



Иван Шилов ИА REGNUM

Десятки активистов продолжают в Сосновке блокировать российские вагоны с углем неизвестного происхождения, передает Zaxid.net (Львов). Попытались завезти их на Червоноградскую обогатительную фабрику в субботу, 21 сентября. Полицейские силой разогнали активистов, задержав почти три десятка. Впоследствии их отпустили. Полиция открыла два уголовных производства и сообщила о девяти пострадавших со своей стороны. Однако уголь на фабрику так и не попал. Протесты в Сосновке лишь усилились. После столкновения с силовиками активисты поставили дополнительные посты на подъезде к вагонам. Кроме того, договорились с местной церковью, чтобы в случае появления полиции били в колокола. Блокировать железную дорогу обещают бессрочно. Начальник полиции Львовской области Василий Виконский заявил, что вопрос вышел в политическую плоскость, и обратился к местной власти и руководству фабрики с просьбой решить спорные вопросы. Как оценивать субботние столкновения и что делать с предположительно российским углем на Львовщине, теперь решать областной администрации. Сейчас на железнодорожной станции в Сосновке спокойно.

24 сентября в 10 утра на железнодорожном вокзале в Сарнах началась акция, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Участники акции — это активисты, которые обнаружили вагоны с углем российской маркировки. Однако, по словам представителя Национальной полиции Антона Крука, согласно документам, вагоны едут из белорусского Гомеля. «Активисты выражают свои мысли и недовольство, блокирования транспортных коммуникаций нет, ведь участников акции предупредили о недопущении правонарушений, а блокирование — это уголовное преступление. Во время акции полиция обеспечивает охрану общественной безопасности и общественного порядка. Также личный состав ориентирован на толерантные действия в пределах своих полномочий, определенных законодательством», — рассказал Крук. По состоянию на утро 25 сентября локомотив с вагонами, в которых «российский уголь», тронулся с места.

Greg Goebel Вагон с углём

Члены Североатлантического совета, основного органа принятия политических решений НАТО, прибудут с визитом в Одессу, информирует «Думская» (Одесса). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. «Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемого Североатлантического совета, который должен приехать в Киев и Одессу, — сказал глава МИД. — И часть одесского визита — это как раз символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться на утверждение так называемого Черноморского пакета». Как рассказал Пристайко, Черноморский пакет — это ряд мероприятий по оказанию помощи Украине «в восстановлении возможностей во всей акватории Черного и Азовского морей».

В современном мире не стоит вопрос, нужна ли женщина армии, актуальным является вопрос, как привлечь к военной службе лучших харьковчанок, пишет «Редпост» (Харьков). Такой тезис прозвучал во время встречи в Центре гендерной культуры представительств военных вузов региона от советника по вопросам женщин, мира и безопасности представительства НАТО на Украине майора Стива Винтерса (Канада). Цель визита советника в Харьковскую область заключалась в содействии в совершенствовании системы гендерной подготовки в Национальной академии Национальной гвардии Украины, учитывая лучшие практики стран — членов НАТО. Однако это стало важным и для других военных учебных заведений. Полезный опыт НАТО в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии является хорошим фактором изменений в украинском секторе безопасности и обороны. Во время встречи с представительницей департамента образования и науки Харьковской областной государственной администрации представили итоги реализации в 2018/2019 учебном году проекта «Через равенство и понимание к защите и безопасности». Изюминкой мероприятия стал допремьерный показ социального ролика, снятого молодым талантливым режиссером Чернобай при поддержке проекта ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи» о девушках-военных. Винтерс положительно оценил результаты проекта и пообещал довести эту информацию до специалистов представительства НАТО на Украине и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские женщины

