Похоже, если бы не созданная Советским Союзом мощная правовая и образовательная основа, если бы не школа выживания, которую потомки победителей войны с фашизмом вынужденно прошли в условиях жесткого дефицита всего и вся, если бы не смекалистость, одновременно сочетающаяся с разгильдяйством, а также привычка жить в ожидании более черного дня, чем тот, что есть, и откладывать на этот случай не в банк, а под подушку по копеечке, то Россия уже давно бы целиком и полностью зависела от транснациональных корпораций. И по сей день мощная банковская система, созданная мировым правительством, цель которого с помощью экономики захватить власть по всему миру, пытается вывести из тени доходы россиян и бизнеса, заставить граждан инвестировать свои частные накопления на первый взгляд в экономику, на второй — просто отдать непонятно куда и на каких условиях. Правда, то же разгильдяйство может сыграть злую шутку с дальнейшим развитием страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Судя по скорости развивающихся событий, по тем же заявлениям Германа Грефа о предстоящей революции госуправления, представители России в «мировом правительстве» уже празднуют победу, а XXIII международный конгресс организации ИНТОСАИ, проходивший на днях в Москве, больше напоминал «бал» в честь их победы, где глава Сбербанка, заявляя о той самой предстоящей революции госуправления, по сути, обозначал последние задачи, необходимые решить для передачи власти над Россией «миру». Алексей Кудрин и вовсе возглавил этот «бал», примерив, по сути, роль президента России в другом измерении — в составе мирового правительства. Более того, как сообщал РБК со ссылкой на заявление Кудрина, между российской Счетной палатой и американским Государственным контрольным управлением был подписан меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества. Сотрудничество предполагает обмен опытом и информацией.

Audit.gov.ru Алексей Кудрин на XXIII Конгрессе ИНТОСАИ

Ключевое в этом меморандуме, конечно же, не обмен опытом и даже не обмен информацией. Вряд ли США будет делиться с Россией необходимой России информацией, поэтому характер соглашения можно расценивать больше как односторонний слив важной экономической информации Россией Америке. И никак иначе! Тем более, что Кудрин уже анонсировал двусторонние параллельные аудиторские проверки, которые позволили бы «изучить практику тех или иных форм государственной поддержки в своих странах», заявив, что обсуждение этого вопроса уже ведется. Понятное дело, что и в данном случае «двусторонние» проверки нужно расценивать как односторонние — если нашей делегации не выдают визы для посещения важных мероприятий США, то вряд ли стоит ожидать разрешений для России на аудиторские проверки. Это просто чушь какая-то, так же как и обоснование или повод для организации данных аудиторских проверок, а именно «для изучения практики тех или иных форм господдержки в своих странах».

Политика мирового правительства, внедряемая через банковское сообщество, а именно ЦБ, не предусматривает никакой господдержки, так же как и либеральные ценности, которые не признают никакого давления на личность, особенно государственного. Либералы и мировое правительство вроде как рука об руку пропагандируют одни и те же ценности с той лишь разницей, что либералы живут в придуманной мировым правительством сказке и, видимо, не до конца осознают, что от одного «государственного тоталитаризма» они идут к другой частной форме точно такого же тоталитаризма. Либо осознают, но не в полной мере оценивают последствия этого самого обычного передела ресурсов и власти.

Взгляд на мир сквозь розовые очки

Так вот господдержка всячески исключается. Банковскому сообществу она ни к чему. Чем больше будут объемы господдержки, тем меньше банки смогут влиять на экономику и получать от того дивиденды. Мы наблюдаем сейчас именно такую бюджетную политику Минфина. Мы слышим именно такого рода заявления от Кудрина, Грефа, Силуанова — господдержку нужно снизить. Сейчас это больше касается развития малого бизнеса, ведь именно малый бизнес способен удовлетворить большинство потребностей населения и тем самым забрать приличный кусок прибыли у корпораций. Правда, в отличие от корпораций предприятия малого бизнеса в силу своей невысокой раздробленной доли на рынке не манипулируют ни потребителем, ни властью. Вот потому ЦБ и Минфин вводят меры, которые то и дело мешают полноценно работать малому бизнесу, и одновременно контролируют его доходы и расходы. Вероятно, аудиторы США после «изучения практики тех или иных форм господдержки» будут советовать избавиться от этих мер.

Мы все прекрасно знаем, что аудиторская проверка — это комплексная проверка финансово-экономической деятельности. Она может быть обязательной и добровольной. Добровольную, так сказать, инициативную, которую, собственно, и анонсирует Кудрин, проводят в нескольких случаях, в том числе при необходимости: проверки деятельности финдиректора, главбуха и всей бухгалтерии, комплексной проверки работы всех органов управления, по требованию партнеров по бизнесу, инвесторов, кредитных организаций или госорганов, для замены главбуха и передачи необходимой документации, для реорганизации бизнеса или организации или для подготовки к купле-продаже компании.

Аудиторская проверка

Еще внеочередная инициативная аудиторская проверка может проводиться в акционерных обществах по требованию акционеров, совокупная доля акций которых в уставных капиталах этих обществ составляет 10 и более процентов. Правда, при этом аудитор не должен быть связан имущественными интересами ни с обществом, ни с его участниками. Между тем данное примечание содержится в Гражданском кодексе РФ, действие которого не распространяется на США.

Понятно, что инициатива по организации аудита для обмена информацией по мерам господдержки — блеф, но стоит ли предполагать, что Россия для мирового правительства — уже одно из «акционерных обществ», доля капитала США в которой более 10%, но говорить об этом вслух никто не решается, потому как народу сей факт может не понравиться? А может, проверку инициируют для смены власти? Опять же предстоящую реформу госуправления никто от нас и не скрывает. Между тем и в том, и в другом варианте предусматривается аудит прежде всего эффективности власти. Вопрос только лишь в том, на каком основании Россия предоставит США доступ к финансовой отчетности страны. Остальные вопросы с повестки дня уже практически сняты — совершенно очевидно, что политика мирового правительства направлена на уничтожение человеческого фактора. Чем меньше ртов, тем больше ресурсов для «своих приближенных» к нему потребителей.