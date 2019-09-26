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Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин пригласил для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи (3 октября) президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ожидаются также президенты Казахстана, Филиппин и Иордании. На полях клуба состоятся отдельные двусторонние встречи лидеров государств.

Отметим, что «валдайская площадка» уникальна во многих отношениях. На ней традиционно обсуждаются происходящие в современном мире геополитические, политические, экономические и социальные проблемы. Высказываются прогнозы относительно контуров будущего мира. Каждый из приглашенных глав стран представляет повышенный интерес не только с точки зрения того, что он знакомит участников форума с политикой собственного государства, но и оценки глобальных вопросов, часто выходящих за пределы своего региона. С этой точки зрения приглашение Алиева на заседание Валдайского клуба — событие примечательного свойства. Ведь за последние несколько лет ситуация в Закавказье стала претерпевать заметные изменения. Точнее, стал меняться вектор геополитических трансформаций.

Альянс России и Турции на сирийском направлении, развитие всестороннего сотрудничества между двумя странами стали нейтрализовать «атлантический турецкий вариант» при ослаблении позиций Вашингтона. Одновременно устойчиво начали развиваться российско-иранские отношения. Имевший место крен Азербайджана, главным образом в сторону Турции, стремление Баку выстраивать отношения с Тегераном по особому сценарию так или иначе выводило на российский фактор. На другом фланге Грузия выступает лидером проамериканской и антироссийской геополитической ориентации. А после «бархатной революции» Армения, которая тяготела к России (параллельно развивая отношения с Ираном, а также с Европой и США), откровенно «задергалась», пытаясь модернизировать свою внешнюю политику, балансируя между внешними геополитическими полюсами.

Kremlin.ru Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 2017

Происходит это на фоне усиливающегося вектора интеграционных тенденций в Евразии, открывающего для стран Закавказья новые «коридоры возможностей». И для такой страны, как Турция, евразийская перспектива открывает привлекательную альтернативу атлантизму. Для политики Турции на Кавказе это означает: поиск общих интересов с Россией, отказ от фрондирования с Москвой, тестирование новых связей с Ираном и арабскими странами. Нам сложно сказать, просчитывал ли Баку подобные сценарии развития событий, но он, балансируя между различными полюсами, избегал взаимоисключающих вариантов, что позволило ему не только сохранить, но и укрепить свое геополитическое положение. И в этом, безусловно, огромная заслуга президента Алиева.

Более того, Москве и Баку удалось вывести за скобки общего контекста отношений сложную нагорно-карабахскую проблему, которая при определенных условиях и обстоятельствах могла бы выступать в качестве весомого аргумента для иной внешней политики (хотя объективно карабахский узел продолжает обладать высоким конфликтогенным потенциалом). Проблема только в том, что Россия, осуществляющая политику равноудаленности от конфликтующих сторон, не имеет или пока не заявляет о существовании оптимального сценария, который удовлетворил бы обе стороны. Но как бы то ни было, такому политику, как Алиев, есть что сказать на заседании Валдайского клуба. Конечно, было бы интересно узнать его мнение о возможностях создания в Закавказье общей зоны коллективной безопасности с участием Армении. Или Баку на данном этапе предпочитает формулу симметричного сближения только с Москвой? Но поиск новых путей для взаимопонимания через преодоление исторических барьеров взаимных претензий с Арменией в перспективном плане представляется неизбежным.

alsen Белые или черные

Мы это к тому, что у Азербайджана объективно, независимо от его устремлений, сужаются возможности в политических шахматах играть одновременно и за «белых», и за «черных», в новых условиях придется играть только на одной стороне. В такой ситуации многое будет зависеть от воли, исторического сознания и геополитической интуиции Алиева, от того, какой выбор сделает он. Это в широком смысле. В узком же Путин и Алиев на двусторонней встрече в Сочи будут обсуждать вопросы дальнейшего развития отношений между двумя странами и, конечно, нагорно-карабахский конфликт. По первому пункту все нормально. Стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном приобрело небывалые масштабы: есть многочисленные контракты в сфере поставок Баку новейшего российского вооружения, тесное взаимодействие в области энергетики, транспорта, безопасности, подписание конвенции по статусу Каспия и т. д. В экспертных кругах считают, что Азербайджан становится единственным реальным и надежным союзником России в Закавказье.

По второму пункту все сложно. Ранее Путин предпринимал немалые усилия для наведения контактов между Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако так называемый «дух Душанбе» стал улетучиваться, переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик. Дальнейший ход событий на этом направлении прогнозировать сложно, особенно в ситуации, когда Армения выбивается из устойчивого геополитического круга. В этом контексте предстоящая встреча Путин — Алиев может упредить нежелательный ход возможных событий в регионе. Полагаем, что два лидера хорошо поймут друг друга, ведь во главе угла — все же дальнейшее успешное развитии российско-азербайджанских дружественных связей и стратегического партнерства.