Увеличение налоговой нагрузки коснется не только простых людей, но и олигархов, рассказывает «ОстроВ» (Донбасс). Речь о готовящихся изменениях в Налоговый кодекс. Они предусматривают значительный рост рентной платы за добычу железной руды и повышение экологического налога. Эконалог платят почти все крупные предприятия, на железорудной ренте раскошелятся миллиардеры Ринат Ахметов и Вадим Новинский, а также Константин Жеваго. С одной стороны, от них точно не убудет. С другой стороны, обращает внимание избирательность подхода к данному вопросу. Если после 2013 года (когда Ахметов и Новинский утратили политическое влияние) рента для железорудной отрасли выросла в пять раз, то для марганцевой руды она осталась на прежнем уровне. И сейчас повышать ее снова никто не собирается. Ведь Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты, добывающие марганцевую руду, контролируются группой «Приват» Игоря Коломойского. Вряд ли такой перекос можно считать справедливым подходом к налогообложению. Правда, министр Дмитрий Дубилет озвучил еще одну инициативу. По его словам, правительство направит в Верховную раду законопроекты о возобновлении двойного налогообложения с Кипром, Малайзией и Великобританией. Оно было отменено при Викторе Януковиче и позволяло олигархам на законных основаниях платить налоги не на Украине, а в указанных офшорных юрисдикциях. При этом ставку налога на операции с офшорным капиталом планируется повысить с 2% до 5%.

Суд вернул Коломойскому контроль над «Днеправиа» и днепровским аэропортом, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества Украины (ФГИУ) к ООО «Галтера» в деле о разрыве договора купли-продажи 94,6% акций компании «Днеправиа». В своем судовом иске ФГИУ мотивировал разрыв договора ненадлежащим выполнением «Галтерой» своих обязательств, в частности тем, что из всей суммы предполагаемых инвестиций в 882,1 млн грн внесла лишь 142,1 млн грн. Однако последний суд в своем решении указал на целый ряд просчетов со стороны государственных органов, которые позволяют трактовать ситуацию в пользу «приватовцев». В частности, правительство только 04.11.2015 определило госорган, которому быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014-го (то есть с начала «АТО») аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта. Также суд критически оценил аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014-го, ведь договору не была определена дата начала реконструкции, а потому ООО «Галтера» имело право по собственному усмотрению начать ее до 31.12.2014.

(сс) Kayhan ERTUGRUL Аэропорт Днепропетровска

После угроз аграриев перекрывать дороги в случае продажи земли иностранцам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оперативно заверил, что украинская земля будет продаваться только украинцам, сообщают BukNews (Черновцы). По его словам, «землю смогут купить только украинские физические лица и украинские компании. Это делается для того, чтобы мы контролировали, кто является собственником земли. Для этого мы создаем отдельную систему мониторинга: будем лично отслеживать, кто является настоящим владельцем земли». Он добавил, что у малых фермеров будет возможность покупать землю с поддержкой государства. Специально для них создается программа поддержки дешевых кредитов на покупку земли, оборудования или трактора. Программа заработает с 2020 года. Но это будет действовать для людей, которые хотят купить не более 500 га земли.

18 октября в Луцке запланировано проведение второго украинско-польского научного форума «Волынская платформа диалога» на тему «Сентябрь 1939 в судьбе государств и народов», посвященного 80-летию начала Второй мировой войны, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Волынского областного совета по вопросам образования, науки, информационного пространства, культуры и языка, национального и духовного развития, семьи, молодежи, спорта и туризма. Как рассказала руководитель управления культуры по вопросам религий и национальностей Ольга Чубара, в облсовет обратился председатель волынской ячейки Всеукраинской правозащитной организации «Мемориал» Александр Жук с просьбой материально помочь проведению мероприятия. «Цель украинско-польского научного форума — исследовать и осудить преступления сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов, увековечение памяти жертв войны, выработки и подтверждения украинского-польского единства в оценках и взглядах по этому вопросу и осуждение российской агрессии на Украине», — указал Жук.

