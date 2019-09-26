



Майя Соболева. Логика зла. Альтернативное введение в философию. СПб.: Владимир Даль, 2019

Майя Соболева. Логика зла. Альтернативное введение в философию. СПб.: Владимир Даль, 2019

Считается, что проблема зла является основополагающей для мировой культуры. Всех интересует как причина его возникновения, так и способы борьбы с ним. Кто-то видел возможность преодоления враждебных человеку начал в посмертном воздаянии, кто-то — в победе над социальной несправедливостью… Новая книга профессора Университета Клагенфурта Майи Соболевой посвящена тому, как воспринималось зло на протяжении всей истории философской мысли, от Платона до Жана Бодрийяра. Автором выбраны наиболее типичные концепции зла: у Аврелия Августина и Готфрида Лейбница, Иммануила Канта и Фридриха Ницше, Карла Маркса и Николая Бердяева, Ханны Арендт и Симоны де Бовуар…

Соболева обращает внимание на то, что хотя все рассмотренные ею мыслители затрагивали феномен зла, для многих эта проблема не являлась основополагающей в их картине мира. Так, например, Платона больше интересовал вопрос высшего блага, и тема зла возникает в контексте суда над его учителем Сократом, обвиненном в «нечестивости» (диалог «Евтифрон»).

Интересна трактовка зла и его преодоления у Маркса, в изложении Соболевой. Известно, что для автора «Святого семейства» оно было заложено в экономической несправедливости: отчуждении работника от средств производства, которое обуславливалось частной собственностью. Но в ходе анализа эта социально-экономическая проблема «переходит в критику культуры, а также охватывает экзистенциальную проблематику, связанную со смыслом жизни человека». В результате капиталистическими отношениями формируется особый тип личности: человек-товар. Подобный антропологический анализ, как это ни парадоксально, сближал Маркса с его знаменитым критиком Бердяевым.

В свою очередь, для Ницше зло не было самоцелью, несмотря на весь его зачастую показной аморализм, доходящий до богоборчества. По мнению Соболевой, для автора «По ту сторону добра и зла» в первую очередь характерно

«понимание жизни как эстетического феномена (…) Игра — вот тот механизм, который может адекватно описать предложенный Ницше процесс созидания ценностей в ходе жизни».

Положительное и отрицательное в подобном контексте было одинаково для творческого деяния. Поэтому этика оказывалась в подчинении эстетических категорий.

Как видно из исследования, философы не всегда задумываются, как должно бороться со злом, но всегда указывают на различные, порой противоположные причины его возникновения. Думается, их совокупность лишний раз подтверждает истинность слов апостола Иоанна: «Весь мир во зле лежит» (1 Ин. 5:19).

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».