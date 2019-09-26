В последнее время в открытой печати появилось ряд публикаций о стратегической бомбардировочной авиации США. Анализ данной информации позволяет предположить, как может выглядеть воздушная компонента стратегической триады США в 2050 году.

U.S. Air Force Американский стратегический бомбардировщик фирмы Boeing B-52 Stratofortress

Первое, о чём хотелось бы написать, так это о судьбе стратегических бомбардировщиков В-52H Stratofortress. Военно-воздушными силами США принято решение продлить их срок службы до 2050 года, а части из них — до 2061 года.

Модификация В-52H выпускалась компанией Boing с 1960 по 1962 год. Всего за годы холодной войны ВВС США получили 102 таких боевых машины. Сейчас в строю ВВС США насчитывается 76 бомбардировщиков В-52H. Таким образом, к 2061 году часть из этих машин будет эксплуатироваться около 100 лет!

Несмотря на почтенный возраст, чуть менее 60 лет, по состоянию на 2018 финансовый год уровень боевой готовности В-52H составлял 69,3%. Что почти на 30% выше уровня боевой готовности новейших истребителей пятого поколения F-35.

U.S. Air Force Американский стратегический бомбардировщик фирмы Boeing B-52H Stratofortress

B-52H является самым дешевым в эксплуатации тяжелым бомбардировщиком ВВС США. Данные машины регулярно проходят ремонт и модернизацию, что позволяет им сохранять требуемое техническое состояние. Кроме того, обновление техники и её компонентов позволяет обеспечивать требуемые боевые качества. Значительная часть B-52 находится на хранении, поэтому летающие самолёты живут, в том числе, и за счет разборки других машин.

Флот B-52H получает новые ЖК-дисплеи, бортовые компьютеры и новые средства связи. Новый радар с активным электронным сканированием позволит боевой машине обнаруживать больше целей на земле и в море и на больших дальностях.

B-52H может нести как обычные, так и ядерные средства поражения. Планируется вдвое увеличить количество оружия во внутренних отсеках. Кроме того, он будет оснащаться новой крылатой ракетой дальнего радиуса действия с ядерной или обычной боевой частью.

Самой серьёзной проблемой являются двигатели. Сейчас каждый бомбардировщик B-52 Stratofortress имеет по 8 турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-3/103, которые с момента начала службы не менялись. Без проведения программы продления срока эксплуатации двигателей либо замены их на новые оставить B-52H в строю ещё на 30 лет и более не удастся. ВВС США сейчас пытаются решить данную проблему.

Landmark9254 Турбовентиляторный двигатель B-52H

В-52H Stratofortress должны «пережить» гораздо более новые машины такие, как B-1B Lancer и B-2A Spirit. ВВС США приняли решение, что данные бомбардировщики будут заменены на разрабатываемый в настоящее время стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider.

По состоянию на 2018 финансовый год в ВВС США находилось 20 бомбардировщиков B-2A Spirit со степенью боевой готовности 60,7% и 62 бомбардировщика B-1B Lancer со степенью боевой готовности 51,75%.

17 сентября 2019 года Дэвид Голдфайн, начальник штаба ВВС США, заявил, что планируется кардинально сократить парк бомбардировщиков В-1В. Парк этих самолётов серьёзно состарился, и приведение их всех в состоянии боевой готовности требует значительных средств. Однако это признано бесперспективным.

Jim Greenhill Генерал ВВС Дэвид Голдфайн

Высвободившиеся от их содержания и применения средства будут направлены на ускорение темпов закупок перспективного бомбардировщика В-21, создание образцов высокоточного оружия дальнего радиуса действия, модернизацию и поддержание в готовности парка бомбардировщиков В-52Н.

Что касается бомбардировщика B-2A Spirit, то это очень дорогая и прихотливая в эксплуатации машина. Для B-2 Spirit нужен специальный ангар, где постоянно поддерживается микроклимат. Самолёт боится солнечного ультрафиолетового излучения, т.к. оно повреждает радиопоглощающее покрытие корпуса. В мире есть лишь несколько авиабаз, которые способны правильно заботиться об этом бомбардировщике.

U.S. Air Force Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit

Каждая машина обошлась американским налогоплательщикам в 2,1 миллиарда долларов, поэтому Пентагон вместо планировавшихся 133 машин заказал только 21.

Программа создания нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider идет по плану. В настоящее время она находится на стадии производства первого испытательного образца самолёта. Разработкой B-21 Raider занимается американская компания Northrop Grumman. Она же создавала и его предшественника — стратегический бомбардировщик B-2A Spirit.

Точные характеристики B-21 Raider пока не разглашаются. Однако известно, что он, как и B-2A Spirit, будет сконструирован по той же схеме — «летающее крыло». Размах его крыла составит 35−40 метров. Взлётная масса будет около 100 тонн. B-21 сможет нести ракетное и бомбовое вооружение различного класса, как в обычном, так и ядерном исполнении.

Самолёт будет дозвуковым. Приоритет отдан малозаметности, широко используются стелс-технологии. Можно предположить, что эффективная площадь рассеяния (ЭПР) B-21 Raider будет меньше, чем у B-2 Spirit, у которого этот показатель составляет 0,0014−0,1 кв. метра.

U.S. Air Force Проект стратегического бомбардировщика нового поколения для ВВС США B-21 Raider

Ранее руководство ВВС США отмечало, что новый B-21 Raider — это самолёт дальнего радиуса действия, обладающий высокой живучестью, способный преодолевать противовоздушную оборону противника и выполнять ряд критически важных задач. Разработчики бомбардировщика утверждают, что B-21 Raider будет оснащен новейшим радаром для обнаружения воздушных целей. Для противовоздушной обороны новый бомбардировщик будет нести ракеты класса «воздух-воздух».

ВВС США планируют первый полет B-21 Raider уже на декабрь 2020 года. Предполагается, что его стоимость будет составлять около 550 миллионов долларов США, почти в четыре раза меньше стоимости B-2A.

Ожидается, что серийные образцы новейшего американского стратегического бомбардировщика В-21 Raider начнут поступать на вооружение ВВС США с середины 2020-х годов. К 2032 году планируется иметь в строю 100 таких самолётов. Задан темп строительства в пределах 10−15 бомбардировщиков в год, это сопоставимо с темпами выпуска самолётов-заправщиков КС-46А.

Если планы по производству В-21 будут выполнены, то можно предположить, что к 2050 году парк стратегических бомбардировщиков ВВС США будет состоять из 100 относительно новых B-21 Raider и 76 почти столетних B-52H Stratofortress. В одном строю будут стоять боевые машины с эффективной площадью рассеяния менее 0,0014−0,1 кв. метра (B-21) и с ЭПР около 100 кв. метров (B-52H). Вот такая получается контрастная картина.

Следует заметить, что ни одна страна в мире не эксплуатирует самолёты на протяжении 100 лет. Это будет беспрецедентный случай, что свидетельствует о наличии проблем в стратегической авиации Соединённых Штатов.