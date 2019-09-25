18 сентября в Пермском академическом Театре-Театре состоялось громкое событие — премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» по последней пьесе известного испанского поэта, представителя «Поколения 27 года» Федерико Гарсии Лорки.

Пабло Пикасо. Герника. 1937

Автором постановки стала известный болгарский режиссер Диана Добрева. В Софии она занимает пост главного режиссера Национального театра имени Ивана Вазова, а ее спектакли с успехом идут на театральных подмостках Франции, Великобритании, США, Австрии, Италии и Германии. Работа в Перми стала для нее первой в России, что, конечно же, очень важно для города, некогда претендовавшего на статус «Культурной столицы Европы».

Спектакль получился во всех отношениях великолепным — это касается и режиссуры, и сценографии, и игры актеров, и очевидной преемственности между современной постановкой и оригинальным произведением, написанным более 80 лет назад.

Именно сохранение духа текста, перекидывание мостика между временем, в котором он создавался, к временам сегодняшним является родовой чертой настоящего произведения искусства. Отличает его от новомодных топтаний на прахе великих творцов, тексты которых являются лишь топливом для костров постмодернистских самоудовлетворений.

Сальвадор Дали. Предчувствие гражданской войны. 1936

Спектакль болгарского режиссера находится в тонкой полемике с пьесой Лорки, более того, его проблематика переосмысливается и расширяется, не привязываясь ни к Испании периода гражданской войны, ни к современной повестке дня, создавая предпосылки для размышления на более серьезные темы.

«Темы всех моих спектаклей — вечные, без привязки к эпохе или стране. Мы нашли такие формы, такое визуальное воплощение для этого спектакля, которое могло бы быть и сейчас, и тогда. Всегда» , — подчеркивает Добрева.

«Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсии Лорки

Федерико Гарсио Лорка

Сюжет пьесы испанского драматурга строится вокруг консервативной Испании начала XX века. Находясь под давлением патриархального образа мысли, Бернарда Альба и ее пять дочерей вынуждены блюсти траур по недавно скончавшемуся главе семейства. Восемь лет предстоит им жить без любви и счастья общения с представителями другого пола, затворничество становится причиной трагедии, разворачивающейся на протяжении всей пьесы и приводящей к смерти самой младшей из дочерей.

Произведение является вердиктом всей Испании, превратившейся в тюрьму фашистского обскурантизма, в которой сгинет и сам Лорка спустя два месяца после завершения своей пьесы.

Франсиско Франко

Идеология фашистской «Фаланги», игравшей ключевую роль в политической жизни Испании в годы диктатуры Франсиско Франко, базировалась в том числе на ультраконсерватизме, уходящем своими корнями даже не в Средневековье, а в языческую архаику, далекую от христианского гуманизма с его потенцией к милленаризму, провозглашенному Иоанном Богословом.

Идее построения царства Божьего на земле противостоит другое мировоззрение, в каком-то смысле диаметрально противоположное: бытие есть зло, и не потому, что общественные институты несовершенны, оно зло априори, ибо создано отнюдь не богом, а несовершенным созданием, заключившим человеческие души в мрачную темницу тленной материи, преодолеть которую — есть высший смысл существования.

В связи с этим знаменитые слова франкистского генерала Хосе Мильяна Астрайя — «Да здравствует смерть!», вызвавшие негодование у ярчайшего представителя «Поколения 98 года» Мигеля де Унамуно, выглядят весьма органично для утвердившегося режима. Смерть — это избавление от жизни, то есть от пребывания в плену материального мира, созданного по какой-то неведомой для нас ошибке.

Никита и Андрей Чунтомовы «Дом Бернарды Альбы»

Если фашисты прославляли смерть, то для Лорки она, очевидно, не была чем-то желанным. Да, в условиях утраты веры в Создателя, а значит, и утраты утешения, смерть вызывает невероятный страх. Именно смерть и небытие являются одной из ключевых тем в творчестве выдающегося испанского поэта и драматурга.

«Смерть скрывает за собой многоточие, неизвестность и с большой вероятностью — Ничто. Лорка, конечно, напрямую не говорит об этом, однако ни в его лирике, ни в его драме не встретить ни одного призрака, только временно живых, не перешедших черту мертвецов. В условиях, когда Бога нет, смерть как умирание становится главной темой размышления поэта» , — отмечает исследователь творчества Лорки Ирина Изотова.

«Дом Бернарды Альбы» на сцене Пермского Театра-Театра

В спектакле, поставленном Дианой Добревой на сцене Пермского академического Театра-Театра, призрак есть. Он введен намеренно и играет важную роль в переосмыслении произведения. Смерть в пьесе Лорки, которой начинается и заканчивается повествование, выглядит как избавление от страданий несправедливого мира, она не желанна, она не воспевается, скорее даже наоборот, но всё-таки она побеждает. Триумф смерти — есть триумф фашизма.

