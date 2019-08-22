Народный артист России Константин Хабенский, известный в первую очередь как актер театра и кино, занимается общественной, благотворительной деятельностью, в 2018 году дебютировал в кинорежиссуре с фильмом «Собибор» и недавно выступил в новом качестве, став президентом 17-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который состоялся во Владивостоке с 13 по 19 сентября. В эксклюзивном интервью кинообозревателю ИА REGNUM он рассказал, почему посетил Приморье в новом статусе, над чем сейчас работает и в чём ему повезло.

Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого». Константин Хабенский и кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева

Константин Хабенский признался, что в статусе президента международного фестиваля чувствует себя вполне комфортно.

Константин Хабенский «Знаете, видимо, должность меня не придавила. Я чувствую себя прекрасно и в качестве президента, и в качестве гостя, потому что место здесь замечательное и, главное, люди замечательные, соскучившиеся по театру и кино. Причем, общаясь с разными людьми в Приморье, я понимаю, что зритель тут не всеядный, а довольно хорошо разбирающийся в искусстве. Мне было очень интересно после просмотра фильма «Географ глобус пропил» увидеть их реакцию, послушать разные мнения».

Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого». Константин Хабенский и кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева

Актер просит не смешивать его профессиональную и общественную деятельности, но признает, что они взаимосвязаны.

Константин Хабенский «Чем больше я буду сохранять интерес зрителя как в кино, так и в театре, чем больше будет интересных актерских работ, фильмов, театральных проектов, тем больше доверия мне будет оказываться и тем лучше будет развиваться благотворительный фонд. Сейчас, на мой взгляд, он хорошо и серьезно растет и кадрами, и финансово. Мы сохраняем довольно правильное движение, но всё равно без моей основной работы в театре и кино у нас не было бы и не будет тех возможностей, которые позволяют фонду оказывать помощь нуждающимся детям».

Относительно выбора ролей, актер признался, что у него нет «роли мечты», но зато есть возможность выбирать.

Константин Хабенский «Я не и тех, кто кричит, что хотел бы сыграть это или то. Роли очень неожиданно приходят. Другое дело, что у меня, наверное, счастливая судьба: я могу отказываться от тех ролей, от которых, наверное, если бы у меня так не складывались обстоятельства и жизнь, я бы не мог отказаться. Если не интересен материал или подобный характер я уже представлял на экранах, а повторяться не хочется, по разным причинам — я могу отказаться. К сожалению, у нашего брата-актера не всегда так складываются обстоятельства, что он может выбирать. Зачастую приходится работать только с тем, что тебе предлагают, а мне повезло. Посмотрим, как долго это будет, но пока везет. И интересные роли приходят очень неожиданно. Я снимаюсь и в короткометражных фильмах, и в малобюджетных, в дебютах, в студенческих работах. Не большая проблема — найти 2−3 дня, чтобы сняться в короткометражке, большая проблема — найти интересный материал, из того, что предлагают. Из 20−30 сценариев короткометражных фильмов я нашел только два, которые меня убедили в том, что мне надо сниматься в этой истории».

Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого». Программный директор фестиваля Юрий Гончаров, президент Константин Хабенский, генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий

Сейчас актер снимается в новом полнометражном фильме молодого режиссера Алексея Нужного «Огонь», реализуемом на студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

Константин Хабенский "Это история про лесные пожары. Я работаю с молодой командой. Замечательный, очень толковый режиссер Алексей Нужный. Снимаются молодые актеры Иван Янковский, Антон Богданов, Витя Добронравов, Роман Курцын… Тихон Жизневский просто скоро станет суперзвездой! Да все они — молодые, талантливые, сногсшибательные актеры!»

Планов активно выходить за рамки актерской профессии и снимать кино в качестве режиссера у Константина нет. Так что постановку «Собибора» скорее следует считать исключением из правил.