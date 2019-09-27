Предельно продуманный и предметный русский абстракционизм: Кандинский
Василий Кандинский. О духовном в искусстве. М.: РИПОЛ классик, 2019
Проблема абстрактной живописи заключается в том, что из-за внешней кажущейся простоты исполнения вокруг нее всегда бывает много подражателей, лишь имитирующих беспредметную технику, а потому дискредитирующих ее.
А ведь за супрематизмом Малевича или абстракциями Кандинского стоят созданные мэтрами серьезные оригинальные теории.
Так, целью Василия Кандинского (1866−1944) был поиск новых форм, которые максимально раскрывали бы духовную сущность изображаемых на полотне предметов. Ведь задача художника «не владение формой, а приспособление этой формы к содержанию». При этом, как это ни парадоксально, найденные автором «Синего всадника» внешне радикальные решения уходят корнями как раз в «традиционную» живопись.
Например, когда Кандинский размышлял о функции цветов:
В данном случае в трактовке синего цвета Кандинский опирался в числе прочего на труды одного из наиболее влиятельных исследователей византийской иконописи профессора Никодима Кондакова.
Поэтому не удивительно, что племянник живописца знаменитый французский философ русского происхождения Александр Кожев (Кожевников), чья статья также приводится в настоящей книге, утверждал:
Что же, иногда вымышленное абстрактное искусство оказывается реальнее привычной материальной действительности.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».