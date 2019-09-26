Лицо президента Украины, когда его только что публично «поматросил» главный союзник, в ближайшие дни наверняка станет популярнейшим мемом. Ярчайшая иллюстрация некогда весьма популярного анекдота: «Это конец, подумал Штирлиц, но где же пистолет?»

The White House Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Визит Зеленского в Америку задумывался как крупнейший триумф украинской политики в целом и несомненный стратегический прорыв нового президента Украины лично. Предполагалось не только обсудить насущные вопросы текущего момента, но и получить наглядные подтверждения углублению взаимодействия и расширению американской поддержки — от внешней политической до банальной экономической.

Вершиной победы должно было стать приглашение Трампа посетить Украину, от которого он не должен был смочь отказаться. Тем самым подчеркивая огромное превосходство Зеленского над Порошенко. Тот ничего подобного не смог, а этот вот, смотрите, даром что вчерашний комик, певший перед сильными мира сего по баням, тем не менее исхитрился.

Но дальнейшие события показали, чем дворовые любители, даже в форме «Барсы», купленной на ближайшем блошином рынке, отличаются от профессионалов высшей лиги. Сложно сказать, имел ли Трамп изначальной целью над «преЗедентом» Украины так поиздеваться, однако результат его визита к главе страны — мирового гегемона в итоге выглядит именно так. Словно девушка из деревни прибежала выяснять отношения с гостившим у нее городским повесой, а тот ее классически продинамил.

Нет, конечно, не отвернулся и не проигнорировал. Принял, но не дома, а на бегу, где-то в переговорке на работе. И поговорили не обстоятельно, а чисто по верхам. И ни одна гарантированная карта не сыграла. Скорее даже наоборот. Особенно многозначительной оказалась фраза Трампа о том, что про существование Украины он, конечно, же знает. Там, насколько ему известно (еще бы), очень милые девушки. Что можно понимать в самых широких смыслах, вплоть до оскорбительных.

Ну, и, конечно, бесценной оказалась финальная точка, явно вогнавшая Зеленского в откровенный ступор. После, как ему казалось, очень аргументированного изложения необходимости сплочения с Украиной в вопросе противостояния российской геополитической (в целом) и прямой военной (конкретно в Донбассе) экспансии он услышал прохладные слова Трампа:

«Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему». В переводе на русский — это не мои проблемы, дальше разбирайтесь сами, Америка в этом не участвует. Так сказать, прости, дорогая, но свадьбы не будет. Если это не прямая «зрада», то что тогда предательство?

С другой стороны, Трампа сложно обвинить в предательстве — кинуть Россию в 2014 году попробовали демократы во главе с Обамой, а Трамп всегда говорил — что Украина это не его война.

(сс) Gage Skidmore Предвыборная компания Дональда Трампа

Впрочем, на самом деле, описываемые события не ограничиваются только американо-украинской повесткой. Соединенные Штаты бросают Украину не из-за претензий к импотенции ее правящей элиты, по сей день не сумевшей победить коррупцию и сформировать хоть сколько-нибудь эффективно функционирующее государство. Просто Украина является лишь одним из фрагментов большого и сложного внешнего мира, в котором существуют США.

К тому же Зеленский и, видимо, стоящий за ним Коломойский тоже, не учел внутренней специфики связи американской большой политики с ее выборным президентским циклом. На момент встречи интересы сторон не просто утратили конгруэнтность, они вошли в прямое противоречие. Зеленскому нужны были сиюминутные и существенные перемены с усилением борьбы и расширением участия Америки в украинской войне против России. Не исключая прямого задействования вооруженных сил США.

U.S. Army Europe Война в Донбассе

Тогда как Трамп на данном историческом этапе критично сосредоточен на качественной подготовке к предстоящим через год выборам в Белый дом. Так что во внешнем мире все должно оставаться максимально стабильным. А еще лучше, чтобы внешняя политическая нагрузка на Америку даже уменьшилась. Следовательно, ни о каком расширении пространства конфликтов не могло быть и речи.

Кстати говоря, именно об этом Трамп Зеленскому намекал практически открытым текстом. Нет, не в том телефонном разговоре, за который ему демократы в палате представителей сейчас пытаются инициировать импичмент. Он-то как раз абсолютно стерильно чист, так как являлся наживкой для самих демократов, и они, надо сказать, в капкан со всей дури вляпались. Речь о другом.

Американский президент придумал, как отказать Украине в продолжении финансовой помощи, но обернуть все крайней заботой прежде всего о самой Украине. Что называется, комар носа не подточит. Буквально накануне визита украинского лидера, 22 сентября, президент США высказал претензии Евросоюзу в недостаточности оказания им необходимой, в том числе финансовой, помощи Украине.

Мол, почему это поддерживать Киев Америка должна в одно лицо? Проблема-то по большому счету европейская? Значит, и участвовать в ее решении должны прежде всего сами европейцы. Иначе участвовать в этом водевиле Вашингтон не намерен тоже.