Политический эксперт Константин Матвиенко из Киева заявил газете «Галичина» (Ивано-Франковск) о том, что планы команды президента Украины Владимира Зеленского отменить мораторий на продажу земли являются катастрофическими. В условиях изменения климата, возникновения серьезного дефицита продовольствия в мире продавать землю неправильно. Она должна оставаться под государственным контролем, как написано в Конституции. В погоне за продажей ради какой-то непонятной выгоды, тут очень больших денег не будет, нация потеряет право собственности на землю. Если отменят мораторий на продажу земли, начнут ее продавать, будет нарастать протест, не снизят тарифов, снова будет расти число недовольных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

«Збруч» (Галичина) рассуждает о том, что такое «формула Штайнмайера». Каждый трактует ее на свой образ, хотя реального содержания никто не знает. Звучит загадочно и авторитетно — и этого вполне достаточно для того, чтобы подготовить новый «договорняк» с Россией. Поскольку Украина победы в войне не получила, а Кремль шаг за шагом восстанавливает свое влияние в мире и возвращается за столы переговоров, легко предположить, что последствия новой встречи в нормандском формате будут не в нашу пользу. С какой стати России поступаться своими интересами, особенно теперь, когда складывается благоприятная международная конъюнктура, Меркель отходит, Зеленский не шарит, Трамп не против, а Макрон хочет быть успешным миротворцем? Весь мир хочет мира на Украине, измученный войной украинский народ хочет мира, Путин выступает исключительно за мир, Зеленский обещал прекратить войну. Поэтому в эту благоприятную минуту надо использовать шанс и наконец добиться мира на условиях России. А чтобы никто ничего не заподозрил и звучало солидно, по-европейски, назовем все это «формулой Штайнмайера».

«Институт национальной памяти, штаб-квартиру умельцев переписывания истории, возвеличивания негодяев и шельмования достойных людей, постигла тяжкая утрата, — пишет колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). — По инициативе правительства прекращен контракт с недоминистром памяти, главным декоммунизатором и переименователем, борцом с 1 Мая, 8 Марта и Днем Победы, дрянным человечишкой, рассорившим послемайданную Украину с государствами-соседями, у которых антифашистская прививка оказалась прочнее, чем у забывчивых украинцев. Конечно, все это полумеры. Надо разогнать само змеиное кубло, где на бюджетных дармовых миллионах, оторванных от нищенских пенсий и загибающегося здравоохранения, пасется группа бездельников, называющих себя историками, а на деле — приспособленцев от политики, классно устроившихся в нынешнем безвременье. Кормятся с того, что ищут нам врагов, а себе усиленное пропитание. Геть, панове, з годивныци!»

Gov.ua Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

Украинские полицейские, прибывшие в Умань, шокированы бытовыми условиями, в которых им придется работать, пишет «Провінція» (Черкассы). В Умани готовятся встречать тысячи хасидов, прибывающих отпраздновать Рош Ашана (Новый год по еврейскому календарю). Охранять порядок в городе прибыли 550 полицейских из других областей. Они были шокированы условиями, в которых придется работать. Особенно неприятно поразила полицейских столовая, принадлежащая иудейской общине Умани, где организовали питание стражей порядка. Полицейские признаются, что приготовление еды и раздача пищи происходят в откровенно антисанитарных условиях, в грязном, давно не видевшем ремонта подвальном помещении с покрытыми плесенью стенами. Возникли вопросы и к качеству блюд. Мясо мало напоминает настоящее, а под видом супа подают кипяток с картофелем. Посетители столовой называют порции «кошачьими», и даже при этом еды хватает не всем. В очереди в столовой приходится стоять около часа. Некоторые полицейские, увидев условия приготовления пищи, отказались питаться в столовой. Но альтернатив у них немного: командировочные составляют 30 гривен в день. «Стыдно перед коллегами, приехавшими из других областей и вынужденными искать средства, чтоб есть нормальную еду», — поделился мнением один из полицейских.