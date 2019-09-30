Иногда люди, желая узнать о полагающихся им законных социальных выплатах, попадают на крючок мошенников. И вместо того, чтобы получить нужную им поддержку, сталкиваются с новыми трудностями. Как распознать злоумышленника, обещающего помощь? Как обезопасить себя от сомнительных обращений?

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В юриспруденции есть понятие психологии маскировки и маскировочных действий преступника. Задумывая преступление, он пытается скрыть подлинные намерения, приняв облик благонамеренности, выдавая себя за лицо либо организацию, вызывающую у окружающих доверие. Такое поведение особенно распространено у мошенников, которые всё чаще стали представляться работниками Фонда социального страхования (ФСС).

ФСС оказывает масштабную поддержку людям, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. «Здоровье — это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут». Эти слова французского писателя Жана Лабрюйера, датированные XVII веком, особенно актуальны в современную эпоху научно-технического прогресса, автоматизировавшего рабочий процесс и вместе с тем ставшего источником повышенной опасности. Техническая составляющая, повышающая эффективность труда, способствует и увеличению профессиональных рисков. Хотя работодатели обязаны обеспечить безопасность своих сотрудников, случаи производственного травматизма всё же пока не редкость.

Ж. де Лабрюйер. Портрет, приписываемый кисти Н. де Ларжильера

Для обеспечения страховых случаев Фондом производятся выплаты застрахованному лицу — единовременные и ежемесячные. В случае трагедии денежные средства получают лица, имеющие на них законное право. Важное направление работы Фонда — реабилитация пострадавшего после страхового случая. Для этих целей оплачиваются расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного лица. В том числе — медицинская помощь, покупка лекарственных препаратов, технических средств реабилитации и их ремонт, услуги по уходу за больным, транспортные расходы и траты на санаторно-курортное лечение.

При полной или частичной утрате трудоспособности Фонд обеспечивает гарантированные права пострадавших на бесплатную медицинскую помощь, материальную поддержку, а также на комплекс мер по восстановлению или компенсации нарушенной функции с помощью современных инженерно-технических решений: протезов, технических средств реабилитации, транспортных средств.

Объёмы поддержки, которую оказывает Фонд, немалые. В 2000 году расходы только на реабилитацию пострадавших составили более 10,6 млрд рублей. Из них на оказание медицинской помощи непосредственно после тяжелых несчастных случаев на производстве было направлено 846,3 млн рублей, на приобретение лекарств — 1,12 млрд рублей, оплату расходов на санаторно-курортное лечение — 5,3 млрд рублей, оплату расходов на изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт — 1,6 млрд рублей, оплату расходов на отпуск (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) — 0,5 млрд рублей, оплату расходов на обеспечение транспортными средствами — 0,8 млрд рублей.

Из-за участившихся случаев мошенничества в Фонде разработали специальную памятку, которая поможет сохранить в безопасности денежные средства. В ней собраны правила обращения с различными источниками информации о действиях с финансами, которыми пользуются преступники: с интернет-ресурсами, интернет-оповещениями и телефонными звонками.

Bashmakovo.pnzreg.ru Фонд социального страхования

Во-первых, в документе обращают внимание, что мошенники нередко искажают официальное название Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Название отделений Фонда имеет следующую структуру: Государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Р. Бурятия или Государственное учреждение — Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, и никак иначе. Злоумышленники, чтобы ввести в заблуждение и при этом уйти от ответственности, могут использовать, к примеру, название «Федеральная служба социального страхования».

Во-вторых, следует обратить внимание на адреса официальных сайтов Фонда. Так, fss.ru — центральный аппарат Фонда, а r03.fss.ru или r64.fss.ru — региональные отделения Фонда. При этом цифры в доменном имени обозначают код региона: r03 — Бурятия, r50 — Московская область, r64 — Саратовская область. Все правильные адреса можно проверить на официальном сайте Фонда в разделе «Региональные отделения». Если у адреса сайта иная структура, то он не является официальным. Не исключено, что его могли создать и использовать мошенники.

В-третьих, нужно проверить электронные почтовые адреса, с которых направляют письма сотрудники Фонда. В них указана фамилия сотрудника и официальный адрес — центрального аппарата или регионального отделения. Примеры: m. morozov@fss.ru или d. dronova@ro49.fss.ru. Иные адреса используются не Фондом и могут быть использованы мошенниками.

В-четвёртых, рекомендуется проявить осторожность при общении по телефону с человеком, который представился сотрудником Фонда.

«Сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт, такие как: срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения и т. п.», — отмечается в памятке.

Не стоит доверять звонкам, которые поступают с номеров 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ. Они предназначены только для приёма звонков, а Фонд их не использует вообще. Зато такими номерами нередко пользуются мошенники, подменяющие их при помощи сервиса IP-телефонии.

Лукас Кранах Старший. Старик, обманутый куртизанками. 1537 г

Типичные сообщения, которые рассылают мошенники в поиске своих жертв: «Добрый день! В соответствии с указом президента РФ каждый гражданин России и стран бывшего СССР имеет право на социальные компенсации в соответствии», «Узнайте свой размер компенсации от государства».

На эти сообщения не следует отвечать, перезванивать на указанные номера, сообщать личные данные, такие как фамилия и имя, номера документов, данные банковских карт, называть СМС-коды подтверждения. Нужно понимать, что такая информация поступила от преступника.

Чтобы узнать о том, какие выплаты полагаются по закону, нужно обратиться в отделение по своему региону, воспользовавшись официальным сайтом и контактными телефонами, которые на нём указаны. На сайте Фонда имеются также автоматические формы расчёта пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет, а также расчёт утраченного заработка.