Отечественная несистемная оппозиция вот уже которую неделю судорожно пытается найти новый смысл своего существования в ситуации адекватной работы правоохранительной и судебной системы по фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках. Что Алексей Навальный, что Любовь Соболь, что примкнувший к ним либертарианец Михаил Светов понимают — без красивой картинки для отечественных либеральных СМИ и крупных западных медиа очень трудно будет «продавать» своей аудитории страшные истории про «зверства режима» и его клевретов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

По большому счету, единственной реальной целью заявленного (и официально согласованного) митинга оппозиции 29 сентября является формирование нового пула «жертв», которые должны поддержать всю несистемную тусовку на плаву и позволить им и дальше финансово эксплуатировать своих активистов с целью банальной наживы на донатах.

Основателю ФБК, как, впрочем, и его окружению, в целом на всех этих «политзаключенных» плевать с высокой колокольни. Достаточно посмотреть на их отпускной график, чтобы понять, что вояжи в США, Португалию или Испанию для них куда важнее, чем все томящиеся в «застенках» фигуранты дел о нападениях на полицейских. Навальный и Соболь льют по ним крокодиловы слёзы, в то время как сами расхаживают по закрытым вечеринкам, где накачиваются алкоголем, попутно продавая тюремный мерч брата Навального. Это не поведение лидеров оппозиции, отстаивающих политические интересы. Это больше похоже на образ жизни манипуляторов, паразитирующих на собственном активе.

Цитата из видео «Протесты в Москве. Что дальше?»пользователя Навальный LIVE. youtube.com Любовь Соболь

Навальный и компания умело управляют общественным мнением и эмоциями «креативной» тусовки, фактически навязывая им единственно приемлемую в их повестке модель поведения. Модель эта состоит в безоговорочной поддержке митинговой повестки — что мы и видим на примере всех этих истерических обращений артистов, певцов и прочих представителей богемы с повторяющимся лейтмотивом в духе «ну приди, приди же на митинг». Вместе с тем, с точки зрения содержательной, никаких причин приходить на эти мероприятия нет, так как сам предмет протеста отсутствует. Давайте просто зададимся несколькими простыми вопросами на тему предлагаемых нам со стороны оппозиции тезисов о важности участия в оппозиционной акции.

Во-первых, многие уже, наверное, и забыли, но изначальной отправной точкой летних беспорядков были выборы в Мосгордуму. И хотя на согласованных (и несогласованных) митингах и шествиях самих москвичей с правом голоса присутствовало явное меньшинство, все же какой-то политический подтекст у всего действа имелся. Однако после 8 сентября, когда сговорившиеся с Навальным коммунисты получили существенно увеличившуюся фракцию в МГД (а также «яблочники» и представители справороссов), смысл в митинге по поводу итогов выборов отпал. Сам же Навальный объявил, что у его УГ — полный успех.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг на проспекте Сахарова

Идем дальше. Следующая проблема заключается в том, что Навальный, Соболь и Светов, призывая на митинг за освобождение так называемых «политзаключенных», полностью игнорируют реальную судьбу конкретных задержанных. Ну, есть тот же бывший ОМОНовец Устинов, который уже и так вышел под подписку о невыезде, имея реальный приговор, и, скорее всего, после общественного резонанса его срок будет пересмотрен. Кстати, защищали Устинова те общественники и актеры, которых Навальный и его команда весь июль и август травили за то, что они «ватники» и, вообще, участвуют в «неправильных» летних фестивалях. Теперь же, когда на горизонте замаячили разные медийные бонусы и камеры западных СМИ, оппозиционеры моментально переобулись и стали защитниками Павла.

А ведь есть же еще и студент «вышки» Егор Жуков, которого отпустили из СИЗО под домашний арест. Отпустили под домашний арест Айдара Губайдуллина, который, к слову, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что если и пойдет теперь на митинг, то только на согласованный. Мало того, фигуранты дел о массовых беспорядках и обвиненные по статье 212 УК РФ Сергей Абаничев и Валерий Костенок так и вовсе вышли на свободу. Все эти примеры наглядно свидетельствуют о том, что никого никто под общую гребёнку не гребет, есть четкое понимание важности разбора каждого дела максимально объективно и беспристрастно.

Цитата из видео «нам нужно поговорить» пользователя Блог Жукова. youtube.com Егор Жуков

Есть, впрочем, в списке назначенных Навальным и Световым «политических заключенных» один крайне примечательный персонаж. Речь идет о Владиславе Синице, чья фамилия фигурирует на сайте в поддержку митинга 29 сентября, а также на плакатах пикетировавших администрацию президента. Синица этот, напомним, был арестован после того, как начал в соцсетях угрожать детям сотрудников правоохранительных органов физической расправой. У Синицы были и другие твиты похожей тематики, где он писал о том, как будет насиловать и убивать детей. И вот за такого персонажа Михаил Светов призывает выходить на митинг. Впрочем, удивляться нечему: даже ведущие либерального «Эха Москвы» говорят о том, что Светов оправдывает педофилию. А проведённая экспертиза, как ранее сообщало ИА REGNUM, и вовсе показала, что контент на странице Михаила Светова в Instagram является детской порнографией.

Цель организации подобных митингов состоит в том, чтобы, максимально раскачав медиа-поле с помощью аффилированных «селебретиз», создать в узком сегменте оппозиционно настроенных жителей столицы локальный всплеск паранойи. На этой волне можно повысить численность митинга и потом бросить обманутых простачков на Росгвардию — самим попутно отстранившись, дабы не загреметь в ИВС. Где гарантия того, что на сцену воскресного митинга, как во время одной из прошлых акций, не поднимется провокатор, который призовет на несанкционированное шествие? И ведь какая-то часть присутствующих, подогретых радикальной риторикой, вполне могут на эти призывы купиться. По итогу можем получить очередные беспорядки и красивую картинку для CNN и DW, рукоплескания Навальному и Светову, лайки, шеры, просмотры и ретвиты. Обманутая молодежь, впрочем, отъедет потом в места, не столь отдаленные, а Навальный и Ко поедут в очередной заграничный тур, попутно получая на свои биткоин-кошельки очередные миллионы. Круговорот миньонов и их поводырей завершится, однако сломанные, благодаря манипуляциям Навального, судьбы активистов починить уже не получится.