Не пить, не курить и много ходить — совет главного кардиохирурга Минздрава России, президента Лиги здоровья нации, академика Лео Бокерии в канун Всемирного дня сердца (29 сентября). Его цель — привлечь внимание к самой распространенной сегодня причине смертности, а также популяризировать различные формы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для снижения рисков.

Иван Шилов ИА REGNUM Лео Бокерия

Проблему сердечно-сосудистых заболеваний и медицины одной профилактикой, конечно, не решить. Необходимо вводить страхование докторов и совершенствовать систему финансирования лечения пациентов, убежден знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. В противном случае лет через 10 Россия рискует столкнуться с дефицитом врачей.

Такое мнение глава Лиги здоровья нации (ЛЗН) высказал на презентации проектов ЛЗН «Человек идущий», «10 000 шагов к жизни» и «Прогулка с врачом» в преддверии Всемирного Дня сердца (отмечается 29 сентября).

«Российская медицина отличается от всех остальных тем, что она произошла от разночинцев. Те, кто читали «Что делать?» Чернышевского, хорошо это себе представляют. Считалось, что врач придет, начнет лечить, ему два яйца дадут, еще что-нибудь дадут. Он должен ходить в стоптанных башмаках. Это сознание сохраняется по сей день, — отметил, отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, как выйти из этого положения, Лео Бокерия. — Не хватает денег. Если квота — должна быть квота, если ОМС — должно быть ОМС. А знаете, что с ОМС сейчас делается? Каждый из нас по закону может лечиться, где хочет. На самом деле это совсем не так. На сегодняшний момент если человек приходит без направления от своего врача в Бакулевский центр, я его принять не могу. Хотя по закону он имеет все права. Потому что мне не заплатят за этого больного. Я должен сделать ему КТ, какое-то супер-исследование, определить, надо ли оперироваться или просто лечиться. Но это же государственное учреждение. И если он пришел без направления, то все. Они выделяют нам 50 млн. Что такое 50 млн для Центра, где в год 100 тысяч посещений?!»

Что касается страхования, то, по словам кардиохирурга, во всем мире ошибки врачей застрахованы. У нас, увы, все иначе. Застрахованы только пациенты, а те, кто их лечит — нет. И если за рубежом в случае неудачного лечения в дело вступают страховщики, то у нас — юристы. Начинаются судебные процессы. За счет этого складывается ситуация, что хирурги боятся оперировать. Вот еще одна причина возможного дефицита медицинских кадров, в частности, в хирургии.

Если все так непросто в российской медицине, то инициатива Лиги здоровья, возглавляемой Лео Бокерией, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний выглядит весьма актуально. Чем прибегать к помощи медиков, лучше не дать себе заболеть. Тем более, что сделать это по силам практически любому человеку.

Бакулевским центром были инициированы три крупных проекта, направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Главный из них — «10 000 шагов к жизни». Проекту уже более 6 лет, и он основан на данных ВОЗ о том, что человек должен в день проходить не менее 10 000 шагов для поддержания физической активности, то есть гулять примерно по два часа в день. По этому проекту в 50 городах РФ организованы и работают Маршруты здоровья, проводятся массовые акции весной и летом. Общее число участников уже перевалило за сотню тысяч человек. Глава Лиги здоровья сообщил, что очередная такая совместная ходьба намечена на 29 сентября в Москве — ее старт состоится в полдень на площадке перед Главным корпусом РГСУ. А маршрут пройдет по территории ВДНХ, Останкинского парка и Ботанического сада МГУ.

Все проекты Лиги здоровья объединяет простая идея — ходьба полезна абсолютно всем. Не так важно, насколько быстро ты идешь. По словам кардиолога, темп может быть умеренным, посильным. Главное — тренировать свое сердце. Тогда оно будет хорошо и без проблем работать. «Ходьба, — уверен Лео Бокерия, — это путь к наилучшему здоровью и долголетию за наименьшие деньги».