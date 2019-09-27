



Василий Кандинский. О духовном в искусстве. М.: РИПОЛ классик, 2019

Василий Кандинский. О духовном в искусстве. М.: РИПОЛ классик, 2019

Проблема абстрактной живописи заключается в том, что из-за внешней кажущейся простоты исполнения вокруг нее всегда бывает много подражателей, лишь имитирующих беспредметную технику, а потому дискредитирующих ее.

А ведь за супрематизмом Малевича или абстракциями Кандинского стоят созданные мэтрами серьезные оригинальные теории.

Так, целью Василия Кандинского (1866−1944) был поиск новых форм, которые максимально раскрывали бы духовную сущность изображаемых на полотне предметов. Ведь задача художника «не владение формой, а приспособление этой формы к содержанию». При этом, как это ни парадоксально, найденные автором «Синего всадника» внешне радикальные решения уходят корнями как раз в «традиционную» живопись.

Например, когда Кандинский размышлял о функции цветов:

«Склонность синего к углублению настолько велика, что она делается интенсивной именно в более темных тонах и внутренне проявляется характернее. Чем темнее синий цвет, тем более он зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по непорочному и, в конце концов, — сверхчувственному. Это цвет неба, как мы представляем его себе при звучании слова «небо». Синий — типично небесный цвет. При сильном его углублении развивается элемент покоя. Погружаясь в черное, он приобретает призвук нечеловеческой печали. Он становится бесконечной углубленностью в состояние сосредоточенности, для которого конца нет и не может быть. Переходя в светлое, к которому синий цвет тоже имеет меньше склонности, он приобретает более безразличный характер и, как высокое голубое небо, делается для человека далеким и безразличным. Чем светлее он становится, тем он более беззвучен, пока не перейдет к состоянию безмолвного покоя — не станет белым».

В данном случае в трактовке синего цвета Кандинский опирался в числе прочего на труды одного из наиболее влиятельных исследователей византийской иконописи профессора Никодима Кондакова.

Поэтому не удивительно, что племянник живописца знаменитый французский философ русского происхождения Александр Кожев (Кожевников), чья статья также приводится в настоящей книге, утверждал:

«В противовес «изобразительной» живописи, абстрактной и субъективной во всех своих четырех обличьях — «символизм», «реализм», «импрессионизм» и «экспрессионизм», — «неизобразительная», или тотальная и абсолютная, живопись Кандинского конкретна и объективна (…) потому что это не абстракция чего-то, существующего вне ее, но завершенные реальные миры».

Что же, иногда вымышленное абстрактное искусство оказывается реальнее привычной материальной действительности.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».