Президент США Дональд Трамп не предпринял никаких военных действий после иранского налёта на Саудовскую Аравию, как мы и предполагали. Он верен своей предвыборной доктрине сведения к минимуму американской военной вовлечённости за пределами собственных границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Однако усиление давления на иранский режим вкупе с чувством безнаказанности может подтолкнуть режим в Тегеране на новые акты агрессии. Они могут быть вызваны и внутренним кризисом, а вследствие него — может быть предпринята попытка консолидации через обострение внешнего противостояния.

Аппетит аятолл к утверждению собственной гегемонии на Ближнем Востоке силой может склонить их к дальнейшим дерзким военным вылазкам. Раньше или позже американцам придётся всерьез призадуматься об ответе на продолжающиеся попытки утвердить огнём и мечом иранское влияние в регионе.

Представим себе, что добавочные экономические меры против Ирана не дают немедленных результатов, новые поставки вооружения саудитам не меняют баланса сил в их пользу, а Тегеран расширяет свою сферу влияния неумолимо. Что может предпринять тогда президент Трамп? Какие шаги могут быть предприняты Пентагоном для укрощения строптивых аятолл?

В первую очередь приходит на ум возможность точечного удара по нескольким военным объектом в Иране при помощи баллистических ракет. Американцы действовали так неоднократно в Афганистане, а также — в Сирии, а ранее — против режима Саддама Хусейна.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака

Такой ограниченный удар не чреват широкомасштабной войной. Можно предположить, что возможная иранская реакция будет тоже ограниченной. А вот степень эффективности подобного действия весьма сомнительна. Тегеран давно уже готов к такого рода повороту дел. Едва ли можно удержать Иран такими ограниченными сдержанными методами.

С другой стороны, военная машина США способна и на расширенный удар, включающий не только несколько военных объектов, но и реальное разрушение нескольких аэропортов и мостов. Можно представить себе и уничтожение офисов КСИРа в самом Тегеране.

Это может быть болезненным унижением для режима. А далее возможны переговоры с США с позиции слабости. Но возможны и иранские военные ходы, включая удары по американским объектам в Ираке и в Катаре. Подобная эскалация никак не нужна администрации Трампа.

Если смотреть на военные возможности США в порядке ужесточения, то следующей опцией может быть поступенчатая ликвидация иранской военной инфраструктуры посредством ракетных ударов и налётов авиации в течение нескольких недель. К этому можно прибавить и кибернетические атаки, способные вывести из строя систему электроснабжения, например.

(сс) Official U.S. Navy Page Американский истребитель-бомбардировщик F-18 «Хорнет»

Примером подобных действий может быть державшаяся 79 дней Сербия. Можно предположить, что иранский режим не простоит столько при массированных атаках, но, с другой стороны, можно ожидать от него достаточно отчаянных попыток сопротивления. Американцы рискуют в данном случае жизнями своих летчиков. Нет уверенности, что американская публика и американская пресса окажут администрации Трампа поддержку в такой ситуации. Трудно сказать точно, сколько недель американцы готовы будут мириться с ударами по Ирану при риске для жизни американских солдат, но вряд ли президент Трамп может рассчитывать на долгосрочную поддержку.

Мы не обсуждаем возможность военного вторжения США после массированных ракетных и авиационных ударов. И не потому, что иранская армия может оказать серьезное сопротивление. Она развалится и разбежится так же быстро, как и армия Саддама Хусейна. Но такие действия будут настолько пагубны для президента Трампа, что их не стоит и обсуждать. Это в такой степени противоречит его обещаниям и его реальной политике, что можно с уверенностью отказаться от обсуждения этой возможности.

Дональд Трамп

К вышеупомянутым военным опциям можно добавить весьма широкий круг кибернетических атак, а также — поощрения протестного движения внутри Ирана. Американские спецслужбы не преуспели доселе в подогревании протестного накала против режима аятолл, но это не значит, что в скором будущем они не попытаются ещё и не преуспеют.

Мы не тщились прогнозировать, а ограничились перечнем возможного хода дальнейших событий в американо-иранском противостоянии. Подчеркивая, что опция продолжения американского военного невмешательства остаётся покамест наиболее вероятной.