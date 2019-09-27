Чем больше действующая власть России поддается бюджетной политике Минфина по сокращению господдержки, тем больше государство теряет контроль над экономикой.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Удав Каа

В январе прошлого года издание «КоммерсантЪ» сообщало, что благодаря «Программе 6,5» малый бизнес дождался льготных кредитов. 30 декабря 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах субсидирования банков, кредитующих малый и средний бизнес под 6,5% годовых. Льготность ставки обеспечивалась за счет бюджета — размер субсидируемой процентной ставки составлял 3,5% для малого бизнеса и 3,1% для среднего, срок льготного инвестиционного кредита — до десяти лет, оборотного — не более трех лет.

Программу разрабатывал Минэкономики в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес», куратором которой являлся первый вице-премьер Игорь Шувалов. Получить субсидию могли банки, которые еще не фондировались в Банке России, и 49 уполномоченных банков, которые уже получают средства ЦБ и выдают льготные кредиты по «Программе 6,5». При этом по «Программе 6,5» средства под 6,5% годовых выделял банкам сам ЦБ — субъектам МСП они обходились в 9,6−10,6% годовых. Собственно, эту разницу и был призван компенсировать банкам бюджет.

Эксперты прочили прорыв экономике, рассчитывая на рост числа предприятий МСП, мол, малый бизнес заждался «дешевых» кредитов, которые тут же расхватают. Глава Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса «Деловой России» Алексей Порошин отмечал, что льготные кредиты станут хорошим подспорьем для запуска новых производств и модернизации.

Cfcp.ru Алексей Порошин

Но что-то очередной раз пошло не так — статистика фиксирует, что по итогам 2018-го года предприятий малого бизнеса закрылось больше, чем открылось. Может быть, ставка все-таки не такая и льготная и малый бизнес на фоне снижения платежеспособного спроса не способен потянуть ее или законодательство не позволяет развиваться. Ведь процессы в экономике взаимосвязаны и игнорировать их, как минимум, странно. Зато по бумагам премьер сможет отчитаться, мол, сделали все для развития малого бизнеса, а он развиваться не хочет, в общем, как и с инвестициями, которые инвесторы никак не хотят вкладывать. Казалось бы, пора провести аудит законов, выявить, что же не так или обратить, наконец, внимание на готовый по всем этим проблемам отчет Бориса Титова, но не нет, государство предпочитает ходить кругами и совершать одни и те же ошибки — переводить экономику под контроль банковского сообщества, «подкармливать» бюджетными деньгами не малый бизнес, а банки, не подчиняющиеся государству, и создавать из них посредников.

Kremlin.ru Борис Титов

Между тем руководство монопольных банков, в свою очередь, активно избавляется от посредников, внедряя цифровые технологии и не прочь избавиться от государства, если бы не его «кошелек», именуемый бюджетом, доходы которого сегодня формируются уже не столько за счет нефтегазовой деятельности, сколько за счет налогов. Завяжи сегодня получение налогов на ЦБ, то ведомство будет тут же готово отказаться от государства.

В этом году эксперты опять и снова рассуждают на тему того, что же нужно сделать такого, чтобы активизировать малый бизнес и вновь в рамках программ реализуемых через банковское сообщество. Как сообщал ТАСС, теперь программа кредитования малых и средних предприятий (МСП) предусматривает льготную ставку, заметьте, под не более чем 8,5% годовых. То есть в прошлом году предприятий малого бизнеса стало меньше, несмотря на действие льготного кредитования под 6,5%, в этом году, до конца которого осталось 100 дней, эксперты рассуждают о том, что нужно сделать, чтобы активизировать действие программы.

Планируется, что программа должна в этом году обеспечить бизнес льготным финансированием на сумму более чем 330 млрд рублей, начиная в 2020 до 2024 года будет выделяться по 1 трлн рублей ежегодно. Запущена была программа в этом году в феврале. Ее плюсом является появление у малого бизнеса возможности взять длинные деньги — на инвестиционные цели до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Расширился и перечь видов деятельности предприятий, которым доступны кредиты. В их числе, предприятия в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, энергетики и водораспределения, строительства, туризма, информации и связи, транспорта, здравоохранения, образования, утилизации отходов, гостиничного бизнеса и общепита, в том числе теперь и рестораны, в сфере культуры, спорта, профессиональной и научной деятельности, бытовых услуг, аренды недвижимого и движимого имущества (кроме лизинга). Кроме того, сняты территориальные ограничения, которые, как рассчитывает Минэкономразвития, позволят банкам менее придирчиво рассматривать заемщиков, за счет чего планируется увеличить долю кредитования предприятий.