Судя по тому, что говорил и делал потом Зеленский, столь прямого и прозрачного намека ни он, ни его команда, ни его куратор понять не сумели. Они перли по-старому, тогда как внешний мир снова сильно изменился. Причем делали это настолько толстокоже, игнорируя дипломатию, что Трампу пришлось открытым текстом перед журналистами их, что называется, послать самостоятельно разбираться с Путиным.

Однако наивно ожидать кардинальных перемен в американо-российской политике. Оснований для этого нет и уже никогда не будет. Конкретно Зеленскому Трамп публично указал на место под шконкой из-за нежелания президента Украины активно помогать хозяину Овального кабинета топить своего главного конкурента на предстоящих выборах — Джо Байдена.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Тот сильно заляпался в разных нелицеприятных и даже прямо преступных делах на Украине. Соответствующие результаты внутреннего антикоррупционного расследования там, появись они, скажем, к марту 2020 года, очень бы помогли Трампу. Но глобально речь идет уже о другом.

Соединенные Штаты действительно уходят с Украины. Точнее, они обозначили явное стремление как можно дальше дистанцироваться от украинского вопроса с его полным переваливанием исключительно на плечи Евросоюза. Интересов у Америки в этом ровно три.

Во-первых, полностью исчерпан потенциал давления на Россию. В текущих обстоятельствах что еще может сделать Вашингтон? Заставить Киев объявить официальную войну Москве и двинуть ВСУ на Ростов, Краснодар и Москву? Нереально. Самим послать американские войска штурмовать Крым? Еще более фантастично. А санкции — все. Из-за мизерности объемов прямой двусторонней торговли ничего такого существенного больше с ними придумать невозможно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

Но и не усиливать нажим при сохранении противостояния уже становится разрушительно для собственной американской мировой гегемонии. Следовательно, необходимо сдавать назад, но как-нибудь так, чтобы итог не выглядел очевидным поражением. Всегда ранее подобная задача американской элитой решалась через поиск крайнего.

Это приводит к во-вторых. Раз Украина — европейская страна, и гарантами по Минску-2 подписались Париж с Берлином, то пусть теперь они с этой проблемой и разбираются. Кстати говоря, формула Штайнмайера тут оказалась очень к месту. В вопросе занозы для России, как говорится, те же там же, но США уже как бы почти за кулисами, то есть не при делах. Формула ваша, вы вот его и уговаривайте.

Кроме чисто ситуационной политики перекладывание ответственности за Украину на Евросоюз еще создает дополнительное направление американского политического давления на Брюссель. Того самого, где под шумок сетований о недостаточности поддержки Киева деньгами собственные финансовые программы тоже можно публично остановить.

Пользу Америке они уже не приносят, тогда зачем деньги тратить впустую? Зато Европе на это как-то реагировать придется. В том числе деньгами. Хотя пока первая ее реакция ожидаемо возмущенно-отрицательная. Вместо американцев брать Киев себе полностью на содержание Брюссель решительно не желает.

Зато, и это в-третьих, у Вашингтона появился прекрасный фронт работ для Варшавы. Она вовсю стремится занять место ключевого проводника американской политики в Европе. Оно как раз освобождается Лондоном и пустовать не должно, так как потенциально сулит неплохие доходы.

Правда, Белый дом благотворительностью вовсе не занимается. Хитрость момента заключается в неизбежном повышении геополитического влияния поляков внутри ЕС как главных «решал» всех украинских проблем. Что делает Польшу тем самым важным восточным бастионом, способным собрать постсоветские страны в новый антироссийский Восточный вал.

Она же добилась блокирования трубопровода OPAL для российского газа, тем самым якобы обеспечив сохранение украинского транзита после 31 декабря 2019 года! Значит, всей восточноевропейской мелкотне идти под польскую руку выгодно. А это существенно приближает саму Варшаву к масштабам Берлина, Парижа и даже всего Брюсселя. Тем самым облегчая непрямое влияние США на ЕС, где плюшки будут доставаться Вашингтону, а платить за них по счетам Евросоюз останется вынужден полностью сам.

Bilfinger SE Газапровод

При этом внешне все станет выглядеть более чем пристойно. Соединенные Штаты во внутриевропейские и тем более дурно пахнущие внутриукраинские дела больше не вмешиваются. Стало быть, и за последствия, любые последствия, абсолютно любые, вплоть до возможного распада страны и даже ее полного исчезновения с политической карты миры, Вашингтон ответственности нести не будет. Как и за то, что он всю эту украинскую кашу сам же и замутил.

Красивый ход, прошу заметить. Разве что девушка из деревни оказалась в проигравших. Поматросили ее раз, поматросили еще раз, да и бросили. Как в кино. Такой вот получился у Зеленского вояж.