реагировать на антироссийскую пропаганду.

Ruj.ru Максим Саморуков.«Вся Россия-2019»

Таков климат сегодня. А каким он будет завтра, есть ли шанс ему стать лучше? В данном контексте автор этих строк говорил о следующем. Климат польско-российских отношений можно как улучшить, так и ухудшить, но только под «что-то». Иначе говоря, мы должны понимать, зачем и почему это делаем. Например, после прихода к власти осенью 2015 года «Право и Справедливость», тотально пересмотревшая политику правящей до того коалиции «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL) практически по всем направлениям, не тронула только кардинально испортившиеся в феврале 2014 года после переворота в Киеве польско-российские отношения. Более того, PiS даже повысила градус. И было понятно почему. Партия решала внутренние задачи, требовался «враг», наличием которого можно было бы объяснить подчинение «великому союзнику из-за океана», необходимость выделения многомиллиардных сумм для закупки сомнительной нужности вооружений в США, размещения на польской земле все новых и новых американских военных. Объяснить требовалось так, чтобы крепко заткнуть рот оппозиции или даже просто скептикам. На роль «врага» не годились ни Украина, ни Иран, ни Северная Корея. Оставалась только Москва, которой стали запугивать поляков, обещая со дня на день вторжение в Польшу российской армии.

Это поначалу работало, но со временем эффект криков о волках начинает пропадать, особенно когда волки не приходят. Помимо того, изменения политической конъюнктуры в ЕС, особенно связанные с Парижем и Берлином, ставят «Право и Справедливость» в непростое положение, когда, с одной стороны, ей не хочется оказаться в европейском одиночестве и с клеймом «главного русофоба», а, с другой, правящая партия побаивается забежать вперед паровоза, чем могли бы воспользоваться конкуренты, и так обвиняющие ее в построении «путинизма» в Польше. Отсюда вопрос для российских экспертов, на кого делать ставку — на PiS или ее «демократических» оппонентов, с которыми до украинских событий удавалось вроде бы находить общий язык? Несмотря на то, что именно «Гражданская платформа» пошла на полный разрыв отношений с Москвой в феврале 2014 года, некоторые наши польские коллеги считают, что ей нужно дать второй шанс, равно как стоит приветствовать курс на евроцентризм Польши. Однако автор этих строк придерживается противоположной позиции. «Демократическая» оппозиция, противостоящая «Праву и Справедливости», представляет собой уходящую натуру, поскольку относится к либеральному лагерю, а идеи либерализма себя изжили. Что касается PiS, то она стоит на платформе национального суверенитета страны, что методологически сближает Польшу с Россией.

Правда, как раз с этим тезисом не согласен наш коллега Ренкас, который по итогам обсуждения сформулировал свои выводы в статье, опубликованной на портале Konserwatyzm.pl. Он назвал одним из «самых интересных проблем польско-российских отношений — слишком серьезное и слишком дружелюбное отношение к Польше со стороны России». По словам эксперта, ведущие российские геополитические центры верят в польский патриотизм, полностью осознавая при этом, что он наследственно отягощен «большой дозой эмоционального и исторического недоверия к России». Россияне просто стараются быть логичными. По их мнению, ввиду отсутствия объективных спорных моментов между Республикой Польша и Российской Федерацией выстраивание отношений на основе государственных и национальных интересов — это само собой разумеющееся. Однако, как подчеркивает Ренкас, даже Польская Народная Республика была более независимой от СССР, чем нынешняя Польша, экономически зависимая от Германии, а политически — от США. «Можем ли мы сами сделать Польшу нормальным, суверенным государством, которое само решает собственные дела? И нужно ли действительно смотреть на поляков с … российской точки зрения, чтобы поверить, что, возможно, у нас есть шанс?» — заключает наш коллега.

Ruj.ru Конрад Ренкас. «Вся Россия-2019»

Ответ должно дать само польское общество. Со своей стороны, добавим следующее. На наш взгляд, проверкой решимости Польши действовать на базе национального суверенитета станет готовность принять участие в совместном с Россией государственном проекте по обустройству пространства между Варшавой и Москвой. Мы уже говорили о необходимости создания польскими и российскими сторонами своего рода доктрины Монро, которая бы описывала видение двумя исторически укорененными государствами, имеющими опыт построения империи, Польши и России, статуса земель от Балтийского до Черного морей. Имея на руках такой совместный государственный проект, можно будет на деле добиться улучшения климата польско-российских отношений.