Вместе с тем государство вновь пошло на уступки банкам, изменив механизм предоставления им субсидий, опять же рассчитывая на активизацию кредитования малого и среднего бизнеса. Между тем главе ЦБ мало оказываемой банкам господдержки. Она утверждает, что программа идет туго в силу сложности построения устойчивой модели кредитования, особенно в регионах, а также недостаточной развитости самого малого бизнеса и ждет от властей еще большей поддержки. То есть малый бизнес баловать господдержкой не стоит, а развращать банки с помощью бюджетных средств нужно активнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк РФ

Тем временем эксперты снова говорят о необходимости устранения проблем для активизации роста малых предприятий, предлагая оптимизировать требования к документам, снизить их число и смягчить требования к заемщикам. По словам председателя комитета по финансовым рынкам делового объединения «Опора России» Павла Самиева, одним из сильных ограничений являются высокие издержки предприятий при получении кредита. Еще одна «излюбленная фишка» банков — оценивать залог дешевле его реальной стоимости. Руководитель комитета Ассоциации банков России по малому и среднему бизнесу Василий Высоков подметил, что для общего повышения спроса МСП на кредиты должен улучшиться бизнес-климат, чему будет способствовать реализуемая правительством реформа контрольно-надзорной деятельности «регуляторная гильотина».

Asros.ru Василий Высоков

Ну вот же они проблемы, лежащие, как на ладони, которые тормозят развитие малого бизнеса. Услаждать банки мало, нужно пресекать возводимые ими препятствия, так же как и работать с контрольно-надзорными органами.

На днях ЦБ опубликовал документ «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования» за II квартал 2019 года, выпущенный, вероятно, в пику предпринимаемым государством мерам господдержки. Данные документа говорят о том, что увеличилась доля микрофинансовых организаций в кредитовании МСП. Портфель займов, предоставленных МФО субъектам малого и среднего предпринимательства, за последний год вырос 29%, а за квартал на 33% по сравнению с I кварталом 2019 года. 77% из 237 МФО, зарегистрированных в государственном реестре — компании с государственным участием в капитале, работающие по госпрограммам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Отмечается, что эти компании менее склонны к риску и более тщательно оценивают заемщика, тогда как доля коммерческих МФО, финансирующих МСП за последнее полугодие, стала увеличиваться. В объемах предпринимательского финансирования доля коммерческих МФО составляет 64% от доли микрофинансовых организаций с госучастием.

Между тем предприниматели больше доверяют именно МФО госучастием в капитале, поэтому средняя сумма займа для МСП у государственных МФО продолжает оставаться значительно выше — 1,57 млн рублей, чем у коммерческих МФО — 0,69 млн рублей. Однако количество действующих договоров растет быстрее у коммерческих МФО, которые выдают меньшие займы на более долгий срок, что может быть связано с отсутствием ограничений при выборе заемщика.

Данные опроса, в котором приняли участие 111 компаний — 47% от всех МФО предпринимательского финансирования говорят о том, что почти половина МФО выдают МСП займы по ставкам 7−10% годовых.

Получается, что регулятор (ЦБ) засвидетельствовал факт того, что МСП берут кредиты и под больший процент, чем предлагается в рамках госпрограмм, хотя в своем документе отмечает, что данный диапазон ставок ниже предлагаемого банками. Вероятно, тем самым, ЦБ намекает государству, о необходимости большего размера субсидий. Однако, какой же механизм позволяет МФО активничать в секторе МСП?

Как следует из документа — в основе общего роста сегмента МФО, в том числе лежит стимулирующее регулирование: введение коэффициента, облегчающего нагрузку на капитал, а также изменение порядка формирования резервов. При этом квартальный объём выданных займов увеличился сезонно — то есть рынок получил те самые целевые средства по госпрограммам. Подчеркнем, год на исходе, а целевые средства только поступили. Рост портфеля государственных МФО произошел вовсе не из-за роста числа самих займов, а за счет повышения предельной суммы кредита с 3 до 5 млн рублей. А рост количества выданных коммерческими МФО кредитов, как было отмечено выше, произошел за счет выдачи небольших сумм на более длительный срок. Опрошенные представители МФО, принимающие участие в госпрограммах, в числе прочих сдерживающих факторов указывают недостаточный объём и высокие ставки фондирования, а также жалуются на позднее поступление целевых средств из бюджета.

Почему ЦБ, несмотря на, с одной стороны, — на ограничение и расчистку, с другой стороны — придаёт значимость рынку микрофинансовых организаций и принижает роль государства, применяя такие требования к банкам, которые сводят на нет результаты господдержки? Происхождение инвестиций рынка микрокредитования не настолько жестко регулируется банковским законодательством и может состоять из инвестиций спонсоров. Например, в 2004-м году Фонд капитального развития ООН создали Программу Всемирных премий в области микропредпринимательства, в розыгрыше которой приняли участие 8 стран.

Затем к программе подключились еще 22 страны, в том числе Россия. Простым языком богачи преимущественно из США в поисках инвестирования называют свою инициативу, конечно, под благим предлогом — участием в развитии социального предпринимательства. На профессиональном языке это называется Импакт-инвестирование. Именно сейчас, когда подкрадывается кризис, управляющие инвестициями фонды, активно рассматривают этот инструмент для вложений своих денег, что-то вроде поиска стартапов. Понятное дело, что таким образом, иностранный капитал рассчитывает завоевать еще одну часть российского рынка — часть малого бизнеса, который в принципе более подвижный и смышленый, чем корпорации. Тем более, что корпорации завоевать сложнее.