Никита и Андрей Чунтомовы Спектакль «Дом Бернарды Альбы»

Что касается произведения Добревой, то его проблематика значительно шире, есть здесь и тревога по современности, но есть и нечто вневременное — это, конечно, любовь.

«Как режиссёр я всегда считала себя защитником и адвокатом человеческого сердца. Оно от природы создано существовать в красоте и любви. И если по каким-то причинам — социальным, политическим, психологическим — ему запрещено это, происходит трагедия». Диана Добрева

Центральным образом произведения является мать Бернарды Альбы — Мария Хосефа, 80-летняя старуха, представленная в образе невесты. Ее — олицетворение любви — изгнали, заперли, но она стремится на волю, Вечная невеста, жаждущая вечной любви. Разве может что-то остановить любовь? К сожалению, может: всё те же социальные, политические, психологические нормы, сковывающие свободу человеческой личности. Они не могут убить любовь, не могут сокрыть ее в потаенной комнате, но могут извратить ее, превратить из орудия созидания в орудие разрушения, как то и происходит в спектакле.

Строгие традиционалистские нравы патриархальной Испании в спектакле Добревой могут быть рассмотрены несколько под другим углом зрения. Не секрет, тем более для режиссера, снискавшего популярность во многих театрах Европы, что современное западное общество стало пересматривать многие взгляды эпохи Просвещения, в том числе и на роль женщины. Если на первых порах женского движения речь шла о борьбе за равенство в социальных и политических правах, то сегодня кое-что изменилось. Современные феминистические конвульсии, кстати сказать, наиболее ярко проявляющиеся в Испании, где на площадь Кибелы (богини из языческой архаики) выходят сотни тысяч феминисток, являются предвестниками чего-то совсем ужасного.

Никита и Андрей Чунтомовы Спектакль «Дом Бернарды Альбы»

В спектакле Добревой я увидел полемику с этими взглядами, частично это было подтверждено самим режиссером в интервью изданию «Звезда».

Не надо принимать этот спектакль как феминистический. И объясню почему. Этот спектакль раскрывает внутреннюю красоту и внутренний мир женщины такими, какими они должны быть и которые мы забываем, потому что сейчас в мире начали стираться границы между мужчинами и женщинами, данные от природы. И я думаю, этого не надо делать». Диана Добрева

Суть полемики с радикальным феминизмом заключается в утверждении о том, что женщина не может существовать без мужчины. Такова ее суть. Но когда оковы реальности заставляют идти против своей природы, это приводит к ужасным последствиям — отсутствие гармонии обнажает в человеке его звериную природу — дочери Бернарды Альбы буквально начинают рычать на свою старшую сестру, так как именно к ней посватался мужчина, они готовы ее растерзать, забыв об узах крови.

Действительно, патриархальный ад традиционной Испании, сменяется на сцене Театра-Театра матриархальным адом постмодернистской Европы. В этом удивительная по своей актуальности и предостережению режиссерская находка Добревой.

Анастасия Яковлева Диана Добрева

Спектакль заканчивается трагически — самоубийством кончает младшая дочь Бернарды Альбы, а финальная сцена с подсолнухами и качелями свидетельствуют об обретенной гармонии дочерьми Альбы, но лишь в мире ином. Всё это является, казалось бы, набатом, по счастью в мире посюстороннем, однако Добрева оставляет зрителю надежду на то, что и здесь, в этом мире, счастье может быть достижимо. Этой надеждой является Мария Хосефа.

«В Марии Хосефе сконцентрирована вся философия нашего спектакля. И, что ещё всегда очень важно во всех моих работах, именно она содержит в себе ту светлую надежду, которая нам нужна как в жизни, так и в спектакле. Таким образом мы хотим не оставить зрителя в темноте, чтобы он ушёл из зала без какой-либо надежды. И именно Мария Хосефа даёт тот самый катарсис, который должен случиться со всеми после спектакля» , — отметила в интервью «Звезде» Добрева.

Человечество, запертое между двух огней, объявляющееся безумным сознанием некоторых философов, обреченным ввиду изначальной своей порочности, в постановке Добревой обретает надежду на спасение. Именно несовершенные институты создали мир, духота которого порождает злость и несправедливость, пробуждает темные стороны человеческой души, но никак не ошибка создателя. Мир был создан любовью, которая непременно прорвется через тернии зла и порока, именно тогда человечество обретет ту гармонию, отсутствие которой разрушило дом Бернарды Альбы.