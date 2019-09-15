Японцы в мультипликации сочетают абсолютно противоположные концепты так, чтобы при этом создавалось гармоничное произведение. Они мастера переплетать миры: здесь фэнтези перемешивается с киберпанком, а путешествия во сне — с воспоминаниями о войне. Роботы и ангелы, маги и пришельцы — сценаристы аниме смешивают сюжеты, как краски в акварели. В сентябре 2019 года в российском прокате стартовала картина Юхэя Сакураги «Связанные миры», и она насыщена контрастами с первых до последних минут.

Цитата из м/ф «Связанные миры». реж. Юхэй Сакураги. 2019. Япония Син и Котори

Фильм вышел в Японии в конце января 2019 года. Сакураги — молодой режиссер, однако он успел поработать с культовым для аниме индустрии Хаяо Миядзаки («Мой сосед — Тоторо», «Унесенные призраками»), помогая режиссеру с разработкой CG-анимации. Успех в производстве помог Сакураги получить одобрение инвесторов для собственной полнометражной задумки — «Связанных миров». В интервью порталу Anime Russia Юхэй рассказал, что аниме получилось его личным посланием миру, фантазией на тему того, что произошло бы, случись Вторая мировая война.

Кабы не было войны в городах и селах

В Токио после Второй мировой войны началась эпидемия внезапных смертей. Более сотни тысяч человек в год падают мертвыми на землю или умирают во сне: врачи качают головами, не в силах выяснить диагноз. Так умирают мать и отец старшеклассника Сина, и тот остается один. Его поддерживает подруга детства, Котори, и оба подростка взаимно влюблены, хотя отчаянно боятся признаться в этом друг другу. Можно решить, что это очередная любовная драма о невысказанных чувствах, однако…

Технологии достигли такого уровня, что во время военных действий при использовании особого оружия в пространстве вселенной образуется искажение, и мир раздваивается. И если Япония в нашем мире оправилась после войны и отстроила светлую и счастливую страну, то Япония альтернативного мира превратилась в авторитарную империю под управлением сената и принцессы-деспота. Разруха и упадок, реалистичная антиутопия.

Цитата из м/ф «Связанные миры». реж. Юхэй Сакураги. 2019. Япония Встреча двух миров. Дзин и Син

Миры бы так и сосуществовали, однако их жители связаны друг с другом: если человека убивают в одном мире, его двойник умирает в другом. Принцесса Котоко казнит отца юного наемника Дзина. Дзин клянется отомстить и убить тираншу. По иронии судьбы, в «свободной» Японии Котоко и Дзин — Которо и Син, та самая влюбленная парочка.

Фильм разгоняется медленно, детально прорисовывая повседневную школьную жизнь. Герои как будто специально общаются лениво, короткими фразами, так, что зритель почти успевает разочароваться и заскучать, но…

В битву вступают контрасты: и вот уже робот с острыми клинками сражается против антропоморфного андроида с продвинутым искусственным интеллектом. Кажется, будто ни одно современное аниме не может обойтись без механизированных одушевленных железяк: что в «Спящей принцессе» (тоже 2019, только август), что в «Связанных мирах» мы видим, как робот соединяется с человеком и расправляет белые, почти что ангельские крылья. Возникает вопрос: это просто красиво выглядит или до публики пытаются донести смысл метафоры? У любой души есть возможность взлететь? Человек и робот — самый вероятный симбиоз будущего?

Цитата из м/ф «Связанные миры». реж. Юхэй Сакураги. 2019. Япония Робот

К сюжетной ветке с влюбленными школьниками добавляется история двух андроидов-сестер, чье сознание может фиксироваться и управляться человеком. А еще — детектив о том, кто на самом деле построил кровавую Японию и пытается завладеть миром (с абсолютно серой, плоской, немудреной мотивацией — властвовать всеми).

Война со всех сторон, а я опять влюблен (с)

И вот вы думаете, что знаете, что произойдет дальше (потому что Сакураги ловко расставляет для зрителя ловушки, замаскированные под жанровые клише), но «Связанные миры» непредсказуемы. Несколько раз аудитория кинозала удивленно вздрагивает, потому что логический путь, по которому мы следуем в ходе истории, завершается совсем не так.

Картину сравнивают с «Терминатором» — во многом из-за взаимодействия роботов и людей. Здесь две машины, Мико и Рико, отправляются в параллельный мир уничтожить двойника Дзина, чтобы спасти свою принцессу, и проходят путь, похожий на историю Терминатора и Сары Коннор. Даже сам Сакураги признает, что, несмотря на оригинальность своей идеи, он видит параллели с американской классикой, более того — франшизу использовали в качестве примера при создании «Миров».

Цитата из м/ф «Связанные миры». реж. Юхэй Сакураги. 2019. Япония Принцесса Котоко

Нам рассказывают не только о любви между юношей и девушкой, но и о родственных узах и дружбе. Отношения в этом аниме — вспомогательный инструмент, благодаря которому меняется характер героев. Роботизированные сестры анализируют человеческие чувства настолько достоверно, что это выглядит комично. Было бы намного удобнее, если бы к каждому из нас был привязан механизм, помогающий вовремя признаться в своих чувствах, верно?

Кроме отношений, режиссер использует средства современной графики максимально возможно. «Связанные миры» красивы. Картинка перед нами объемная, будто подсвеченная различными оттенками, а краски задают тон настроению. Золотисто-медные цвета осени настраивают на лирику, фиолетово-синие оттенки космоса заставляют задуматься о метафизике всего сущего, а серо-красная имперская Япония сразу кажется как минимум недружелюбной. В Японии, где живет принцесса Котоко, всегда царит ночь. В Японии, которая пережила Вторую мировую, а не застряла в ней, — ярко-голубое небо.

Когда кажется, что герои уже победили и ближайшие полчаса нас ожидает веселое знакомство андроидов с миром процветающего человечества (в котором светит солнце и еда вкусная, а не синтезированная), оказывается, что от тирании и войны просто так не избавиться. Автор «Связанных миров» подчеркивает: смотрите, смерть неизбежна, и ничто не ее не предотвратит и не отменит, покуда миром правят слепая ярость, алчность и жажда власти. В жизни не случается счастливый конец, а отрицательные герои не задумываются о добрых помыслах за минуту до нажатия большой красной кнопки.

Цитата из м/ф «Связанные миры». реж. Юхэй Сакураги. 2019. Япония Краски осени

Из доброй сказки о наивной любви мы попадаем в беспощадный кровавый хоррор. Безысходность становится трубой Судного дня, и вот в битве между двумя альтернативно развитыми странами появляются неубиваемые зомби-роботы и атомные боеголовки. Паника, падение правительства, превосходство сил зла…

Или нет? Режиссер напоминает, что его анимационный фильм — в первую очередь фантазия. Предостережение, басня, мораль в которой — вовсе не слащавое «слушай сердце» или «добро всегда побеждает». Сакураги предупреждает: война никому не приносит пользы. Мы выходим из кинотеатра с облегчением и убежденностью — никто не достоин абсолютной власти в любом из существующих миров.

И все-таки счастливый конец случается. Но только там, где нет войны.